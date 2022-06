Majitelé společnosti se již v minulosti pohybovali v IT oboru, kde si vytvořili spoustu osobních kontaktů. A postupem času se rozhodli pro vlastní firmu. A navíc v oboru, který je jim skutečně vlastní. „Máme spoustu koníčků mimo IT, ale tato práce se dá považovat za naše hobby. Díky dalšímu našemu hobby - cestování - se nám podařilo expandovat do 52 zemí světa,“ říká Radmil Kress, jednatel firmy Digilive.

Důvod, proč se rozhodli, jak se říká, udělat sami pro sebe, je jednoduchý. „V minulosti jsme oba (pozn. red. spolumajitelé) pracovali ve stejné společnosti. Měli jsme pocit, že zákazníci i zaměstnanci si zaslouží jiný – lepší přístup,“ vysvětluje Kress.

A jak to všechno odstartovalo? „Úplně na začátku jsme dováželi do České republiky zařízení, které umožňovalo reprodukci MP3 skladeb v jakémkoliv autorádiu. Později jsme se orientovali na firemní klientelu v oblasti bezdrátových sítí renomované společnosti Motorola,“ přibližuje počátky firmy.

Činnost společnosti Digilive je skutečně rozmanitá. „My si nevybíráme zakázky podle velikosti, ale podle toho, jak jsou pro nás zajímavé technologicky. Kupříkladu v roce 2009 jsme zajišťovali bezdrátové přenosy dat pro Summit NATO v Makedonii,“ vzpomíná Kress.

Odlišná mentalita

IT je poměrně rychle se rozvíjející odvětví, v tomto oboru se prosadit, to není jednoduché. „Je to hodně těžké, je spousta firem s rozdílným přístupem a hlavně spousta technologií. Někteří se prezentují nízkou cenou díky použití například čínských technologií. Naše společnost vidí použití čínských IT jako velké riziko zejména v oblasti zabezpečovací techniky. Dodáváme v každém oboru, co děláme, jen ty nejkvalitnější a tudíž nejdražší technologie. Fungujeme jako systémový integrátor, což často obnáší propojování zdánlivě nekompatibilních technologií,“ říká Kress.

Produkty Digilive fungují ve dvaapadesáti zemích světa. Je složité se prosadit v cizině? Co vše je nutné pro zahraniční obchod činit – musíte třeba na nějaké veletrhy nebo podobně? „Pro nás to těžké není, protože rádi cestujeme a rádi komunikujeme. Prodej do zahraničí není o účasti na veletrzích, ale o přizpůsobení se místní mentalitě, která je častokrát od západoevropské hodně rozdílná,“ vysvětluje.

Společnost se snaží podnikat udržitelným způsobem. Co všechno to znamená? „V podstatě to, že nám nejde prvoplánově o okamžitý zisk, ale chceme vybudovat společnost, která vydrží delší dobu. To znamená, že z ekonomického hlediska třeba všechny zisky neodčerpáváme, ale reinvestujeme zpět do společnosti. Snažíme se dělat dlouhodobé pravidelné obchody s prověřenými partnery a ne jednorázové. Co se týká ekologie, tam je to to samé. Snažíme se třídit odpad, technologie a předměty využívat na maximum jejich životnosti. Některé zboží, které zákazník již nepoužívá, odkupujeme, repasujeme a prodáváme zákazníkům, kteří ho ještě využijí,“ říká Kress.