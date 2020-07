KDY: 4. července od 17 hodin

KDE: zámek, Tovačov

ZA KOLIK: info o vstupném na místě

Představení pobaví výběrem nejzábavnějších scének a dialogů z děl jako je například My fair lady, Limonádový Joe, Vinobraní, Hraběnka Marica či Čardášová princezna. Vše je propojeno tancem, neboť opereta coby lehkonohá múza to přímo vyžaduje. Uvidíte a uslyšíte zde tedy vše, co od operetního představení očekáváte: humor, láskyplné okamžiky a silný hudební zážitek. To vše v divadelní dekoraci a v kostýmech s klavírním doprovodem.