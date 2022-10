Cesta Michala Frantíka k současnému oboru podnikání byla trošku klikatá. „Je to zvláštní příběh, protože původně jsem z úplně jiného oboru. Jsem cyklista a jezdil jsem v Uničově. Ale moje cyklistická cesta v osmnácti letech skončila,“ říká.

I po konci aktivní cyklistické kariéry ale u kol zůstal. „Sestra Jiřina jezdila s Ladou Kozlíkovou ve Vyškově, no a tehdy mě tam vzali jako maséra a mechanika, člověka, který se o holky staral. A zůstal jsem díky tomu nakonec u vrcholového sportu na dvanáct let,“ přibližuje Frantík, který působil v ženské cyklistice na klubové i reprezentační úrovni. Chvíli pak byl ve fotbalové Sigmě, potom také několik let ve fotbalových klubech v Kuvajtu. A jak to souvisí s velkoformátovými UV tiskárnami? Jak se říká, za vším hledej ženu.

„V Kuvajtu jsem potkal Donnu, ženu, kterou jsem si potom vzal, a šla se mnou do České republiky. Znal jsem se se spolumajitelkou firmy Grapo. No a oni tehdy Donnu zaměstnali. Ovládá několik světových jazyků, dělala obchodnici už v Kuvajtu, tak to byl jasný předpoklad ke vzájemné spolupráci,“ vzpomíná Frantík.

Michal byl tehdy zase u profesionálního cyklistického týmu v Hradci Králové. Ale jednoho dne se musel rozhodnout, jestli zůstane u cyklistiky, nebo bude doma.

„Bylo to pro mě životní rozhodnutí. Opustil jsem cyklistiku, ale byl bez práce. A tenkrát hledali v Grapu servisního technika. Nevěděl jsem o tom mnoho, ale Donna mě přes víkend naučila odborná slovíčka, jak to funguje. Pohovorem jsem prošel a tak to začalo,“ podotýká.

Společnost Grapo pak aletechnologie tiskáren prodala. „Na ten popud jsme si založili vlastí firmu. Původně jenom na servis, protože byla spousta zákazníků po celém světě. A najednou jsme k tomu přidali i vývoj a výrobu. Začínali jsme v bytě, dnes máme vlastní areál v Čelechovicích na Hané. A tam vyvíjíme a vyrábíme velkoplošné digitální UV tiskárny, které prodáváme po celém světě. Na trhu už jsme deset let,“ říká Michal Frantík.

Ve firmě jsou tři společníci a jednatelé a je to stále malá rodinná firma, která ale dělá velké věci. Když přijde zákazník, řekne svoje parametry a představy, tak mu je realizují na míru.

„Naše tiskárny tisknou téměř na všechny materiály, opravdu dokážeme potisknout všechno. Dělali jsme vývoj na tisk cestovních pasů, metry, nábytek, sklo, potisk dveří, 3D tiskárnu do průmyslu a další věci. Ale prodáváme i standardní tiskárny, velkoplošné digitální. Je to o tom, s čím za námi zákazník přijde,“ vysvětluje Frantík.

V konkurenci dokáže Effetec obstát kvalitou a tím, že tiskárny dokáže vytvořit na přání zákazníka. „Myslím si, že dokážeme udělat všechno. A jsme díky tomu po celém světě. V Americe, Asii, na blízkém východě, v Evropě. Víme, jakým směrem bychom měli jít, strašně důležité je nezaspat situaci, jakým směrem se bude trh vyvíjet. V klíčových zemích máme lokální zastoupení, jinak k tomu patří i cestování za zákazníky. S mnoha z nich už máme výborné vztahy, je to už i na bázi přátelství. Například v Itálii máme jednoho zákazníka, který už kupuje třetí generaci našich strojů,“ popisuje Michal Frantík.

Tiskárny vyrobené v Čelechovicích na Hané jsou unikátní. Effetec patří mezi deset výrobců na světě, kteří takové tiskárny umí vyrobit.

„Jsou firmy, které tiskárny dělají neskutečně drahé. My jsme ten střed. A pak je Čína. Vždycky říkám, že jsme jako česká škodovka, které sice není ferrari nebo porsche, ale dojede daleko a vydrží dlouho. Snažíme se, abychom dobrou značku a jméno České republiky dodrželi, takže se snažíme dělat naše stroje kvalitní. To je naše vizitka. Navíc každý náš stroj je originál, naše snaha je, aby pak opravdu fungoval co nejdéle,“ konstatuje Frantík.

Ani sport ale během podnikání neopustil. Snaží se podporovat hlavně děti a mládež. „Pořád se zajímám nejen o cyklistiku, ale také o další sporty. Navíc jsem jezdil s českou cyklistickou reprezentací, byl jsem na olympiádě v Tokiu. Sport jde pořád vedle mě,“ dodává.