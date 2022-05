Zdroj: Nikola Remešová

„Na visutý most se určitě podívám, ale počkám, až opadnou davy z prvních týdnů. A rozhodně si kopec vyšlápnu. Nejde o ty dvě stovky za lanovku, ale o to, že procházka v oblacích má být odměnou za nějakou námahu,“ řekl Michal Jirsa, který se do resortu chystá v létě s rodinou.

Návštěva visutého mostu bez lanovky vyjde dospělého s předregistrací na 350 korun.

Pro rodinu „v plné palbě“, tedy i s lanovkami nahoru a dolů a návštěvou dalších atrakcí v resortu se však cena vyšplhá vysoko nad tři tisíce korun.

Právě skutečnost, že se tento kout nádherné krajiny stal komerčním trhákem, kritizují ochránci přírody i řada místních.

„Krásná příroda Králického Sněžníku dostává zabrat,“ posteskl si například starosta Svitav David Šimek. Ačkoliv se lávka otvírá právě dnes, k dispozici bylo dnes ráno na e-shopu stále několik tisíc vstupenek.

KOMENTÁŘ Petra Krňávka:

Všechno musí mít limit. I turismus pod Sněžníkem

Mezi fotografie dne zařadil prestižní britský deník Guardian snímek mostu Sky Bridge 721, který spojuje protilehlé hřbety údolí Mlýnského potoka na území Dolní Moravy. Téměř tři čtvrtě kilometru dlouhý most pro pěší se stal největší novinkou letní turistické sezony v celém Česku, nejdelší lávkou svého druhu na světě a kandidátem na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Mezi veřejností ovšem také vyvolal vášnivé diskuse, zda taková stavba do hor vůbec patří. A vybízí i k debatě, jak nastavit poměr turistického ruchu a dalších zájmů v přírodě a krajině.

Plán na stavbu visuté lávky existoval již řadu let a tenká linka při pohledu na masiv Králického Sněžníku „razí“ do očí méně, než sousední, též hojně navštěvovaná, Stezka v oblacích. Stavbou lávky nicméně Horský resort Dolní Morava definitivně přetekl do dalšího údolí a dosáhl rozlohy zhruba dvou a půl kilometrů čtverečních. To se nemusí zdát mnoho, ovšem z celého nevelkého pohoří Králického Sněžníku zabírá téměř už tři procenta rozlohy.

Resort se v posledních letech neobyčejně rozrůstá, jen za poslední tři roky zde přibylo přes dvacet kilometrů cyklotrailů, tříkilometrová bobová dráha, sjezdovky nebo nádrž pro zasněžování. Majitel resortu už delší dobu hovoří o velkých plánech. V areálu má přibýt další, pětihvězdičkový hotel, velké wellness centrum, další sjezdovku, kabinová lanovka nebo apartmány. Další masivní výstavba tak Dolní Moravu čeká. Pokud dnes odborníci hovoří o tom, že se cestovní ruch stal v podstatě průmyslovým odvětvím, je zhruba jeden a půl kilometru čtverečního území prošpikovaného sjezdovkami, traily, lanovkami a další infrastrukturou v podstatě průmyslovou zónou.

Nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721, 9. května 2022, Dolní Morava, Orlickoústecko. Ve výšce 95 metrů překonává údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nejde zdaleka jen o samotné horské středisko. Počet domů v obci za uplynulých deset let vzrostl o dvě pětiny, při pohledu do mapy odhadem každá druhá budova v obci slouží jako penzion, apartmán či hotel. V některých místech vesnice na jiné než tyto typy staveb prakticky nenarazíte. Ke cti místním zastupitelům slouží alespoň to, že po investorech vyžadují, aby novostavby svou podobou pokud možno do zdejší krajiny zapadaly.

Do pohoří Králického Sněžníku se přitom „zakusují“ také rozšiřující se horské areály na Staroměstsku, Poláci na své straně hranice dokončují rozhlednu na nejvyšším vrcholu, Králickém Sněžníku. Postavit k ní lanovku z české strany se asi nepodaří, nejvyšší partie pohoří pokrývá národní přírodní rezervace s nejpřísnější ochranou přírody. Horské resorty leží mimo ni.

Přesto je Dolní Morava centrem přírodního parku Králický Sněžník, jehož cílem je „ochrana a zachování krajinného rázu a nejcennější přírody Králického Sněžníku.“ Jak se s tím pojí budování nových dominant na horských hřbetech, může posoudit každý sám.

Horské a podhorské oblasti tradičně živilo zemědělství a práce v lese. Tato pracovní místa z velké části zmizela a proto pod Sněžníkem zcela logicky a oprávněně vsadili na cestovní ruch. Každá aktivita však musí mít svůj limit. Neexistuje totiž jen cestovní ruch a jeho zájmy, ale i zájmy zemědělců, lesníků či myslivců. A zejména zájmy přírody a její ochrany musí být na čelném místě. Problémy vyvolané změnou klimatu budou jen gradovat a jak ukázala třeba nedávná kůrovcová kalamita, zelené lesy na horských úbočích vůbec nejsou samozřejmost.

Oblast Králického Sněžníku leží na okraji. Olomouckého i Pardubického kraje i České republiky. Proto byla dlouho i na okraji zájmu. Je však v zájmu nás všech věnovat pozornost tomu, co se zde děje.