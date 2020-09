V roce 2012 časopis Time zahrnul Jessiku do svého každoročního seznamu sta nejvlivnějších lidí planety. A to byl pouze začátek. Je známo, že odmítla několik rolí ve velkých filmových produkcích kvůli tomu, že finanční ohodnocení bylo řádově nižší než odměna jejích mužských kolegů. „Odmítla jsem, nedávalo mi to smysl,“ komentovala to velmi prozaicky.

Často také kritizuje všeobecné zobrazování ženských rolí jako pasivních – a proto si vybírá takové úlohy, které nějakým způsobem podrývají obecná genderová očekávání. V thrilleru 30 minut po půlnoci stíhala jako agentka CIA samotného Usámu bin Ládina, v Marťanovi byla velitelkou vesmírné mise, Případ Sloane jí nabídl roli mocné washingtonské lobbistky a kupříkladu v historickém dramatu Žena jde vpřed ztvárnila ovdovělou malířku, která se na konci 19. století vydává mezi indiány namalovat portrét náčelníka Sedícího býka. I když je hlasitou zastánkyní feminismu a rovných práv, nestojí o násilné otočení polarity.

„Nedělám to proto, abych získala převahu nad mocnými muži. Chci jenom být vnímána jako nezávislá bytost, která si sama určuje vlastní cestu. I z toho důvodu jsem založila vlastní produkční společnost. Chci prostě dělat věci po svém,“ uvedla v jednom rozhovoru. Podle ní jsou však honoráře hollywoodských es přemrštěné.

„Můj nevlastní otec je hasič a můj bratr je v armádě. Oba riskují své životy, aby udrželi ostatní lidi v bezpečí. A jejich platy? Panuje tu prostě obrovská nerovnováha. Pro mě osobně to ale není čistě o penězích. Jde tu o princip, ať už se bavíme o jakémkoli odvětví. Týká se to servírky, která vydělává tři dolary za hodinu, zatímco její mužský kolega vydělává deset. To není v pořádku. Proč by to měl někdo podporovat? Musíme se prostě pořád dokola ptát, proč jsou ženy v naší společnosti oceňovány méně než muži.“

Ženská síla

V roce 2016 Jessica založila produkční společnost Freckle Films (freckle znamená v překladu piha), která má podporovat a rozvíjet ženský talent a také prosazovat platovou stabilitu. Jako vedoucí produkce pak najala Kelly Carmichael, jež předtím působila jako producentka v nechvalně proslulé The Weinstein Company. První snímek, na který se můžeme od Freckle Films těšit, skutečně vypadá na nevídanou událost.

„Snila jsem dlouho o tom udělat čistě ženský špionážní snímek, a jelikož se k tomu velká studia z mně nepochopitelných důvodů nemají, rozhodla jsem se toho ujmout,“ vypráví o počátcích projektu s názvem 355. „Mojí ideou bylo, aby herečky byly zároveň investorkami filmu, každá rovným dílem. A tak se také stalo.“

K Jessice se přidaly ještě Marion Cotillard, Penélope Cruz, Fan Bingbing a Lupita Nyong’o. Když v této sestavě představovaly v roce 2019 projekt v rámci filmového festivalu v Cannes, společnost Universal Pictures okamžitě zakoupila práva na distribuci budoucího filmu v USA za dvacet milionů dolarů. Z osobních důvodů později skupinu opustila Marion Cotillard, přidala se ovšem další herecká hvězda – Diane Kruger. Natáčelo se loni v létě a premiéra je plánovaná na leden 2021. Režisérem je Simon Kinberg, s nímž Jessica spolupracovala na akčním sci-fi X-Men: Dark Phoenix. V rámci Freckle Films chystá i další snímky a u produkce každého z nich se řídí jednoduchým pravidlem: za stejnou práci dostanou všichni zaplaceno stejně. Muži, ženy, příslušníci minorit – prostě všichni.

Jessica a italský hrabě

V roce 2012 začala chodit s italským hrabětem Gianem Lucou Passi de Preposulem, ředitelem módní značky Moncler a majitelem rozsáhlých vinic produkujících prosecco. O pět let později se vzali během obřadu na jeho rodinném panství nedaleko Benátek. V roce 2018 se jim narodila dcera Giulietta, kterou přivedla na svět náhradní matka. Letos přivítali další přírůstek do rodiny. Momentálně žijí v New Yorku.

Superprofesionálka

Jessica pracuje hodně a pracuje ráda. Její herecký kolega ze snímku Žena jde vpřed Sam Rockwell popsal její přístup následovně: „Jessica v sobě nezapře svoji divadelní průpravu a s divadlem spojenou pracovní morálku. Jestli bych ji měl popsat jedním jediným slovem, asi bych řekl – superprofesionálka.“ Její přístup k hvězdné kariéře a ke všemu, co se k tomu poutá, popisují mnozí jako výjimečně dospělý – tedy alespoň na Hollywood. Dobré řemeslo je u ní na prvním místě a nechybí jí ani nadhled i perspektiva, jež někteří jiní postrádají.

Ona sama ale slova chvály bere s rezervou: „Lidi mi teď říkají, jak strašně tvrdě pracuju, ale není to pravda. Skutečně jsem dřela na škole, každou přestávku a pauzu na oběd jsem seděla v koutě a učila se. Pochopte, byla jsem první z rodiny, kdo se dostal na vysokou školu – a na stipendium! Cítila jsem obrovskou zodpovědnost.“

Kromě pracovní morálky zaryté až do morku kostí se naučila ještě něco: že dobrý herec se zahaluje do oparu tajemna. Nezatěžovat diváka zbytečnými informacemi ze soukromí, jelikož by mu tak jen ztížil zážitek a uvěřitelnost herecké kreace. Takže když ji letos ještě před koronavirovou karanténou výjimečně nachytali paparazziové při procházce s rodinou, zůstali stát s otevřenou pusou. Kromě dvouleté Giulietty a manžela Giana Lucy s ní bylo v parku i malé miminko. Zdá se, že její rodina se v tichosti rozrostla o dalšího potomka, což opět rozvířilo spoustu otázek.

Jak se jí povedlo utajit těhotenství? Nebo použila i pro další dítě náhradní matku, jak tomu bylo u Giulietty? Jak se děťátko jmenuje? Je to chlapeček, nebo holčička? Na všechny tyto otázky nejsou odpovědi, jen spekulace. Všechno, co o Jessice potřebujeme vědět, abychom si užili její výkony na plátně, potažmo v divadle, už víme – je to po čertech dobrá herečka, která to má v hlavě srovnané.

Jessica Michelle Chastain



- Jessica Michelle Chastain se narodila 24. března 1977 v kalifornském Sacramentu šestnáctileté matce a stejně starému otci, který nakonec ani nefiguruje v jejím rodném listě (Chastain je příjmení po matce).

- Dětství prožila v chudých poměrech, podle jejích slov se sourozenci často usínali s prázdným žaludkem.

- Lásku k herectví v ní probudila její babička, která ji jako malou vzala do divadla. Brzy potom začala Jessica chodit na taneční kurzy.

- Po střední škole zkusila štěstí a přihlásila se k příjímacím zkouškám na newyorskou prestižní hereckou školu Julliard. Komisi ohromila Shakespearovým monologem Julie a byla přijata – ze 1400 uchazečů jich brali dvacet. Studium jí umožnilo stipendium poskytnuté slavným absolventem Julliardu – hercem Robinem Williamsem.

- Po škole se věnovala divadlu a začínala se prosazovat v televizi – a pak přišel rok 2011, během něhož uvedla do kin neuvěřitelných šest filmů. Mezi nimi například oscarový Černobílý svět, psychologický thriller Úkryt a umělecké podobenství Terrence Malicka Strom života, kde si zahrála po boku Seana Penna a Brada Pitta.

- Za roli agentky Mayi ve špionážním thrilleru režisérky Kathryn Bigelow 30 minut po půlnoci získala v roce 2012 Zlatý glóbus.

- Je vegankou a vůdčí osobností ženského hnutí za rovná práva a stejné platy v Hollywoodu.