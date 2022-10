Tuto dietu vytvořil francouzský lékař Pierre Dukan a Catherine, manželka prince Williama, i její matka ji údajně držely, aby před královskou svatbou zhubly. Podle Dukana je tato dieta důvodem, proč jsou Francouzky štíhlé, aniž by se vyhýbaly jídlu nebo chodily do posilovny.

Dieta je rozdělena do tří fází, přičemž ta první je nejpřísnější. První fáze (útočná) omezuje příjem pouze na potraviny s vysokým obsahem bílkovin po dobu dvou až sedmi dní v závislosti na požadovaném úbytku hmotnosti, poté se ve druhé fázi (pro dosažení ideální váhy) střídají dny s vysokým obsahem bílkovin a zeleniny, než se přejde do třetí fáze (k upevnění ideální váhy), kdy je možné znovu zařadit potraviny, jako je chléb, ovoce, a dokonce i sýr.

Paleo

Stala se nejvyhledávanější dietou roku 2013 a to proto, že se jedná o způsob stravování, který stojí za těmi nejzáviděníhodnějšími hollywoodskými postavami. O paleo stravě se nadšeně rozpovídala herečka Jessica Biel, která „pravěkému“ jídelníčku vděčí za svou figuru: „Paleo stravování vás neuvěřitelně zeštíhlí, zbaví tuku a odvede z těla zbytečnou vodu.“

A co vlastně můžete konzumovat? Vyloučeny jsou totiž všechny obiloviny, mléčné výrobky a luštěniny. „Hodně doma vařím z čerstvých ryb nebo libového masa, například kuřecího, a zeleniny,“ prozradila herečka. Pokud vás zajímá, jak vypadá její oblíbená snídaně, pak jsou to paleo palačinky s kešu nebo mandlovým máslem a medem, které se podávají spolu s kuřecí klobásou s jablky, čerstvým džusem a zeleným čajem. U Bielových to na hladovku úplně nevypadá, že?

Přerušovaný půst

Asi před třemi lety začala Dagmar Pecková s dnes tolik oblíbeným přerušovaným půstem. Jeho princip je jednoduchý. Každý den si vymezit určitý počet hodin, ve kterých můžete jíst a zbylé hodiny už nesmíte nic kromě vody, bylinkových čajů či neslazené kávy. Oblíbená operní pěvkyně začala s modelem, kdy šestnáct hodin nejedla a ve zbylém okně, které trvalo osm hodin, jedla rozumné porce.

Postupem času se však propracovala mezi „vrcholové přerušovače“, protože jedla jen čtyři hodiny denně a zbytek času hladověla. Za tři čtvrtě roku se jí díky přerušovanému půstu podařilo shodit patnáct kilo, ale nutno podotknout, že paní Dagmar je také vášnivou běžkyní, takže váhový úbytek šel ruku v ruce se sportovní aktivitou, která je podle ní o disciplíně.

„Vím, že kdybych jednou nebo dvakrát vynechala, tak už bych se potřetí sama sebe ptala, jestli to je nutné, abych vůbec běhala. Jsem hodně disciplinovaný člověk a každý den musím mít tuto aktivitu vykonanou, jinak bych nevyšla sama se sebou a strašně bych se peskovala. Běhám proto, abych si vyčistila hlavu, a také si myslím, že bych i v šedesáti měla nějak vypadat, když už se vnucuju lidem na jeviště. Díky tomu si můžu občas uďobnout i kus dortu,“ svěřila se operní pěvkyně, která si stále udržuje skvělou figuru.

Bez lepku a v pohybu

„Vařím zdravě. Dělám hodně polévky, zeleninová jídla, kvalitní maso, ryby. Ráda se dobře a kvalitně najím, kupuji zdravé produkty, ideálně v bio kvalitě. Jím hodně ovoce i zeleniny, ani mléčné výrobky mi nevadí. K nim občas přidám sójové výrobky a produkty z kokosového mléka,“ vyjmenovává Andrea Tögel Kalivodová, z čeho se skládá její jídelníček.

Se svou postavou je sólistka Národního divadla spokojená, ale hlídat se tu a tam musí. „V tomto směru se omezuju. Já zase nemůžu sníst všechno. Kdybych jedla všechno, co chci, tak mám sto kilo. Ale když je člověk disciplinovaný, tak to jde,“ svěřila se nám s tím, že když se náhodou přihodí, že něco málo přibere, má dobrý recept, který alespoň u ní skvěle funguje. „Vím, co mi dělá dobře. Dobře mi dělá nejíst pečivo a hýbat se. A když se držím těchto dvou věcí, pak nemám s linií žádné problémy.“

Očista těla

Milovnice zdravého životního stylu Gwyneth Paltrow prozradila, že se dvakrát až třikrát ročně na tři týdny podrobuje detoxikaci. Její volbou je program Clean vyvinutý kardiologem Alejandrem Jungerem. Program vylučuje řadu potravin včetně lepku, mléčných výrobků, vajec, cukru, alkoholu a dalších spouštěčů alergií. Vyžaduje, abyste denně konzumovali dvě jídla v tekuté formě – například šťávy, koktejly nebo polévky.

Za svůj vlastní očistný program dává doktor Junger ruku do ohně. Stres a psychická nepohoda ho kdysi dohnaly až na samý pokraj sil a k vážným zdravotním problémům. Očistná kúra, kterou si sám naordinoval, ho ze všeho dostala a právě proto, že se jedná o plán sestavený lékařem, sdílí oblíbená herečka svou spokojenost s programem Clean i se svými fanoušky.

Žádná mouka, hodně bílkovin

Ilona Csáková patří mezi ty, kteří se řadí k věčným dietářům. Vzhledem k tomu, že „štíhlé geny“ v rodině nemají, přebytečná kila častokrát shazovala všemožnými způsoby. Nyní už sama ví, že drastické diety a hladovění nebyly to pravé ořechové. Ale lepší prozřít později, než nikdy. Nyní hlady rozhodně netrpí. Vše, na co by měla chuť, si ovšem s ohledem na svou postavu nedopřeje. Zpěvačka totiž z jídelníčku vyřadila mouku, proto se svému oblíbenému pečivu musí vyhýbat obloukem.

Hodně bílkovin, ovoce a zeleniny na Ilonu zabírá a v posledních letech jí právě díky stravě bez lepku váha nekolísá. Svou o mouku odlehčenou stravu také doplňuje pohybem, má totiž ráda procházky v podobě rychlé chůze. „Nadšení mám pořád, ale denně se mi to nedaří. Jinak je to dobrý způsob, jak se udržet v kondici a posílit imunitu. Ono okysličování těla je super. Člověk má i lepší náladu,“ prozradila Ilona recept na štíhlejší postavu a pozitivní mysl.

22 denní rostlinná výzva

Před třemi lety prozradila Beyoncé tajemství neuvěřitelné proměny své postavy. Díky odhodlání a trenérovi Marcu Borgesovi, který vymyslel dietní plán – 22 Days Nutrition program, si zpěvačka osvojila zdravější životní styl, k jehož vyzkoušení nyní vybízí každého. Program 22 Days Nutrition je založen na principu vytváření zdravějších návyků přechodem na rostlinný životní styl.

Beyoncé poté, co dietu vyzkoušela, řekla: „Byla to pro mě velká výzva. Nejsem přirozeně nejhubenější. Mám křivky a jsem na ně hrdá. Od mládí jsem ale bojovala s dietami a hledáním něčeho, co skutečně funguje. Jakmile jsem vyzkoušela program 22, řekla jsem si, že tohle je něco, o co se musím podělit se všemi.“

Zpěvačka byla nadšená i z toho, že i přes rychlý úbytek váhy nedošlo k jo-jo efektu.

Alkalická strava

Victoria Beckham uvádí zásaditou stravu jako metodu, díky níž si už léta udržuje neuvěřitelně štíhlou postavu. Tato dieta se snaží udržet hladinu pH v těle v rozmezí 7,35 až 7,45 tím, že člověk jí osmdesát procent zásaditých potravin. Mezi takové potraviny se řadí například ovoce, zelenina, ořechy a luštěniny. A k tomu jí dvacet procent kyselých potravin, takže pšenici, mléčné výrobky, kávu, cukr, maso, ryby nebo třeba alkohol.

Bývalá Spice Girl je velmi disciplinovaná, a tak se rozdělením 80 : 20 řídí opravdu striktně, což je na její postavě už léta znát. Módní návrhářka a matka čtyř dětí je díky tomuto způsobu stravování tak nabitá energií, že inspirovala i svého manžela Davida Beckhama.

Ten se po vzoru své ženy začal alkalicky stravovat také. Jeho denní jídelníček zahrnuje grilované ryby, uzeného lososa, míchaná vejce, žlutoploutvého tuňáka, suši salát a borůvkové koktejly, které díky vysokému obsahu omega-3 účinně regulují stárnutí. Lidé, kteří dodržují zásaditou stravu, se mohou pochlubit zvýšenou hladinou energie, lepší pamětí a tento stravovací program je prý i skvělou prevencí rakoviny a srdečních onemocnění.

Atkinsonova dieta

Kim Kardashian se po porodu pustila do hubnutí, a nakonec se z toho stala její největší životní výzva. Není se čemu divit, protože během jedenácti měsíců zvládla zhubnout pětadvacet kilogramů. Atkinsonova dieta se vyznačuje jídelníčkem, který se skládá především z potravin bohatých na bílkoviny s vysokým obsahem zdravých tuků, jako jsou avokádo a ořechy, kvalitní maso, dále z vajec, čerstvého ovoce a zeleniny, sýrů, a zároveň eliminuje příjem sacharidů.

Dietářům Kim doporučuje, aby přestali počítat kalorie a místo toho denně konzumovali tři velká jídla a dvě svačiny. Tuto radu si jistě vezmeme k srdci, ovšem vlastního kuchaře, kterého si oblíbená influencerka během dietního období najala, si dovolit nemůžeme. Co je však dostupnější a v tom už Kim napodobit lze, je osobní fitness trenér. Známé Kardashiance totiž při shazování kil asistovala trenérka celebrit Tracy Anderson.