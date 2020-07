KDY: sobota 11. července, 14 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji v MIC Hranice na zámku za 200 korun, na místě 300 korun

Od 14 hodin tady odstartuje 1. ročník hudebního festivalu Rock in Hranice 2020. Hudební festival nabídne metalovou jízdu s kapelou So What!, Heaven, XIII. století, Hysteria, Rimortis a No Control,