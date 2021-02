Dramatická jelita

On-line stream na Facebooku, Youtube a Twitchi přinese v pátek od 19 hodin literárně hudební autorský komponovaný večer v podání brněnské souboru Dramatická jelita. Můžete se těšit na autorské písně, čtení, krátké dramatické celky, ale hlavně na osobitou poetiku a vtip! Jelito může být každý. Sledujte jejich program živě z Telegraphu.

Koncert věnovaný Mozartovi

KDE: ZDE

ZA KOLIK: zdarma



Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc se rozhodl vzdát hold skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Na YouTube kanále a webu divadla uveřejnil speciální on-line koncert složený z árií z Mozartových nejslavnějších oper. Užijte si klidný večer s krásnou hudbou.





Zdroj: Youtube

Virtuální výstava Petra Zlamala

KDE: facebook Informačního centra Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Informační centrum Šternberk zve na virtuální výstavu malíře Petra Zlamala, stačí mrknou na facebookové stránky. Šternberský umělec se narodil 21. března 1949 v Olomouci. Je známý především jako autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby. Jeho díla mají zastoupení ve veřejnýhch sbírkách (Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění) i v soukromých (ČR, Německo, Itálie, Anglie, USA, Austrálie).





PROSTĚJOVSKO

Na výlet k mokřadu Mokroš u Mořic

KDY: kdykoliv

KDE: asi 1 kilometr od Mořic



V okolí Mořic můžete podniknout zajímavý výlet třeba k uměle vytvořenému mokřadu Mokroš, který je od obce vzdálen necelý 1 kilometr. Mokřad vznikl v roce 2004 jako unikátní projekt zadržující vodu v lokalitě, jehož meze a remízky navíc slouží nejen jako úkryt pro zvířata, ale také je příjemným prostředím, kam si vyrazit na procházku.



Návštěvníci biocentra jistě ocení povalový chodník pro snadný pohyb, ale také odpočinkový altán, který slouží i jako pozorovatelna. Mokroš tvoří několik tůní obklopených loukou, stromy a keři, z nichž se má postupem času stát lužní les s typickou faunou a florou. Aktuálně se o travnaté plochy stará Myslivecký spolek Mořice - Vrchoslavice. Své auto ponechejte před Sadem starých odrůd na ploše u sjezdu z cesty I/47. Nevjíždějte prosím na polní cestu či do prostoru biocentra a sadu.



Zdroj: z webu města Mořice

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

Corpus Christi | Moje kino LIVE

KDY: pátek 29. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun



Jste filmoví fajnšmekři? Pak si z pohodlí vašeho domova vychutnejte v pátečním večeru od 20.30 hodin polské drama z roku 2019, Corpus Christi. Herecky exceluje mladý polský talent Bartosz Bielenia v roli charismatického pastýře, který rozčeří atmosféru na malém městě. Lístek zakoupíte na webu prostějovského kina Metro 70 za symbolických 100 korun. Do e-mailu Vám pak přijde z kina odkaz na film, pomocí něhož si jej večer spustíte. Více na webu kina.

Zdroj: z webu kina Metro 70

Bolest a sláva | Moje kino LIVE

KDY: sobota 30. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Pokud milujete filmy španělského režiséra Pedra Almodóvara, pak by Vám rozhodně nemělo uniknout v sobotním večeru drama Bolest a sláva. Snímek z roku 2019 pojednává o slavném filmovém režisérovi Salvatoru Mallovi. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů, ale nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu, proč se mu to děje. Ve vzpomínkách se proto vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie.

Zdroj: z webu kina Metro 70

Živé ptačí krmítko

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Rádi v zimním období z okna pozorujete pestrobarevný rej a hody ptačí říše? Pokud vás ptačí svět uchvacuje, pak si můžete pustit i on-line živý přenos ze Záchranné stanice živočichů v Makově. Vysílá se non-stop ve dne i v noci. Můžete si tak užít nálety malých štěbetajících vrabců a sýkorek nebo se kochat majestátností sojek, které se nenuceně přehrabují v košíku plném oříšků, jablek a semínek.





Zdroj: Youtube

Toto jedinečné sledování si můžete dopřát z pohodlí svého domova spolu s celou rodinou. Velmi inspirativní a naučné může být pozorování zvláště pro menší děti. Navíc ke vzdálenému krmelci, který je také v záběru, chodí pravidelně srny i malí chlupatí ušáci.



Pokud byste chtěli podpořit činnost a chod stanice v Makově, můžete přispět zde

PŘEROVSKO A HRANICKO

Minerální korálky

KDY: v pátek 29. ledna od 20 hodin

KDE: on-line



Připojte se k lednovému setkání, které zahájí v pátek od 20 hodin, a zapojte se do diskuse, kde se dozvíte vše okolo minerálních korálků. Všemi otázkami vás provede chemik a odborník na minerály. Můžete se ptát na složení, kvalitativní třídy i nafotit minerály či údajné minerály, které sami nerozpoznáváte.

Ke zřícenině hradu Šaumburk

KDY: kdykoliv

KDE: Podhradní Lhota

ZA KOLIK: zdarma



Šaumburk je zaniklý hrad ze 13. století nad obcí Podhradní Lhota u Rajnochovic. Hrad nechal postavit olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku jako své reprezentativní sídlo. Jednalo se o rozsáhlý hrad. Proto byl taky ve 14. století pro svou rozlohu a nákladnou údržbu opušten a postupně zanikl. Nahradil jej nedaleký hrad Nový Šaumburk.

Naučná stezka Předmostím až do pravěku

KDY: kdykoliv

KDE: Přerov



Pokud jste milovníci pradávné historie, tak zamiřte do Přerova. Najdete tady totiž významnou archeologickou lokalitu Předmostí, kterou vede zajímavá vlastivědná stezka. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je dlouhá něco málo přes 8 kilometrů a na trase má devět zastavení. Návštěvníci si tady prohlédnou plastiku Sonda do pravěku a seznámí se s novodobou historií Předmostí, podívají se k Památníku lovců mamutů a zastaví se na dětském hřišti s "bludným" balvanem, vystoupají na Hradisko a odpočinou si u mamuta Toma, sochy zasazené v jenom z nejhezčích přírodních zákoutí Přerova. Před návratem zpátky do Předmostí se ještě mohou pokochat hezkými výhledy z nejvyššího bodu trasy, Čekyňského kopce. Naučná stezka začíná na sídlišti v Předmostí asi 50 metrů od hřbitova, kde jsou k dispozici jak parkoviště, tak zastávka autobusu pro ty, kteří nemají vlastní dopravu. Trasa je značená modře a je nenáročná, a tak ji zvládnou i rodiny s dětmi.

Zdroj: mamutov.eu

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Výstava fotografií Josefa Koláře

KDE: web Vlastivědného muzea Šumperk



Výstavu hraček ze sbírky Kamily Kubáškové probíhající v zábřežském muzeu zatím bohužel navštívit nemůžete. Vlastivědné muzeum Šumperk vás na svém facebooku zve aspoň na virtuální výstavu hraček ze snímků amatérského fotografa Josefa Koláře (1906–1980) ze Svébohova. Děti v tomto období neměly mnoho hraček, hrály si s tím, co bylo kolem nich, v domácnosti, v hospodářství, v přírodě, nebo společně hrály různé pohybové hry. Podívejte se na zajímavé fotografie.

K rozhledně Háj

KDE: nedaleko Šumperka



Vypravte se na příjemnou procházku k rozhledně Háj. Rozhledna je dominantou hned dvou moravských měst - Šumperka a Bludova. Zatímco v Šumperku tvoří významnou dominantu města, v Bludově je vrchol Háje nejvýraznějším vrchem nad severovýchodním okrajem města. Rozhledna je realizována jako obdoba původní Štefánikovy rozhledny, s dřevěnou nosnou konstrukcí. Je obložena dřevěnými deskami a vstupní část rozhledny je kamenná. Vyhlídková plošina je ve výšce 24 metrů a je zasklená. Oproti původní rozhledně je nová rozhledna o 7 metrů vyšší, špička je ve výši 29 metrů.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

On-line cyklus Masopust sa krátí

KDY: od 25. ledna do 16. února

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma

Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků. Začíná po svátku třech králů a končí v úterý před Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. Letos tak budeme masopust prožívat do 16. února.

Ať už se na masopust díváme strojem času minulého či současného, jedno je jisté. Fašank stmeloval lidi na vesnicích i ve městech. Během něj se zapomínalo na staré křivdy i sváry a všichni propadali masopustnímu hodování a zábavě. Možná i to je jeden z důvodů, proč se k této tradici znovu navrací tolik vesnic a měst po celé republice.

Letos však masopusty ve městech a vsích neproběhnout vzhledem k emidemiologickému vývoji situace v naší zemi. Proto využijte možnosti Valašského muzea v přírodě, které vás on-line provede životem v rodině a v obci, a představí nejrůznější masopustní zvyky a recepty tolik typickými pro toto období na Valašsku.

Zdroj: web Valašského muzea v přírodě

Němý film Cirkus a žonglovací workshop

KDY: v neděli 31. ledna od 20.30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 100 korun



Moje kino live tentokrát opravdu pobaví. Zběsilá filmová honička s policisty zavede tuláka Charlieho (Charlie Chaplin) do cirkusového šapitó zrovna během představení. Jeho nápaditý útěk má u nic netušících diváků takový úspěch, že si Charlie vyslouží okamžité angažmá. Jeho cirkusová kariéra se ale zdaleka nevyvíjí podle představ přísného principála. Vše navíc zkomplikuje Charlieho citové vzplanutí k akrobatce Merně. Boj o své místo na světě, v cirkuse a v srdci milované ženy, ale tulák nikdy nevzdá! Na filmové promítání naváže žonglovací workshop. Adam Jarchovský z CIRQUEONu - Centra pro nový cirkus, zájemce seznámí se základy žonglování a přesvědčí diváky, že první cirkusové číslo zvládnou třeba jen za pomoci tří igelitových tašek.





Zdroj: Youtube

Archiv on-line talkshow bohumínské K3 v moderaci Lukáše Szebesty

KDY: do 31. ledna 2021

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma

Archiv on-line talkshow vysílaných z bohumínského kina K3 jsou nyní dostupné na jejich YouTube kanálu. Veškeré zajímavé povídání s osobnostmi Moravskoslezského kraje moderuje Lukáš Szebesta, který během svých večerů vyslechl například modelku Terezii Jastrzembskou, moderátora Lukáše Kaniu, zpěváka Pavla Nováka, písničkářku Kaczi, herečku Lenku Waclawiecovou, ředitele Těšínského divadla Petra Kracika nebo hudebníka Otu Maňáka. Veškeré díly najdete ZDE.

Zdroj: Ivo Handzel