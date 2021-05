Začíná Festival Dvořákova Olomouc

KDY: od 13. do 23. května

KDE: Facebook, web i YouTube kanál Moravské filharmonie Olomouc nebo na stránkách www.dvorakovaolomouc.cz

ZA KOLIK: zdarma

Zahajovacím koncertem letošního ročníku festivalu Dvořákova Olomouc, jehož pořadatelem je Moravská filharmonie Olomouc, bude ve čtvrtek 13. května koncert nazvaný Dvořák jedinečný. Zahraje soubor Musica Florea, který bude řídit Marek Štryncl. Těšit se můžete na Suitu A dur op. 98b a Symfonii č. 6 D dur op. 60 od Antonín Dvořáka. Slovem bude koncert provázet renomovaný moderátor Jiří Vejvoda.

Moravská filharmonie OlomoucZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Navštivte svět plazů a obojživelníků

KDY: víkend 15. - 16. května od 10 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

ZA KOLIK: 50 korun



Letošní ročník akce Odpudivý nebo kouzelní? bude odlišný v tom, že pořadatelé zařadili i veterinární část. Budete moci prokonzultovat zdravotní problémy terarijních zvířat přímo s odborníkem zabývajícím se touto problematikou. Od 10 do 17 hodin se můžete těšit na prezentaci živých zvířat. Chybět nebude korálovka sedlatá honduraská, ještěrka perlová či gekončík africký.

Od 14 hodin proběhne přednáška nazvaná Jak nenavštívit veterináře aneb základní chovatelské chyby a jejich důsledky, přednášet bude MVDr. Jan Kirner. Od 16 hodin je na programu přednáška Netradiční chovanci v teráriích.



Akce Odpudiví nebo kouzelní v olomoucké Pevnosti poznáníZdroj: Deník / František Berger

Výstava na hradě Šternberk

KDY: od soboty 15. května od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 40 korun



Na hradě Šternberk mohou být zatím otevřeny pouze trasy, které jsou přístupné bez nutnosti účasti průvodců. Nově je tedy možné navštívit doprovodnou výstavu „Liechtensteinská dominia střední Moravy“, která se nachází v prostorách naproti pokladny hradu. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od soboty 15. května vždy od 10 do 15 hodin. Prohlídka výstavy je individuální. V rámci návštěvy výstavy je nutné dodržovat aktuální hygienická nařízení, především zakrytí dýchacích cest, použití desinfekce u vstupu do pokladny a dodržování rozestupů.

Silově vytrvalostní pětiboj

KDY: sobota 15. května od 8 hodin

KDE: sokolovna ve Šternberku

ZA KOLIK: startovné jednotlivec 350 korun, v týmu od 150 korun



Přijďte si otestovat kondici ve všestranném závodu a získejte titul Ocelový muž/žena/tým. Čekají vás disciplíny benchpress, shyby na hrazdě, lehy-sedy, běh a silniční cyklistika. Pojďte do toho, ať už v týmu nebo jednotlivě. Více informací naleznete zde.

Zahradnické trhy na Floře

KDY: víkend 15. - 16. května vždy od 9 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

Široký sortiment květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků a zahradnických pomůcek a potřeb. To vše na vás čeká tento víkend na Zahradnických trzích na Floře. Parkovat můžete v ulici Poupětova.

Zahradnické trhy na Výstavišti Flora OlomoucZdroj: Deník/Petr Krňávek

Otevření stezek Nordic Walking

KDY: sobota 15. května od 9 hodin

KDE: sraz u restaurace U Maci na Svatém Kopečku

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít symbolické otevření Nordic Walking stezek, které se uskuteční už tuto sobotu. Na výběr budou 2 trasy - kratší devíti kilometrová a delší jedenácti kilometrová. Hole je možné po domluvě zapůjčit zdarma prostřednictvím e-mailu senkio@seznam.cz nebo telefonu 605 108 727.

PROSTĚJOVSKO

Kamínkovou stezkou okolo Konice: Za dobrodružstvím a pohybem

KDY: do 31. května

KDE: Konice, mapa stezky dostupná zde



Máte rádi aktivní pohyb, a zároveň hledáte trochu dobrodružství? Pak se vydejte na kamínkovou stezku okolo Konice. Město si v letošním roce připomíná 100. výročí od vzniku místní sokolovny. Proto konické komunitní centrum připravilo tematickou soutěžní trasu, při níž budete pomocí mapy hledat 100 červených kamínků, z nichž každý představuje jeden rok sokolovny.

Pravidla soutěže:

Podle mapky, která vyznačuje asi sedmi kilometrovou trasu okolo Konice, najděte celkem 100 červených kamínků. Obkreslete na hrací kartu letopočet a jednoduchý obrázek, a kamínky na místě ponechte pro ostatní. Mapku a hrací kartu si můžete stáhnout z webu a facebooku města Konice. Soutěžní lístky jsou platné, pokud budou obsahovat minimálně 50 zřetelně zakreslených obrázků, které náleží k danému letopočtu. Na hrací kartu vyplňte kontaktní údaje a lístky vhazujte do poštovní schránky v komunitním centru. Soutěž trvá do konce května.

KamínkyZdroj: Pixabay.com

Hrátky v parku pro malé i velké

KDY: do úterý 18. května

KDE: park na Husově náměstí, Prostějov



Hravá stezka plná úkolů čeká na malé i velké v prostějovském parku na Husově náměstí. Ekocentrum Iris připravilo pro vás opět plno zajímavých informací nejen o stromech, ale také o rostlinách i zvířatech žijících ve městě. Připraveny budou zábavné otázky a úkoly. Stezka je přístupná od středy 12. do úterý 18. května.



Další skvělá stezka Ekocentra IrisZdroj: Vlasta Rýznarová - čtenář reportér

Zámek v Čechách pod Kosířem se otevírá veřejnosti

KDY: otevřeno od úterý 11. května

KDE: Čechy pod Kosířem

Přemýšlíte, kam vyrazit na výlet v době rozvolňování? Co takhle konečně navštívit zámek v Čechách pod Kosířem? V úterý, 11. května, se zámek otevřel v plné parádě. O prohlídky zámeckých interiérů nepřijdete, budete si je totiž moci prohlédnout sami a svým vlastním tempem. Nezapomeňte si projít i úchvatný zámecký park a navštívit skvělou zámeckou kavárnu s vynikajícími dortíky a voňavou kávou, která vám nabudí všechny smysly. Otevřena je v sobotu i neděli od 10 do 17 hodin.

Zámek Čechy pod KosířemZdroj: Nevrlá Hana

Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané

KDY: otevřeno sezónně / květen - pátek (14.00 - 18.00), víkendy (10.00 - 13.00; 14.00 - 18.00)

KDE: Bezručova 153, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: plné vstupné je 20, snížené 10 korun



Muzea se konečně po dlouhých měsících otevřela znovu veřejnosti. V nedalekém Kostelci na Hané tak můžete navštívit unikátní expozici nazvanou Básník slezského lidu Petr Bezruč (1867 – 1958). Ta se pro veřejnost otevře v pátek 14. května. Budova opláštěná červenými cihlami prošla celkovou proměnou. Ve dvou přízemních místnostech domu návštěvníci najdou panely s texty o životě a díle básníka, ale také pokoj v takové podobě, jak jej Petr Bezruč obýval. Nechybí ani dokumenty s básníkovými osobními věcmi. Tak neváhejte a vyrazte opět za kulturou, už můžete.



Bezručův Červený domek v Kostelci na HanéZdroj: archiv Muzea a galerie v Prostějově

PŘEROVSKO A HRANICKO

Příběh staré kuchyně aneb Jak jsme vařili

KDY: od pátku 14. května v 16 hodin

KDE: Muzeum Záhoří, Veselíčko

ZA KOLIK: zdarma

Na nové výstavě si můžete prohlédnout zařízení starých kuchyní i komory, porovnat nádobí i náčiní z minulých dob, obdivovat vyšívané kuchařky a kuchyňské váhy z různých období 20. století. Na panelech si můžete přečíst historii, k vidění budou také kuchařské knihy, časopisy a recepty. Otevřeno bude až do konce června vždy v pátek a sobotu od 16 do 18 hodin, jinak po domluvě s kurátorkou. Kolektivní prohlídky zatím nejsou povoleny.

Výstava ve Veselíčku - malé vesnické muzeum, jež má přiblížit tradice a historii obce i národopisné oblasti Záhoří. Ilustrační fotoZdroj: Eva Lehnertová

Václav Lemon: Dřevěné plastiky a objekty

KDY: do 1. srpna

KDE: Galerie města Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Dřevosochař Václav Lemon vystavuje v zámeckém příkopu na Horním náměstí v Přerově. Výstava je prodejní. Nasvětleno pro noční podívanou. Pohledově přístupné 24 hodin denně ze zámeckého mostu nebo od kované brány před galerií.

Ve znamení kříže a kalicha

KDY: do 30. května

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Výstava k 100. výročí Církve československé husitské mapuje historii této církve v Drahotuších a v Hranicích, ale také život mistra Jana Husa. K vidění je instalace oltáře, historický talár, kalichy, obrazy, historické fotografie, knihy, dokumenty a další sakrální předměty.

Stará radnice v HranicíchZdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové

KDY: do 6. června

KDE: Muzeum Zábřeh

ZA KOLIK: základní 30 korun



Až do června si můžete v zábřežském muzeu prohlédnout výstavu věnovanou dětským dárkům. Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si děti mohly v minulosti přát – různé panenky, domečky pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Uvidíte například i hadrovou panenku Terezínku, s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo charitativní hračku Habešánek z počátku 20. století.

Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo. Láká na zajímavé výstavy

KDE: pobočka muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici i Lošticích



Vlastivědné muzeum v Šumperku otevřelo od úterý 11. května všechny své pobočky. Po více než čtyřech měsících, kdy byly z důvodu vládního nařízení zcela uzavřeny, mohou nyní opět přivítat zájemce o prohlídky výstav. A to jak těch stávajících, tak i zbrusu nových. Nenechte si ujít výstavy Šumperské veduty, Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem meteorologa, Na Jeseníky! či výstavu Poslední hrnčíři v Lošticích. O celém květnovém programu se dočtete zde.



Výstava Šumperské vedutyZdroj: Archiv muzea

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Každá kapka se počítá - přednáška on-line

KDY: čtvrtek 13. května od 17 hodin

KDE: Masarykova veřejna knihovna Vsetín, beseda probíhá on-line zde

ZA KOLIK: zdarma

Voda. Důležitá součást každodenních činností, které nejen doma vykonáváme. Ať umýváme nádobí nebo se sprchujeme. Šetříte s vodou? Nenechte si ujít zajímavou přednášku přírodovědce a cestovatele Mgr. Jana Husáka. Dopady dlouhodobého sucha či katastrofických povodní, tojsou viditelné projevy snížené schopnosti naší krajiny zadržovat vodu. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Co můžeme udělat pro zlepšení? Pomohou nám k tomu megaprojekty, jako je stavba přehrady Skalička, nebo kanálu Dunaj-Odra-Labe? A jaký je odkaz otravy řeky Bečvy v září 2020? Nejen o tom v on-line besedě. Otázky pro hosta pište předem na e-mail: kjanoskova@mvk.cz nebo do chatu v on-line přenosu.

Zdroj: Youtube

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Autorské čtení on-line: Radek Štěpánek

KDY: čtvrtek 13. května od 18 hodin

KDE: Městská knihovna Krnov, dostupné zde

ZA KOLIK: zdarma

Rádi čtete a bez knihy si svůj běžný život nedokážete představit? Jsou něco jako potrava pro duši? A co takhle setkání se spisovatelem, který vaší oblíbené knize vdechnul život? Nenechte si v květnu ujít další, již páté autorské čtení, které proběhne živě (on-line) z Městské krnovské knihovny.

Ve čtvrtek 13. května od 18 hodin se vám po čtyřech autorkách, představí muž, básník, redaktor a nadšený rybář Radek Štěpánek. Pochází z Prachatic, má za sebou mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně, kde později vystudoval humanitní environmentalistiku. Jeho básnická tvorba čítá osm básnických sbírek a první z nich, Soudný potok, vyšla v roce 2010. Zatím poslední sbírka nese název Velké obcování a vyšla v roce 2020. Kniha obsahuje texty na pomezí poezie a básnické prózy, které psal Radek Štěpánek mezi lety 2012 - 2019.

Spisovatel Radek ŠtěpánekZdroj: z webu ČT

Třinecké farmářské trhy

KDY: pátek 14. května od 9 hodin

KDE: náměstí Svobody v Třinci



Na Třineckých farmářských trzích si i letos v pravidelných čtrnáctidenních intervalech nakoupíte výrobky a výpěstky, které při cestě na váš stůl nebyly přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly, či byly vyprodukovány v naší zemi. Proto si můžete být jisti, že dostáváte skutečně kvalitní a čerstvé potraviny. Další trhy se uskuteční v pátek 28. května.