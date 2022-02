"Koncept květinářství spojeného s kavárnou nás napadl při návštěvě jedné restaurace v Barceloně. Měli tam spojené květinářství s kavárnou a nám se to zalíbilo. Celkový design kavárny vymyslel můj přítel a společník Václav Vanda, který se celý život věnuje designérství a květinám. Společně jsme se do toho pustili a před čtyřmi lety oficiálně zahájili provoz," představuje na Moravě ojedinělý podnik jeho spolumajitel Radim Lochman s tím, že společníka nechal tvořit a prakticky mu do toho nemluvil.

Živá bříza nejprve děsila

"Vnímání prostoru, cit a estetika se nedá naučit. S tím se musí člověk narodit a Václav je ten případ. Zpočátku jsem měl určité obavy, jak lidé jeho nápady přijmou. Když mi například řekl, že do středu kavárny postaví živou břízu, dostal jsem i strach. Nakonec jsme ji zde měli tři roky a lidi na ni koukali s otevřenou pusou, ale v dobrém. Byla to zkrátka pecka," usmívá se kavárník a dodává: "Dnes už jsme v takové fázi, že nechám Vaška dělat co umí a plně mu důvěřuji ve všem, protože vždycky z toho vyleze bomba."

Originální koncept se chytil okamžitě

"Něco podobného jsme nečekali. První rok a půl jsme měli neustále plno, bez předchozí rezervace si u nás host nesedl. Popravdě jsme otvírali jako květinářství. Kavárna měla být jen doplněk. Postupně se ale vše propojilo a doplnilo tak, že v současnosti jsou oba provozy na stejné úrovni," ohlíží se k začátkům spolumajitel.

Mejdany v obýváku s hudebními hvězdami

"Každý měsíc pořádáme jeden koncert. Já tomu říkám mejdan v obýváku, protože zpěváci a muzikanti jsou v malém a útulném prostoru v těsném kontaktu s posluchači. Zveme sem proto zpěváky a hudebníky, kterým kontaktní vystupování nevadí. Občas mají problém i ostřílení kozáci, s tím, že jsou lidi tak blízko. Většinou se ale rychle přizpůsobí, a atmosféru si užívají," popisuje atmosféru zdejších koncertů Radim Lochman, který uzavírá: "Největší radost mám z toho, že se k nám lidé i umělci rádi vracejí. Z mnoha zákazníků se stali postupem doby známí a kamarádi. Dokážeme si popovídat úplně o všem a to je přesně to, co jsme chtěli. Peníze jsou sice na prvním místě, ale ne za každou cenu."

Květiny & Kavárna Kavalír má otevřeno denně od pondělí do soboty. V nabídce jsou snídaně a rozmanitý výběr kávy a čajů.

"Děláme vlastní dorty, domácí paštiku nebo cibulové čatní. Snažíme se vytvářet všechno svépomocí. Já říkám, design nic moc ale chuť a kvalita na sto procent," uzavírá úspěšný podnikatel.

Nejbližším koncertem v Kavalíru bude v sobotu v podvečer 19. února vystoupení živé cimbálovky Bálešáci.