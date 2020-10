Večery v on-line kině

KDY: pátek 23. října a víkend 24. - 25. října

KDE: on-line

ZA KOLIK: od 100 korun

Páteční on-line projekce nabídne drama Matthias a Maxime. Matthias a Maxime jsou nerozluční kamarádi už od dětství. Když jsou ale během natáčení studentského filmu vyzváni, aby se políbili před kamerou, vše se náhle promění. Zdánlivě nenarušitelné pouto je znejistěno pochybnostmi – jaké city k sobě opravdu chovají? Uvidíte v pátek od 20.30.

Sobotní večer bude patřit dobrodružné komedii Peanut Butter Falcon. Čeká vás příběh zasazený do světa moderního Marka Twaina. Začíná okamžikem, kdy Zak, muž s Downovým syndromem, uteče z pečovatelského ústavu, kde žije. Touží si splnit svůj sen – stát se profesionálním zápasníkem. Začátek je od 20.30. Víkendové promítání zakončí v neděli od 20.30 islandské drama Bílý bílý den.

Minimální cena vstupenky je 100 korun, kino však můžete podpořit i jinou částkou. Lístek zakoupíte na kinometropol.cz, stejně jako byste si kupovali vstupenku na běžné promítání. Poté stačí počkat na e-mail, kde kromě vstupenky naleznete i další potřebné informace. Připojit se můžete 30 minut před projekcí. Během ní je možné si prostřednictvím chatu povídat s ostatními on-line diváky. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho i vypnout.

Chomoutovská hledačka s pokladem

KDY: kdykoliv

KDE: Chomoutov

ZA KOLIK: zdarma



Vyzkoušejte novou hledačku Co vyprávěl komár? Zábavná stopovací hra je veřejnosti přístupná celoročně a zdarma. Hledačka má něco přes jeden kilometr a strávíte na ní necelou hodinu. V rámci osmi zastavení sbírá návštěvník postupně indicie, které jej dovedou až k pokladu. Aktivita je určená hlavně pro místní rodiny s dětmi, zábavu si na ní však užije i osamělý turista.



Kudy stezka vede? V krajině žádné značení nehledejte, vše je ukryto v tištěném průvodci. Ten díky atraktivní grafice působí spíše jako komiks. Zvláště děti se rychle ztotožní s komárem – floutkem a jeho vtipnými komentáři. A stezka má ještě jeden bonus, který ocení nejen učitelé literatury, trasou vás provádí ve verších!



Hledačku Co vyprávěl komár? finančně podpořil Olomoucký kraj. Průvodce k hledačce je volně ke stažení ve formátu pdf na stránkách spolku Los Vesinos (www.losvesinos.cz) a místní samosprávy (www.chomoutov.eu).

Moravské divadlo na videoportálu Dramox

KDY: kdykoliv

KDE: on-line



Chybí vám představení Moravského divadla Olomouc? Nezoufejte. Startuje totiž videoportál Dramox, první česká služba, která poskytuje sledování záznamů divadelních představení on-line. Aktuálně spolupracuje se 30 divadly z celé České republiky včetně Moravského v Olomouci. V aktuální nabídce je záznam představení Hamlet s Petrem Kubesem v titulní roli. Těšit se ale můžete i na další inscenace, které jsou zatím v jednání. Do projektu se dále zapojilo Jihočeské divadlo, Mětské divadlo Zlín, Dejvické divadlo a mnoho dalších. Stačí navštívit www.dramox.cz a vybrat si.

PROSTĚJOVSKO

Vzhůru na Ochozskou kyselku

KDY: kdykoliv

KDE: asi 2 kilometry od obce Ochoz

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi výlety s nějakou pohodovou tečkou? Zkuste Ochozskou kyselku. Při zmínce o vesničce Ochoz se vám zřejmě jako první vybaví právě ona Ochozská kyselka. Ta pramení v blízkém údolí řeky Pilávky a její okolí je oblíbeným výletním místem pro řadu turistů. Z pramene si můžete načepovat výbornou minerálku a u altánku opéct i špekáčky.

Kamínkománie na Prostějovsku

KDY: kdykoliv

KDE: Prostějovsko a okolí, celá ČR

ZA KOLIK: zdarma



Jste kreativní a chcete skvěle zabavit své děti? Nasbírejte při procházce venku kamínky a doma je fixami nebo akrylem pomalujte. Nápadům se meze nekladou. Spodní stranu popište směrovacím číslem a umístěte takto pomalovaný kamínek někde do přírody, aby jej mohl někdo najít a udělat si jím radost. Více informací na našem webu v sekci Tipy.

Sobotní kino u vás doma

KDY: sobota 24. října od 20.30

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: 100 korun



Nevíte, co se sobotním večerem? Zažijte domácí kino, a to doslova. Pusťte si on-line dobrodružný film The Peanut Butter Falcon, ve kterém zazáří herecký trojlístek – Shia LeBeouf, Dakota Johnson a Zack Gottsagen. Stačí zakoupit vstupenku na webu kina Metro 70 a počkat, až vám do mailu přistane odkaz, pomocí něhož film v sobotu od 20.30 pustíte.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Objevte zaniklou rozhlednu

KDY: kdykoliv

KDE: Potštát

ZA KOLIK: zdarma

Využijte krásného podzimního počasí a vyrazte do přírody. Tentokrát se můžete vydat za jednou ze zaniklých staveb. Asi v polovině žluté turistické trasy mezi Boňkovem a Potštátem, tou která vede přes zříceninu Puchart, narazíte u lesní cesty na poněkud záhadnou stavbu. Jedná se o zbytek či základ bývalé rozhledny, kterou si zde nechal postavit Zikmund Desfours-Walderode, majitel potštátského panství. Jednalo se o kovovou konstrukci o výšce 28 metrů. Čtyřboká rozhledna měla kruhový ochoz. Spíš než rozhledna by se mělo používat označení pozorovatelna.

Z pozorovatelny měl být slušný výhled na město Hranice, Vsetínské vrchy, Hostýnské vrchy, samozřejmě Beskydy, na opačné straně Hrubý Jeseník s Pradědem, zřejmě i sopky Nízkého Jeseníku. Údajně za dobrého počasí měly být vidět Nízké a Západní Tatry. Dnes toho moc neuvidíte kvůli vzrostlému lesu. Pro celkový špatný stav byla věž stržena v roce 1972, ale přesto je to zajímavý cíl podzimní procházky přírodou.

Nechte se zlákat tajemnou krásou lomů

KDY: kdykoliv

KDE: Olšovec

ZA KOLIK: zdarma

Jste romantici a máte v oblibě opuštěné lomy? Na jeden takový velký zatopený lom se můžete vypravit do Olšovce. Pro pěší je to sem od středu obce Olšovec slabých 5 minut chůze. V lomu se od konce devatenáctého století pochopitelně těžil kámen, od roku 1966 se však do kráteru opět začala pomalu vracet příroda. Dno jámy pomalu zakrývala prosakující voda, až zde vzniklo křišťálově průzračné jezero s hloubkou vody až 12 metrů, které rozhodně stojí za návštěvu.

Na kole Záhořím

KDY: kdykoliv

KDE: Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

Záhorskou cyklotrasou můžete vyrazit z Lipníka nad Bečvou, přes Dřevohostice a zpět nebo si zvolit startovní místo podle trasy: Lipník nad Bečvou – Hlinsko – Kladníky – Bezuchov – Dřevohostice - Nahošovice – Hradčany – Podolí – Tučín – Radslavice – Grymov – Jadran – Lipník nad Bečvou

Záhoří je název pro kraj v předhůří Hostýnských vrchů nad Moravskou bránou. Záhoří je kraj se svébytným folklórem, krásnou přírodou a malebnými vesnicemi. Záhorská cyklotrasa měří přibližně 39 kilometrů, vede po zpevněných površích a kromě několika stoupání není náročná. Je vhodná spíše pro trekingová kola. Po cestě se můžeme orientovat podle značek a cedulí Záhorské cyklotrasy.

Ze značené cyklotrasy si udělejte odbočku do centra Záhorského regionu - Dřevohostic. Do Dřevohostic sjedete lesní cestou - dřevohostickým lesem a vyjedete u restaurace Na Špici. Zpět na záhorskou cyklotrasu se dostanete po silnici do Nahošovic, kde se u kapličky na trasu napojíte.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Ke kostelíku do Žárové

KDY: kdykoliv

KDE: Žárová

ZA KOLIK: zdarma



Když byl v letech 1600 – 1603 ve Velkých Losinách vystavěn nový zděný farní chrám, věnoval Jan ze Žerotína materiál z původního dřevěného kostela na výstavbu dvou kostelů – v Žárové a Maršíkově. Kostel v Žárové byl dostavěn v roce 1610 syny Jana ze Žerotína, Přemyslavem a Janem Jetřichem. Žárovský kostel je menší a méně výpravný než proslavenější kostel v Maršíkově, z hlediska stavebně historického je však v mnoha ohledech cennější, protože byl až do dnešní doby jak zvenčí, tak v interiéru zakonzervován ve své původní podobě.





Luštící hledačka

KDY: kdykoliv

KDE: výchozí bod Rapotín

ZA KOLIK: 50 korun



Vydejte se z Rapotína cestou se sovou Rozárkou. Čeká vás zábavná procházka s úkoly nejen pro rodiny s dětmi. S sebou vezměte pracovní listy s doplňovačkami, křížovkami a úkoly, které budete na trase plnit. Tyto materiály zakoupíte na cestickou.cz/rapotin-bukovka/. Vyzkoušejte půldenní hezkou okružní 7,5 kilometrů dlouhou procházku s úkoly, která vás zavede až na vrchol rozhledny Bukovka. Začátek je v centru obce Rapotín, u infocentra.

Muzeum přichází k vám domů

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Vlastivědné muzeum Jesenicka obnovuje oblíbenou webovou vlastivědnou sérii. Každý všední den pro vás připravuje krátký článek, který se bude dotýkat jesenické přírody, historie či kultury. Chybět nebudou osudy osobností, vyprávění o zajímavých místech, střípky ze života fauny i flóry a také z pohledu lidského života dávné příběhy přírody neživé. Stačí navštívit webové stránky www.muzeumjesenik.cz.