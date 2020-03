On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Nárok na tuto podporu budou mít i lidé, kteří podnikají na vedlejší činnost. Podmínka je to, že mají v důsledku pandemie ztíženo podnikání,“ konstatovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podmínkou pro výplatu podpory bude to, že podnikali alespoň část loňského roku a dosáhli hrubých měsíčních příjmů alespoň patnáct tisíc měsíčně.

„Další podmínkou je, že jejich příjmy poklesly za poslední tři měsíce oproti předcházejícímu období alespoň o deset procent,“ dodala Schillerová.

Podporu budou vyplácet finanční úřady a to na základě vyplněné žádosti, jejíž formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna. „Bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána,“ uvedlo ministerstvo financí.

Zákon, na jehož základě by se měly peníze vyplácet, musí ještě ve zrychleném projednání schválit parlament a podepsat prezident.

Za pracovní místa

Vláda včera také schválila podmínky takzvaného kurzarbeitu, po němž volali podnikatelé. To je situace, kdy podnikům postiženým opatřeními část mezd proplatí stát. Konkrétní název rpogramu je Antivirus. „Jeho účinnost je od 12. března, tedy vyhlášení stavu nouze, do konce měsíce dubna s tím, že je tam možnost prodloužení, pokud tak vláda rozhodne,“ konstatovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Výše kompenzací zaměstnavatelům bude odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů a bude závislá na důvodech překážky v práci. V případě omezení provozu a karantény Úřad práce firmám proplatí až 80 procent mzdy zaměstnance, nejvýše však 39 tisíc Kč. U chybějících dodávek nebo poklesu poptávky to bude 60 procent, resp. 29 tisíc korun.

„Mezi nejdůležitější podmínky pro příjem podpory patří dodržování zákoníku práce, zaměstnanec nesmí být ve výpovědi a zaměstnavatel musí za zaměstnance odvést odvody a vyplatit mu mzdu,“ dodala Maláčová. Zaměstnanec také musí být v pracovním poměru.

Dopady na státní rozpočet ministryně práce odhadla na 10,9 miliardy korun za březen. Za duben by to měl být dvojnásobek. Každý další procentní bod nezaměstnaných oproti únorovému stavu by však podle Maláčové stál stál 1,7 miliardy korun. Podporu firmám bude vyplácet Úřad práce, a to elektronicky. Poprosila přitom, aby zaměstnavatelé na úřad netelefonovali o podrobnosti, protože by zbrzdili úředníky v administraci projektu a došlo by ke zpoždění výplat firmám. Detaily prý firmy najdou na webu ministerstva. Program se rozběhne v pondělí, v ten samý den bude vláda jednat ještě o dalších formách podpory.

Jaké budou varianty kompenzací pro firmy:



Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem.

• v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku;

• v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

• příspěvek zaměstnavatelům v obou případech 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však do výše 39 000,- Kč.



Režim B: související hospodářské potíže

Pro případy překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesu poptávky).

• dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60–100 % průměrného výdělku;

• příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však do výše 29 000,- Kč.



Poznámka: Program Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR.