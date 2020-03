Ač vláda ohlašuje pravidelně nové kroky na záchranu tuzemské ekonomiky, podle průzkumu Deníku mezi živnostníky se v nich nikdo vyzná. A skutečnou pomoc v těžké situaci v nich tedy vidí málokdo. Podobného názoru jsou i odborníci.

„Tenhle přístup vlády nechápu – vyhlašovat by se měly jen věci, které jsou dobře připravené a schválené, u kterých je přesně jasno, kdy a jak se bude postupovat. Záměry vlády jsou sice dobré, ale komunikace naprosto zmatená,“ vyjádřil se Tomáš Prouza, prezident obchodu a cestovního ruchu.

Zásadní chybou podle něj je, že neexistuje jeden centrální web se všemi informacemi, takže člověk musí neustále sledovat několik zdrojů a informace na jednotlivých vládních webech často nejsou sladěné. V dnešní krizi přitom nikdo nemá den času, aby vyplňoval sáhodlouhé žádosti o podporu!

„Řadě podnikatelů pomohlo ošetřovné, ale jsem zklamán z toho, že je to trochu polovičaté řešení. Řada jiných evropských zemí odvozuje podporu od toho, kolik si živnostník v minulosti vydělával, obvykle na 80 procent jeho průměrných příjmů. To pak umožňuje, aby živnostník také hradil své náklady, protože se splátkami úvěrů, nájmem provozovny, platbou za materiál nebo energie mu také nikdo nepočká. A to je přesně podpora, kterou bych čekal – umožnit živnostníkům, aby fungovali dál,“ konstatoval dále Prouza.

I prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý je zatím zklamaný z nízké pružnosti a akceschopnosti státu při praktické realizaci vyhlašovaných opatření. „Také si myslím, že nepotřebujeme denně dostávat informace od vlády o nových projektech a záchranných programech pro firmy. Byli bychom radši, kdyby ta současná opatření, která považujeme za velmi přínosná, byla co nejrychleji převedena do konkrétní realizační praxe,“ zdůraznil Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora sestavila dvacet požadavků na vládu na pomoc podnikatelům. „V následujících dnech a týdnech bychom mimo jiné uvítali úlevy v oblasti DPH, které by řadě firem vylepšily jejich cash flow. Například jde o urychlení vracení nadměrných odpočtů DPH nebo zavedení režimu placení DPH pouze z proplacených faktur. Podnikatelé by uvítali také jednodušší elektronickou komunikaci se státní správou,“ dodal prezident Hospodářské komory.

Ostře se k dosavadním opatřením státu na pomoc živnostníků vyjadřuje i předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Vláda podle něj svou roli nyní nezvládá, nic nemá připraveno, vše jen vyhlašuje, ale nedokládá informacemi a nechává tak občany, především ty podnikající, ve stálé nejistotě. „Stát, se svou armádou úředníků, prostě nic nestíhá a nezvládá. Je to nezájem, neschopnost nebo zlý úmysl?“ zakončil řečnickou otázkou své vyjádření pro Deník Radomil Bábek.

Závěrem ještě poznamenal, že v minulých letech vláda dávala obřím korporacím desítky miliard zbytečných investičních pobídek, tak teď by měla pořádně podpořit české malé a střední firmy a živnosti.

Anketa s živnostníky: Jak zvládáte přežít v současné situaci?

Pavel Kukula, prodejce povlečení, Vohančice u Tišnova

Jsem OSVČ, manželka je spolupracující osoba. Musíme mít zavřenou prodejnu, e-shop se téměř zastavil. Je frustrující vnímat, jak vláda slibuje pomoc, ale ne všem a stejným dílem. Má manželka nárok na 15tisícový příspěvek? Jak pomůžete dětem a studujícím od 13 let? Máme dcery 16 a 19 let, na ně se nevztahuje ošetřovné. Zbývá jen něco na účtu, mám uhradit faktury za zboží, nájem prodejny, zaplatit DPH, nebo myslet na rodinu?

Kateřina Volfová, lektorka jógy, Brno

Jsem samoživitelka, mám 13letého syna, na kterého otec dítěte moc nepřispívá. Otevřela jsem si malé jógové studio, ale teď jsem bez příjmů. Bohužel jsem nedosáhla ani na OČR. Vláda vůbec nemyslela na samoživitelky nebo na dvě OSVČ, které mají děti třeba 13 a 15 let. Půjčky nic neřeší, je to odkládání problémů do budoucnosti. Našla jsem si teď brigádu a tahám dříví pro obnovu lesa u Lesů ČR.

Jiří Mareš, hodinový manžel, Praha

Podnikám jako hodinový manžel, objem zakázek se mi snížil na nulu. Na webovém portále je zájemců o 75% méně a nikdo si nic neobjedná. Lidé se bojí v těchto těžkých chvílích jakoukoli práci objednat. Opatřeními jsem zasažen, nevím, jestli na nějakou pomoc vlády dosáhnu, nebo jestli propadnu sítem. Nevlastním provozovnu, k lidem zajíždím. Minulý týden jsem pracoval 9 hodin. Nové zakázky nemám. Žiji z úspor.

Stanislav Vícha, cukrář, České Velenice

Provozujeme s manželkou cukrárnu a kavárnu s vlastní výrobou. Všechny úspory padly na vybavení. Máme zaměstnance, přítelkyni syna, která nemohla po mateřské sehnat zaměstnání. Úleva na sociálním a zdravotním pojištění je super, ale pro nás to nic neřeší. Jak uhradíme běžné náklady v domácnosti včetně stravování? Stávající situace dostane spoustu malých firem do finanční nouze. Chybí více komunikace se živnostníky.

Petr Kapoun, řemeslník - obkladač, Praha

Dlouho jsem váhal, jestli mám napsat, ale když čtu, jak jsou na tom špatně kadeřníci, majitelé kadeřnictví a jiní provozovatelé živností, tak se musím ozvat také. Co takhle zedníci, obkladači a jiní řemeslníci? Jako obkladač jsem přišel o veškerou nasmlouvanou práci. Všichni do odvolání práce zastavili. Chápu a nedivím se. Chci jen říci, že i my, řemeslníci, jsme ze dne na den přišli o veškeré příjmy.