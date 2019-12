KDY: 2. prosince od 17.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Poslední aristokratka - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

Doktor Spánek od Stephena Kinga - Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Hlavní role v pokračování mystického thrilleru ztvárnili Ewan McGregor („Star Wars: Epizody I, II a III“, „T2 Trainspotting“) a Rebecca Ferguson (filmová série „Mission Impossible“, „Největší showman“).

Nyní dospělý Dan Torrance (McGregor) se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stejné tajuplné nadání jako ona, a obrátí se na něj se zoufalou prosbou o pomoc. Nelítostná bytost Rose a její následovníci totiž čerpají energii z „osvícení“ dalších nevinných dětí a pro dosažení své nesmrtelnosti jsou rozhodnuti udělat cokoliv. Tato nesourodá dvojice spojí své síly a pustí se s Rose do nemilosrdného boje na život a na smrt. Mike Flanagan režíroval film podle vlastního scénáře na motivy románu Stephena Kinga.