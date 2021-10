„Již delší dobu jsme vnímali zájem ze strany zákazníků o prodejnu v Olomouci. Jsme rádi, že jim v listopadu budeme moci v Galerii Šantovka vyhovět. Zákazníci se mohou těšit na dámské, pánské a dětské oblečení, spodní prádlo a vybraný sortiment potravin,“ sdělila marketingová manažerka Marks & Spencer Helena Vyhnánková.

Otevření obchodu se plánuje na druhou polovinu listopadu. Zákazníci jej najdou v prvním patře Šantovky, kde zaujme celkovou plochu vice jak 1 300 metrů čtverečních. Nově otevřený obchod nabídne vedle módy také atraktivní sortiment potravin.

„Jsme velmi rádi, že obyvatelé Olomouckého kraje nebudou muset kvůli nákupu v Marks & Spencer cestovat mimo kraj. Tato značka dlouho v Olomouci chyběla a proto jsme rádi, že nyní můžeme naším zákazníkům dopřát její blízkou dostupnost,” uvedl majitel Galerie Šantovka Richard Morávek.

Marks & Spencer má 16 prodejen v České republice, z toho dvě prodejny v Ostravě a jednu v Brně.

Historie značky sahá až do roku 1884, kdy byl Michael Marks and Thomas Spencer otevřeli vůbec první obchod v Leedsu. Značka Marks & Spencer postupně z Británie expandovala do celého světa, ročně obslouží více než 30 milionů lidí.

Filozofií skupiny Redstone, která je vlastnicky propojena s Galerií Šantovka, je podle majitele přinášet do regionu kvalitu srovnatelnou s nejvyššími mezinárodními standardy, přispět k rozvoji města a zvyšovat kvalitu života jeho obyvatel.

„V poslední době například příchod Romana Pauluse posílil a zpopularizoval olomouckou gastronomii. Z města se i díky němu postupně stává vyhledávaná gastronomická destinace,“ zmínil mluvčí Šantovky Petr Hlávka.

„Podobně i příchod jednoho z nejslavnějších globálních oděvních brandů do Šantovky dává jasný signál, že se Olomouc se stává atraktivní metropolí,“ dodal.