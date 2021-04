Zaznamenal jsem, že jedna televize chystá reality show, kdy do jedné vily zavře několik influencerů a kamery budou sledovat, jak spolu žijí. V té souvislosti mě napadlo, jaké by to vlastně bylo žít s takovou influencerkou, kterou znáte jen z fotografií a sociálních sítí, v jedné domácnosti.

Komik a herec Lukáš Pavlásek | Foto: Klára Cvrčková

Víte co je to influencerka? To je dívka, která se živí tím, že se fotí na Instagram. Protože na fotce vypadá všechno líp. Zjednodušeně řečeno vyfotí své rty a přírodní či umělá prsa a k tomu napíše něco hodně moudrého, třeba že má ráda život, lidi, cestování, přátele a pozitivní myšlení. Takové ty samozřejmé věci, co víme všichni. Ale ona má pocit, že nás musí poučit. A k tomu nám jen tak mimochodem prodá rtěnku a odličovací tampony.