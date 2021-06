Burger Street Festival Olomouc

KDY: pátek 4. a sobota 5. června od 10 do 21 hodin, neděle 6. června od 10 do 20 hodin

KDE: před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Olomoucký Burger Festival je tady! Ani letos o pochoutky v housce a delikatesy z grilu nepřijdete. Těšit se můžete nejen na pořádné hovězí burgery, ale také vegetariánské, veganské, s bezlepkovou houskou a další dobroty. Dočkáte se i speciálního olomouckého burgeru. Jeho výrobu můžete sami ovlivnit. Jako bonus nebude chybět bohatý doprovodný program a spousta soutěží.

Burger Street Festival v Olomouci 2020Zdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Loutkové představení na hradě

KDY: neděle 6. června od 15 hodin

KDE: dolní louka hradního parku ve Šternberku

ZA KOLIK: 50 korun



Na hradě Šternberk myslí i na nejmenší návštěvníky. V neděli se mohou těšit na loutkovou pohádku Čert a Káča v podání loutkové scény Bajka Těšínského divadla. Užijte si veselou pohádku o prostořeké Káči, chytrém Ovčákovi, o pekle a o tom, že i ten největší hříšník se může polepšit. Hubaté Káči se každý raději vyhne a ona by si tak chtěla zatancovat! A na truc všem klidně i se samotným čertem. A to budete koukat, jak s ním Káča pěkně zatočí.

Festival radosti v olomouckých ulicích

KDY: pátek 4. června od 18 hodin

KDE: centrum Olomouce

Největší festival radosti, hudby tance a pohody v ulicích, jaký kdy Olomouc zažila. Na 50 kapel a muzikantů vystoupí před olomouckými pivnicemi, kavárnami a vinárnami v centru města. Housle, kytary, klavíry, basy, saxofony, flétny, trumpety a hlasy nejen olomouckých muzikantů - čeká vás jedinečná páteční procházka zpívajícím a tančícím městem. Vezměte kamarády, partnery a partnerky, děti, rodiče, prarodiče a podpořte olomoucké podniky koupí piva, vína, kávy a jiných dobrot. Muzikanti budou hrát před nimi od 18 do 22 hodin.

Swingová tančírna pod širým nebem

KDY: pátek 4. června od 18 hodin

KDE: Long Story Short v Olomouci

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



První venkovní swingová tančírna v tomto roce je tady! Ve spolupráci s Festivalem v ulicích (viz výše) zahraje kapela Swingalia. Onen swing v názvu nevymezuje repertoir jen na hity 30. - 40. let, ale vystihuje jakýsi šmrnc kapely, která vzdává hold velikánům nejen swingové éry, ale i jiných jazzových stylů a s osobitým humorem se nestydí servírovat ani hity odjinud v novém kabátu.



Na co se v jejich podání můžete těšit tentokrát? Hot jazz, manouche, swing, latiny a šraml nekompromisně zacílené přímo pod nezbedné nohy milovníků lindy hopu, shagu i balboy stejně jako do nepokojných uší posluchačů. To zní jako stylová party! Do Olomouce zavítá Swingalia v jejich energické gypsy jazzové sestavě 2 kytar, kontrabasu, saxu a možná přijde i Robin.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lenka Jebáčková

Regionální centrum připravilo bohatý program pro celou rodinu

KDY: sobota 5. června od 10 hodin

KDE: Regionální informační centrum ve Smetanových sadech v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít slavnostní otevření nového Regionálního centra Olomouc. Připraven je bohatý program, na který se mohou těšit především děti. Parkem se bude linout velká Dobrodružná hra, ve které si návštěvníci vyzkouší svůj postřeh. Organizace Duha Štít, známá pořádáním dětských akcí, si pro malé příchozí připravila hned několik zábavných stanovišť. „R. I. C. nás oslovilo jako organizaci pracující s dětmi. Na sobotu chystáme 4 stanoviště, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet aktivity, které čekají děti v létě i na našem táboře. Vyzkouší si střelbu z NERF, navigaci v terénu s buzolou a několik menších stanovišť, jako je trénink přesnosti a postřehu,“ prozradil Martin Köhler, hlavní vedoucí organizace. Biologická laboratoř pod taktovkou Pevnosti poznání seznámí všechny laické badatele se zajímavými pokusy a Dům dětí a mládeže Olomouc svým programem doslova překvapí.

Představení Láska za koronu 2

KDY: neděle 6. června od 17 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: 300 korun



Dlouho očekávané volné pokračování diváckého megahitu Láska za koronu je tady! Nepropásněte výsostně aktuální komedii, která volně navazuje na loňskou inscenaci, jež bořila dosavadní divácké rekordy. Přijďte se opět zasmát době, ve které žijeme, době, ve které je nám ne vždycky do smíchu. Protože humor léčí, humor očišťuje… a nás v Česku dvojnásob!

Představení Láska za koronu 2Zdroj: web divadla Tramtarie

PROSTĚJOVSKO

Zámek Plumlov v reji dění

KDY: víkend 5. - 6. června od 10 do 18 hodin

KDE: zámek a zámecký areál, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné na pohádkové prohlídky zámku 120 korun, rodinné (2+2) – 360 korun, snížené pak 100 korun. Děti do 4 let zdarma. Vstupné na Dětský den s kluby vojenské historie zdarma

Nevíte, kam s dětmi o víkendu? Dopřejte nejen jim, ale i sobě nevšední zážitek v podobě pohádkové prohlídky zámku Plumlov. Přeneste se na chvíli do světa princů, princezen a kouzelných příběhů. Prohlídky budou probíhat od soboty 5. do neděle 6. června vždy od 10 do 18 hodin. Doporučujeme zarezervovat si vstupenky na telefonním čísle 774 302 165. Plné vstupné 120 korun, rodinné (2+2) – 360 korun, snížené pak 100 korun. Děti do 4 let zdarma. Pokud dorazíte v sobotu, užijete si plno dobrodružství také na nádvoří zámku, kde se bude konat tradiční Dětský den s kluby vojenské historie. Vstup na tuto akci je zdarma.

Zámek Plumlov nabídl opět průvod pohádkovými bytostmi. Foto: pro Deník/Jarek HruškaZdroj: pro Deník Jarek Huška

Zahájení výstavy Fenomén Saudek

KDY: čtvrtek 3. června od 16.30

KDE: galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov



Nechte se uchvátit novou výstavou v prostorách prostějovské galerie Špalíček. Vychutnejte si jedinečnou přehlídku fotografií světoznámého a mezinárodně uznávaného fotografa Jana Saudka. Vernisáž výstavy s osobní účastí autora se uskuteční již tento čtvrtek 3. června od 16.30 ve Špalíčku. Výstava představí známá i méně známá témata umělce. Dominovat však bude svět plný žen, nestoudnosti, zvrácenosti, hříchů, ale i ostychu a něhy. Výstava zde bude k vidění až do 5. září.

Letní kino na nádvoří prostějovského zámku

KDY: pravidelně v pátky a soboty od 21.30

KDE: nádvoří zámku, Pernštýnské náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: jednotné vstupné 100 korun

Konečně. Letní kino opět promítá na nádvoří prostějovského zámku, a to již tento pátek a sobotu. V pátek od 21.30 si přijdou na své spíše náročnější diváci u dánského dramatu Chlast. V sobotu ve stejný čas se můžete ponořit do excelentního výkonu Terezy Ramby v roli paní Zahrádkové ve snímku Vlastníci. Jednotné vstupné 100 korun. Na další projekce se těšte opět v pátek a sobotu.

Na nádvoří prostějovského zámku vyrostla letní scéna. 31.5. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Voxel a Help Tuning Cup Plumlov

KDY: víkend 5. - 6. června, koncert Voxela v neděli ve 14 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: auto + řidič – 300 korun, jednotlivá osoba – 80 korun, děti do 10 let zdarma



Milovníci aut a tuningu, nenechte si o víkendu v krásném prostředí plumlovského kempu Žralok ujít Help Tuning sraz. Unikátní přehlídka desítek tuningových aut, kde výtěžek z charitativní akce poputuje na pomoc postiženým dětem. V sobotu 5. června od 18 hodin se můžete těšit na neon show Top 3. V neděli 6. června pak bude mezi 10. a 12. hodinou probíhat registrace vozů, o hodinu později hodnocení. Zlatou třešničkou na dortu pak bude ve 14 hodin vystoupení zpěváka Voxela. Vstupné na akci: Auto + řidič – 300 korun, jednotlivá osoba – 80 korun, děti do 10 let zdarma. Více informací na Facebooku Kempink Žralok Plumlov.

Užijte si dětský den ve Smržicích

KDY: sobota 5. června od 14 hodin

KDE: sportovní areál, Smržice

Ještě jste nestihli s dětmi oslavit jejich úterní svátek? Pak společně dorazte v sobotu 5. června od 14 hodin na dětský den do sportovního areálu ve Smržicích. Pro děti bude připraveno odpoledne plné her a zábavných soutěží. Připravena bude mimo jiné také skluzavka a nebude chybět ani bohaté občerstvení. Přijďte si užít skvělý den.

Dětský den s knihovnou ve Smetanových sadech v ProstějověZdroj: Deník / Šarlota Šínová

Bylinková vycházka na Kosíř

KDY: sobota 5. června v 8.30

KDE: sraz v 8.30 na železniční stanici Čelechovice na Hané (vhodný vlak z Prostějova odjíždí v 8.02)

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Milujete bylinky? Pak si nenechte ujít sobotní vycházku pod vedením známého litovelského bylináře Vládi Vytáska. Procházka povede z Čelechovic podél jižních svahů Velkého Kosíře až do Stařechovic. Cestou si budete všímat rozkvetlých stepních trávníků, a také zkusíte určit léčivé rostliny. Sraz v sobotu 5. června v 8.30 na železniční stanici Čelechovice na Hané (vhodný vlak z Prostějova odjíždí v 8.02 – nastupujte do posledního vagónu). Návrat v odpoledních hodinách buď autobusem ze Stařechovic, anebo z Čelechovic. Přibližná délka trasy asi 5 kilometrů. Vstupné 100 korun.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Exhibition Rabbit‘s fest

KDY: sobota 5. a v neděle 6. června od 9 hodin

KDE: Výstaviště Přerov

ZA KOLIK: celodenní vstup 100 korun, děti do 12 let zdarma

Regionální výstava králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva včetně 16. ročníku expozice českých a moravských plemen králíků a farmářské trhy. V sobotu se můžete těšit na skupinu Harmony, Jakuba Smolíka, skupinu G.O.C, Kameron a Kabát revival. Po celou sobotu i neděli je na programu také závod v králičím hopu, lukostřelba na terč, projížďka na ponících i v historickém kočáre, skákací hrad, malování na obličej, skákací koule i kouzelnická show pro děti. Po oba dny je zajištěné bohaté občerstvení. Akce se koná za každého počasí, v případě deště se přesune do zastřešeného areálu Výstaviště.

Jakub SmolíkZdroj: Archiv Agentura Trdla s.r.o.

Dětský den na Loděnici 2021

KDY: sobota 5. června od 14 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Těšit se můžete na řetízkový kolotoč, skákací hrad, cukrovou vatu, dětskou diskotéku, malování na obličej a dočasné tetování airbrush

Tradiční výstava dětských prací

KDY: do 19. června

KDE: Galerie M+M, Jurikova ulice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční výstava dětských prací ukazuje tvorbu malých i mladých výtvarníků, k vidění jsou obrazy, keramika či výrobky z papíru. V M+M vystavuje devět kolektivů a také tři jednotlivci.

Výstava dětských prací v Galerii M+M 2021.Zdroj: Jiří Necid

Příběh staré kuchyně

KDY: do konce června vždy v pátek a sobotu od 16 do 18 hodin

KDE: Muzeum Záhoří, Veselíčko

ZA KOLIK: zdarma



Navštivte výstavu Příběh staré kuchyně aneb Jak jsme vařili, kde si budete moci prohlédnout zařízení starých kuchyní i komory, porovnat nádobí i náčiní z minulých dob, obdivovat vyšívané kuchařky a kuchyňské váhy z různých období 20. století. Na panelech si můžete přečíst historii vaření na Veselíčku a prohlédnout kuchařské knihy, časopisy a recepty.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Pochod Jesenická šedesátka

KDY: sobota 5. června od 6 hodin

KDE: start na Zámeckém náměstí v Jeseníku

ZA KOLIK: startovné pěší trasy 10 korun, běh 100 korun

Jesenická šedesátka – dálkový pochod v srdci Jeseníků. Šedesát kilometrů na hřebenech Jeseníků patří zaslouženě k jedněm z nejkrásnějších v České republice. Vybírat můžete z několika tras: 60 km (start od 6 do 7.30), 25 km, (start od 7.30 do 11), 15 km (start od 7.30 do 11), 8 km (start od 7.30 do 11), běh na 60 km (start v 8 hodin).

Běh na Šerák. Ilustrační fotoZdroj: Petr Cink

Den dětí

KDY: sobota 5. června od 14.30

KDE: Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku



Děti mohou dodatečně oslavit svůj svátek tuto sobotu v jesenických lázních. V rámci bohatého programu se mohou těšit na malování na obličej, výtvarnou dílnu s Markétou, na hudebně-pohybové aktivity s Gábinou, domino, koloběžky i discgolf. Od 18 hodin je na programu opékání špekáčků (možnost zakoupení ve stánku před Sofií). V případě deštivého počasí se akce koná v Kongresovém sále.

Hrad Sovinec zaplní šermíři a komedianti

KDY: víkend 5. – 6. června od 9 hodin do 17 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150 korun/ snížené 90 korun /rodinné 400 korun

Konečně. Hrad Sovinec se v úterý 1. června konečně otevírá veřejnosti a sezonu začne hezky zostra. Hned první červnový víkend bude hrad hostit ve svých historických kulisách šermíře, žongléře, tanečnice a komedianty. Těšit se můžete i na sokolníka a fakírskou ohňovou show. Pořadatelé s programem myslí také na děti. Těšit se můžete na: Memento mori z Uherského Ostrohu, Salva Quardia z Olomouce, Taurus Brno, Kejklíře Křupína z Ostravy, Sokolníka a další. Vstup s respirátorem a negativním testem! Akce je pořádána šermířskou a divadelní skupinou Memento mori ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.

Historická akce opět láká na hrad Sovinec.Zdroj: archiv pořadatele

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Vsetínské kulturní léto odstartuje kapela Docuku

KDY: každý čtvrtek, od 3. června do 2. září, vždy od 19 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Stýskalo se vám po živých koncertech a promítání? Pak si zatrhněte v diáři čtvrtky, které budou patřit na vsetínském Dolním náměstí právě kultuře v podobě jedinečných koncertů skvělých kapel, a prostor dostanou i tradiční promítání divácky oblíbených snímků. Akci pořádá DK Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín. Od čtvrtku 3. června až do čtvrtku 2. září si po celé dva měsíce budete moci vychutnat celkem 14 koncertů, které budou začínat vždy v 19 hodin a 10 promítání pod širým nebem (začátky vždy od 21.30 hodin). Koncerty Vsetínského kulturního léta a promítání letního kina se uskuteční jen v případě příznivého počasí.

„Koncerty na Dolním náměstí se staly vsetínským fenoménem. Každý navštívily stovky diváků, a to i za nepříznivého počasí. Schody ke knihovně jsou využity jako hlediště a komfortní je také nové pojízdné pódium, a to nejen pro diváky, ale také pro účinkující,“ uvedl k sérii koncertů a promítání místostarosta, Pavel Bartoň.

Pořadatelé žádají veřejnost o důsledné dodržování platných vládních opatření. „Celá příprava letní série venkovních koncertů je upravena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje pravidla pro návštěvníky. A tak i my, stejně jako ostatní subjekty pracující s veřejností, musíme žádat návštěvníky našich akcí, aby dodržovali aktuální hygienická pravidla a měli u sebe připraveny patřičné dokumenty o prodělání nemoci Covid-19, očkování nebo negativním testování,“ dodala Vaňková.

Tento čtvrtek se můžete těšit na meziříčskou kapelu Docuku. Lidové písničky z Moravy, Slovenska, Polska a Rumunska v energickém folklor-bigbítovém pojetí výborných muzikantů z Valašského Meziříčí.

Program na červen:

3. června - Docuku

10. června - Podjezd

17. června - Veselá Bída

24. června - Z horní dolní a dál na jih

Folklorbeatová kapela Docuku z Valašského MeziříčíZdroj: archiv kapely Docuku

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Tančící mosty - Happening na mostech a lávkách přes řeku Ostravici

KDY: 4. - 5. června od 16 hodin

KDE: Ostrava

Balet a soubor opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského zvou na páteční a sobotní odpoledne v centru Ostravy - na open-air akci s názvem Tančící mosty. Speciální choreografie doprovodí hudebníci z muzikálového souboru, na jednom z prvních stanovišť zazpívá Hana Fialová šansony Edith Piaf. Tančit se bude od lávky ke Slezskoostravskému hradu až po zpevněné slunící plochy a břehy Ostravice v Komenského sadech. A zpět. Začne se na Hradní lávce, pokračování bude u bývalé Střelniční lávky, pak na mostě Miloše Sýkory, lávce u Havlíčkova nábřeží, lávce za Novou radnicí, na pontonech pod lávkou, na nábřeží pod mostem Pionýrů, a nakonec na nábřeží pod mostem Miloše Sýkory. V případě nepříznivého počasí je zde možnost náhradního termínu akce. Sledujte web, Facebook a Instagram.

Akce Tančící mosty představí opět balet a soubor opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského v novém světle.Zdroj: Achiv NDM

Masters Czech Stihl Timbersports

KDY: sobota 5. června od 13 hodin

KDE: areál Agrocar, Frenštát pod Radhoštěm



Neobvyklá dřevorubecká klání se chystají tuto sobotu v areálu Agrocar ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od 13 hodin se zde uskuteční první závod nové série Masters Czech Stihl Timbersports. Tříkolový formát prověří postupně um závodníků ve všech šesti disciplínách. V 1. kole nastoupí šestnáct závodníků na disciplíny Underhand Chop, Stock Saw a Standing Block se základní bodovou dotací. Před 2. kolem 9. až 16. místo nastoupí mimo závod na Single Buck, aby získali své časy pro nominaci na Mistrovství ČR. Závod pak pokračuje 2. kolem pro osm závodníků disciplínami Single Buck a Springboard s dvojnásobnou dotací bodů. Třetí kolo je už jen pro šest závodníků a nabídne disciplínu Hot Saw.