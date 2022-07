„Ale tam to byl problém, pořád nějaké potíže vzhledem k zásobování nebo distribuci, protože to bylo v pěší zóně. Takže jsem chtěl pryč, někam na periferii. Když jsme si kladli otázku, kde bychom mohli realizovat náš nový pivovar, jediné místo, které splňovalo naše podmínky, bylo u dálnice v Olomouci-Nemilanech. Víme, že je to zvláštní nápad „pivovar u dálnice“, ale jak říká klasik – proč ne?! Tak jsme neváhali a ten barák koupili,“ říká Kamil Buchta.

Pustili se do stavebních úprav a v roce 2020 zahájili provoz. Hned v březnu jim uzrálo pivo. Jenže v tu chvíli se všechno zavřelo… „Měli jsme tady nějakých třicet tisíc litrů piva, ale zvládlo se to všechno. Alespoň byl prostor dodělat nějaké věci, snažíme se to brát s nadhledem a humorem. Ten začátek mohl být rychlejší, ale zvládli jsme to,“ směje se.

Piva vaří v Buchťáku z vody, humnových sladů, chmele a pivovarských kvasnic. Jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná. Snaží se o to, aby podporovali regionální dodavatele surovin, protože sami jsou jedním z nich.

„Pivo máme hodně rádi, baví mě ta pestrost, kterou si můžeme v minipivovaru dovolit, ne jen dělat pořád dokola ležáky. Pivní komunita je super,“ podotkl. Šedesát procent portfolia Buchťáku jsou podle něj ležáky, dělají světlou jedenáctku, velice hořké pivo, pak dvanáctku, ochucená piva nebo svrchně kvašená piva.

Pivovar i restaurace

Pivovar Buchťák je součástí restaurace, takže to, jak to v něm funguje, může vidět i ten, kdo zavítá jen na občerstvení.

„To je běžná věc. Ale hlavní pro nás v tomto projektu byl pivovar. Zákazníci se můžou podívat na výrobu piva. Hodně často se lidé chodí zeptat, jak to funguje, zajímá je proces vaření piva. A mimochodem pořádáme také kurzy vaření se sládkem, kde si zájemci můžou zkusit, jaká to je práce, a uvidí, jak probíhá proces výroby piva. Je to zajímavý zážitek pro ty, kteří to neznají,“ říká Buchta.

Buchťák je na čepu i mimo Hanou, například v Uherském Hradišti, Ostravě, Zlíně nebo Opavě, potkat ho můžete také třeba v prodejních automatech v obchodních centrech.

„Zákazníky máme po celé Moravě. Je to řemeslo a poměrně nákladná živnost. Když něco vyděláme, zase to investujeme do dalšího zařízení a technologie. Na podzim máme objednanou novou varnu,“ vysvětluje.

Lokalitu za pumpou na odpočívadle u dálnice si pochvaluje. „Kdo chce, ten k nám přijede. Spousta lidí jezdí po dálnici a zastaví se. Už máme spoustu stálých zákazníků, kteří jsou rádi, že nemusí někam do města, kde nebudou vědět, kde zaparkovat. Takhle je to super, vše bez problémů,“ říká Buchta.

Pivovárek se podle něj snaží expandovat pomalu, hlavně chce kolem sebe vytvořit komunitu, kterou bude bavit jejich značka.

„Navíc myslím, že pro restauratéra je jakékoliv řemeslné pivo zajímavé. To z velkých pivovarů si může každý dát ve kdejaké zapadlé herně. Ale něco extra, odlišného, mít pestřejší nabídku, k tomu jsou tady malé pivovary, které jsou jedinečné,“ podotýká ještě Buchta.