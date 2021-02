Virtuální prohlídka muzea

Prohlédněte si stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc Ke slávě a chvále.Tisíc let duchovní kultury na Moravě, která v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků.

Virtuální prohlídka muzeaZdroj: Web Muzea umění Olomouc

Kino z pohodlí domova

KDY: neděle 14. února od 20.30

KDE: web kina Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun



Užijte si nedělní pohodu u dobrého filmu! Kouknout můžete třeba na francouzskou romantickou komedii Tenkrát podruhé. Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový poukaz agentury Time Travelers.



Ta s pomocí filmových kulis a herců dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a zprostředkovat svým klientům setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní zákazníci se chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem, Victor touží vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let, a ještě jednou prožít první rande se svou ženou.



Snímek Tenkrát podruhéZdroj: Archiv kina Metropol

Na výlet Paseckým žlebem

KDE: Paseka



Obec Paseka leží asi 10 kilometrů od Šternberka. Pokud projdete dědinou směrem k severu, narazíte za Paseckou myslivnou na zelenou turistickou značku. Ta vás provede přibližně pětikilometrovou trasou údolím říčky Tepličky, takzvaným Pasecký žlebem. Pod Křížovem se do Tepličky vlévá Pasecký potok. Cesta může být v nepříznivém počasí místy rozmoklá, proto vezměte dobré boty a dávejte pozor.

PROSTĚJOVSKO

Objevte kříž uprostřed Moravy

KDE: Klenovice na Hané



Kříž uprostřed Moravy, tak se nazývá kamenný kříž mezi obcemi Čelčicemi a Klenovicemi poukazující na místo údajného geografického středu Moravy. Současný kříž stojí na místě původního barokního kříže z roku 1791. Barokní kříž byl zničen v průběhu tankové bitvy roku 1945 mezi vojsky německého wehrmachtu a Rudé armády. V roce 1998 byl na původních základech barokního kříže postaven kříž nový jako připomínka duchovního a geografického významu této památky.



Kříž uprostřed MoravyZdroj: Vladimír Vojanec

Až vyjde měsíc | Moje kino LIVE

KDY: sobota 13. února od 20.30

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: 100 korun



Dáváte přednost teplu domova před zimními radovánkami a výlety? Pak si dopřejte americkou romantickou komedii s hvězdným obsazením, jejíž příběh vás zanese do 60. letech 20. století na pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného městečka vzhůru nohama.

Až vyjde měsíc - Moje kino LiveZdroj: z webu kina Metro 70

Jarní prázdniny doma aneb 1. Smržický on-line tábor

KDY: od pondělí 15. do pátku 19. února

KDE: on-line ZDE



Letošní jarní prázdniny stráví většina dětí, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v zemi, doma. Proto se Spolek rodičů Smržice z.s. rozhodl vytvořit nejrůznější zábavné činnosti, aktivity a hry pro děti i rodiče a vyhlásil 1. Smržický on-line tábor na jarní prázdniny. Více informací najdete na webu zde volně k prohlédnutí či ke stažení. Některé z aktivit jsou cíleny „na doma“ a za jinými budou muset děti vyrazit ven.



Co bude náplní:

Tvoření a vyrábění, hry, procházka do okolí, uvaříte si jednoduchý oběd pro sebe a rodiče nebo vyrobíte masku na karnevalový průvod. Organizátorům můžete také zaslat fotku z tvoření či výletu.



Jarní on-line táborZdroj: Spolek rodičů Smržice, z. s.

PŘEROVSKO A HRANICKO

K větrnému mlýnu

KDE: Skalička



Zajímavá technická památka, stojící na jihovýchodním okraji obce Skalička, byla původně postavena začátkem 19. století v nedalekých Dřevohosticích. Přitom již byly použity díly z některých starších větráků. Do Skaličky byl převezen v roce 1850 a od roku 1879 až dodnes patří rodině Červků. Dřevěný mlýn je vysoký 11 metrů, střecha je šindelová sedlová, na zadní straně vystupuje šalanda s pavláčkou a krytým schodištěm. Větrné kolo má průměr 16 metrů. Provozuschopný mlýn stojí na soukromém pozemku.

Červekův větrný mlýn ve SkaličceZdroj: archiv Deníku

Za pramenem Moštěnky

KDE: Kelčský Javorník



Pramen turisté naleznou v Hostýnských vrších, na severozápadním svahu Kelčského Javorníku, poblíž zříceniny hradu Šaumburk. Nad turistickou cestou z Javorníku do Loukova je postavena hráz, voda pohání i Žakovický mlýn s elektrárnou. U Dřevohostic voda vytváří i příkop pro zámek. V Horní Moštěnici se jímá známá minerální voda.

Kolem Valšovických jezírek

KDE: Hranice



Pokud se vydáte po značce z obce Valšovice, ležící nad obcí Teplice nad Bečvou, dojdete k romantickému místu s několika jezírky. Je to soustava tří větších vodních nádrží a čtyř malých jezírek nacházejících se na potoce Krkavec, rozložená až po Valšovice. U posledního lesního rybníku stojí odpočívadlo - dřevěný altán.

Valšovická jezírka.Zdroj: I. Tomala

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Na procházku k Eisensteinovu domu

KDE: Šumperk



Mezi nejzajímavější památky, se kterými se v Šumperku můžeme setkat, patří městské domy a vily z přelomu 19. a 20. století. Jeden z takových objektů najdeme na zdejší Hlavní třídě. Bývalý Eisensteinův dům, označený číslem 6, je víceméně klasickým neorenesančním palácem s výraznou sochařskou výzdobou. Je oprávněně součástí oblíbené šumperské prohlídkové trasy, nazvané Po stopách Malé Vídně.





Zdroj: Youtube

Z meteorologické výstavy

KDE: facebook Vlastivěného muzea v Šumperku



Na výstavě Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem meteorologa je možné spatřit kromě řady soudobých meteorologických přístrojů také ukázky historických teploměrů a barometrů. Mezi tyto exponáty se dostal také jeden poněkud záhadný přístroj. Je označen jako Lambrechtův hygienicko-meteorologický rádce a byl vyroben přibližně na konci 19. století. Nazván je podle svého výrobce, německého mechanika a podnikatele Wilhelma Lambrechta (1834–1904), který svou továrnu na výrobu meteorologických přístrojů založil na počátku 70. let 19. století v německém městě Göttingen. Podívejte se na facebook muzea, kde se dozvíte bližší informace.

Výstava v šumperském muzeuZdroj: Facebook muzea

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Zabijačka aneb z cyklu Masopust sa krátí už sa nenavrátí

KDY: kdykoliv on-line

KDE: on-line zde



Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků. Začíná po svátku třech králů a končí v úterý před Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. Letos tak budeme masopust prožívat do 16. února.



Letos však masopusty ve městech a vsích neproběhnout vzhledem k emidemiologickému vývoji situace v naší zemi. Proto využijte možnosti Valašského muzea v přírodě, které vás on-line provede tradicemi masopustu v rámci cyklu Masopust sa krátí už sa nenavrátí.



Zavítejte alespoň virtuálně na zabijačku, která k masopustu neodmyslitelně patří. „V období masopustu se na vesnicích i ve městech odehrávalo mnoho zabíjaček. Při chladném počasí nehrozilo, že se maso rychle zkazí a také se ještě nepracovalo na poli. Zabijačka byla rodinnou událostí. Konala se jednou za čas a bylo okolo ní tolik práce, že domácí uvítali každou pomocnou ruku nejen z chalupy, ale i od sousedů. A musely při ní pomáhat i děti."





Zdroj: Youtube

Dášeňka živě z Divadla loutek

KDY: neděle 14. února od 17 hodin

KDE: on-line akce - zde

ZA KOLIK: zdarma

V den svátku všech zamilovaných, tedy 14. února, vám zahraje Divadlo loutek Ostrava pohádku, kterou si dozajista zamilujete. Představení podle rozkošné knížky o životě roztomilé foxteriérky od narození a první loužičky vypráví psí pohádky, během nichž Dášeňka dospěje v psí slečnu. Inscenace podle knihy jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů je vhodné pro děti od 5 let. Odkaz ke sledování bude zveřejněn na webu Divadla loutek a také na oficiální FB události, a to zhruba 15 minut před začátkem.



Z představení ostravského Divadla loutek Dášeňka.Zdroj: Roman Polášek

Staňte se Beskydským průzkumníkem

KDE: Beskydy



Jablunkovské centrum kultury a informací zve veřejnost na vrcholy v soutěži Beskydský průzkumník. Můžete chodit jen tak, pro radost, ale pokud se na vrcholech vyfotíte a nejpozději do 31. 3. 2021 fotky zašlete, tak získáte i krásnou medaili a zařadíte se do losování o ceny. Tak hurá do přírody.



Beskydský průzkumník.Zdroj: archiv Jacki