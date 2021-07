Rockové léto pomůže onkologicky nemocným

KDY: sobota 17. července od 11 hodin

KDE: Červenka

ZA KOLIK: 450 korun

Již po třinácté proběhne tuto sobotu tradiční benefiční akce Rockové léto v Července u Litovle! Tradičně benefici podpoří plzeňská kapela Ortel, rock-metalová Alžběta Nového Bydžova, melodickým metalem potěší Sarkonia z Olomouce. Po deseti letech vystoupí také karvinská heavy-metalová Orchidea a opětovně i folk-metalový Obereg z Pohořelic. Srdečně vás zve i další česká metalová hudební skupina Vitacit z Roztok u Prahy a havířovští hard&heavy rockeři Bastard, kteří zde vystoupí poprvé.

Dále si můžete užít neomezenou degustaci piva z českých a moravských minipivovarů a těšit se můžete také na fascinující vizuální efekty Ohňové show Adversarios. Samozřejmostí bude i bohaté občerstvení a program pro děti. Výtěžek benefiční akce bude směřovat stejně jako v minulých letech ARCUS – onko centrum, z.s., které pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám z celé ČR zvládat těžké okamžiky a nabízí pomocnou ruku a následnou péči o onkologické pacienty ve spojení se snahou zvyšovat informovanost nejširší veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění.

Vstupenky jsou v předprodeji v IC Olomouc, TIC Litovel, TIC Konice, budou i na místě. Stanování ze soboty do neděle přímo v areálu je zdarma, parkování rovněž tak. Testy pořadatelé nepožadují, ale pro případ kontroly u sebe mějte Čestné prohlášení. Kdo zapomene, bude mít možnost vyplnit na místě.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Burácení v Údolí

KDY: sobota 17. července, sraz v 9 hodin, start od 10 hodin

KDE: sraz u Kulturního domu Na letním v Hlubočkách



Nenechte si ujít druhý ročník akce Burácení v Údolí. Jedná se o jednodenní setkání pro automobily i motocykly do roku výroby 1968. Můžete se těšit na „burácivé“ automobilové a motocyklové veterány vyrobené před rokem 1968, kterých bude více než padesát. Historická vozidla budou vystavena v uzavřeném prostoru parkovišť před KD Na letním.



V 10 hodin proběhne start první ze dvou jízd pravidelnosti do vrchu Posluchov. Po vyhlášení výsledků, které je plánováno na 14 hodin, pojedou veteráni v koloně směrem na Hrubou Vodu do areálu Hluboký Dvůr, kde je čeká ukončení akce. Účast přislíbila mimo jiné i závodní Zetka z roku 1928, která loni nejen velmi svižně projela jízdu do kopce, ale obdržela i cenu za „nejburácivější historické vozidlo akce“.



Burácení v Údolí – I. Setkání veteránů v Hlubočkách – Mariánském Údolí. 18. července 2020Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Další Noc s Harrym Potterem

KDY: pátek 16. července od 18 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun

Pokračování kouzelného večera s Harrym Potterem je tu! Harry bude muset přesvědčit kouzelnický svět, že jeho setkání s Voldemortem bylo opravdové. Dále Harry zjistí tajemství Prince dvojí krve a utká se v konečném souboji s Tím, jehož jméno se nesmí vyslovit. Během přestávek se budete moct účastnit soutěží o nejlepší kostým či filmového kvízu. Navíc vás čeká i tradiční kouzelnická výzdoba.

Filmy budou tentokrát promítány v originální verzi s českými titulky. Večer bude trvat 550 minut + přestávky.

Festivalové dny Jeden svět

KDY: čtvrtek 15. a pátek 16. července

KDE: Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc



Jeden svět Olomouc se po dvou letech vrací na scénu! Mezinárodní lidskoprávní festival letos poprvé tak, jak ho ještě neznáte! První festivalové dny přinesou do letních dnů jak filmovou, tak hudební zábavu.



Můžete se těšit na filmové projekce nových, ale i starších úspěšných dokumentárních filmů, a také dokumentů z kategorie Promítej i ty!. Samozřejmostí budou debaty s tvůrci či odborníky během obou dní. Chystáme pro vás i venkovní noční projekce a poprvé také audiodokument. Těšit se můžete i na hudební program, o který se postarají olomoucké kapely napříč různými žánry. A abychom si protáhli ztuhlá těla, čeká nás ranní jóga a workshopy.

Olomouc roztančí kapely Slza, Mig 21 i zpěvák Marek Ztracený

KDY: pátek 16. a sobota 17. července

KDE: Olomouc

O parádní letní atmosféru se v Olomouci během dvou dnů postarají hned tři známí interpreti. V pátek si nenechte ujít koncert kapely Slza, který vypukne od 19 hodin ve Fun Parku Šantovka. Za lístek zaplatíte 299 korun. První víkendový den pak můžete strávit ve společnosti Marka Ztraceného a jeho skupiny. Ta si pro vás připravila celodenní program včetně večerního koncertu. Odpoledne nabídne kuchařskou show Masterchefa Romana Staši, který se kromě své show postará o jídlo v celém areálu. Od 15.30 vás v areálu Korunní pevnůstky čeká také autogramiáda, vystoupení Terezy Maškové i turnaj ve fotbálku s kapelou. Samotný koncert pak vypukne ve 20 hodin. Cena lístku je 590 korun.

Na paloučku před S-klubem to v sobotu od 20 hodin rozjedou Mig 21! Areál bude otevřený už od 18 hodin. Vstupenka stojí 430 korun.

MIG 21.Zdroj: Jan Rasch

Strašidlo Cantervillské na šternberském hradě

KDY: pátek 16. července od 20.30

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: od 549 korun



Na nádvořích moravských a českých hradů a zámků budete moci během letních měsíců potkat cantervillského ducha. Divadelní komedie Strašidlo cantervillské se cuskutreční v pátek v prostorách parku hradu Šternberk.



Oblíbená povídka Oscara Wilde z roku 1887 vypráví o duchovi sira Simona, který pobývá na anglickém zámku Canterville. Z klidu ho vytrhne nový majitel, vyslanec Spojených států amerických. Osvícený muž na duchy nevěří, siru Simonovi tedy nezbývá, než ho o své existenci přesvědčit.

Pivní a gulášové slavnosti

KDY: sobota 17. července od 10.30

KDE: zámecká zahrada ve Velkém Týnci

ZA KOLIK: celodenní 100 korun, večerní zábava 50 korun

Dvanáctý ročník Pivních a gulášových slavností ve Velkém Týnci je tady! Kromě výborných gulášů a dalšího bohatého občerstvení se můžete těšit na vystoupení Vlasty Horvátha, Ladislava Dobeše a Band či Aleše Brichtu. Chybět nebude ani zábavný program pro děti. Od 21 hodin vypukne večerní zábava s kapelou Bene.

Ilustrační fotoZdroj: Miloslava Kroužková

Zvonění kovadlin na Fortu

KDY: sobota 17. července od 14 hodin

KDE: Fort Křelov

ZA KOLIK: 50 korun, děti zdarma



Na čtyřech pracovištích budou v tříhodinových intervalech vytvářet svá díla kováři z celé republiky.

Zhotovená díla budou následně instalována ve stálé galerii KOK na Fortu XVII. Chybět nebude pracoviště pro děti (odpoledne) i prodej kovaných předmětů.



Na základě katastrofy způsobené ničivým tornádem na jižní Moravě se kováři rozhodli, že zde vykované umělecké díla ihned po akci nabídnou do aukce, jejíž celý výtěžek bude předán potřebné rodině z obce Mikulčice.

Ilustrační foto Zdroj: Deník / Burešová Barbora

PROSTĚJOVSKO

Z pohádky do pohádky aneb Putování s námořníky

KDY: sobota 17. července od 14 hodin

KDE: náves, Hrochov

Nevíte, kam o víkendu s dětmi? Pak své kroky směřujte v sobotním odpoledni do Hrochova, místní části obce Lipová.Připlují sem totiž námořníci a přivezou s sebou na lodích mnoho pohádkových bytostí, her a další zábavy, u které vaše děti prostě nesmí chybět. Od 14 do 16 hodin můžete navštívit oblíbenou atrakci – Pohádkový les, kde se to bude hemžit nejrůznějšími známými i méně známými bytostmi.

Krátce před šestou hodinou podvečerní pak bude následovat jejich velká promenáda, kde si bytosti budete moci dobře prohlédnout. Od 18 hodin pak vypukne námořnická diskotéka. Nebude chybět ani dětmi tolik oblíbené malování na obličej, skákací hrad, pohádková tombola, kreslení křídami či tvořivá dílna. Bohaté občerstvení na akci bude zajištěno. Tak neváhejte, vezměte v sobotu od 14 hodin celou rodinu a přijďte si plnými doušky užít skvělý pohádkový den do Hrochova.

Pohádkový les v HrochověZdroj: Deník / Šarlota Šínová

Prostějovské léto začíná

KDY: čtvrtek 15. července od 18 hodin

KDE: před budovou muzea, náměstí T. G. Masaryka, Prostějov



Další ročník oblíbené akce Prostějovské léto startuje. Ve čtvrtek 15. července od 18 hodin to před budovou muzea hudebně rozpálí indie-electro popové uskupení Brixtn. Ve 20 hodin pak hudební otěže převezme brněnský zpěvák a rapper, Stein27. Program obohatí také sportovní večer plný soutěží pro děti, které připravuje prostějovské Ekocentrum Iris.

Rockový víkend na zámku Plumlov

KDY: pátek a sobota od 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: cena vstupenek se pohybuje od 160 do 290 korun

Jste rockeři každým coulem? Pak si nenechte ujít rockový víkend v malebných kulisách plumlovského zámku. V pátek od 18 hodin vás na nádvoří v rytmu rocku rozparádí kapely Dilated, UDG a Calibos. V sobotu se můžete těšit na Ivana Mládka & Banjo Band, České Srdce a Tomáše Kočka a orchestr. Cena vstupenek se pohybuje v rozmezí od 160 do 290 korun. Nádvoří zámku bude otevřeno už od 16 hodin.

Tomáš Kočko & OrchestrZdroj: promo

Country Vojtěchov již po dvaadvacáté

KDY: sobota 17. července od 14 hodin

KDE: areál SDH, Vojtěchov

ZA KOLIK: vstupné 250 korun



V sobotu od 14 hodin se Vojtěchov roztančí v rytmu country hudby. Již 22. ročník slibuje skvělou muziku i atmosféru v podání skvělých kapel: Tres Soldanos, Addams Sisters, Taverna, Tje Log, Funny Beans, Hulán a Hromčík, Gympleři a dalších. Festival se koná v areálu SDH Vojtěchov a vstupné činí 250 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Tak určitě dorazte.

Zkuste letní kino na velodromu

KDY: sobota 17. července od 21.30

KDE: velodrom, Kostelecká 4468/49, Prostějov

ZA KOLIK: jednotné vstupné 140 korun

Letní kino nově promítá také na prostějovském velodromu. V sobotu od 21.30 si přijďte vychutnat skvělý snímek F. A. Brabce: Gump – pes, který naučil lidi žít. Ponořte se do příběhu psí pravdy, lásky a naděje. Herecky exceluje Bolek Polívka, Eva Holubová a další. Jednotné vstupné 140 korun. Na další projekce se můžete těšit opět příští pátek a sobotu.

Film Gump - pes, který naučil lidi žítZdroj: promo filmu

Exkurze do Palírny U Zeleného stromu

KDY: sobota 17. července (nutná rezervace na e-mailu: exkurze@palirna.cz)

KDE: Palírna U Zeleného stromu, Dykova 8, Prostějov

ZA KOLIK: cena prohlídky včetně degustace 250 korun, cena degustační lahve s vlastnoručně nalepenou etiketou - 170 korun



Chcete zažít opravdu netradiční sobotu a to rovnou s degustací? Pak dorazte do prostějovská Palírny U Zeleného stromu, která slaví 503 let od svého založení. Při této příležitosti připravila na tuto sobotu speciální prohlídky pro veřejnost. Během nich se dozvíte nejen o historii tohoto evropského unikátu, ale nahlédnete také do sklepů, kde zrají ušlechtilé destiláty, a chybět nebude ani degustace tří vzorků. Specialitou, kterou si zaměstnanci z palírny pro návštěvníky přichystali, bude možnost zakoupit si a vlastnoručně nalepit etiketu na degustační lahev Staré žitné myslivecké Single Barrel, vyrobenou pouze v limitním množství na oslavu výročí 503 let od založení. Prohlídky povede přímo blend master Palírny U Zeleného stromu, Roman Petruš.



Nejstarší palírna v Evropě vyrobí již po čtvrté u příležitosti oslav své více než pětisetleté historie prémiovou limitovanou edici Staré žitné myslivecké Single Barrel. Každý ročník je unikátní, ten letošní se vyznačuje tím, že pochází ze sudu, ve kterém před tím zrálo červené víno odrůdy Pinot Noir a vyrobeno ho bude pouze 503 lahví, stejně jako je let Palírny.



Nejstarší evropská palírna U Zeleného stromu slaví 503 let od založení.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

PŘEROVSKO A HRANICKO

Hudební večer a Festival vojenské historie

KDY: v sobotu 17. a v neděli 18. července

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 200 korun, děti do 15 let 100 korun, děti do 6 let zdarma

Hudební večer pod širým nebem s kapelami Happy to Meet a Tara Fuki se chystá na sobotu 17. července od 19 hodin. Nutná rezervace míst na e-mailu: helfstyn.rezervace@email.cz. Plné vstupné za 200, snížené za 100 korun, děti do 6 let zdarma. Již IX. ročník Vojenské historie čeká na návštěvníky hradu v sobotu 17. a v neděli 18. července od 9 do 18 hodin. Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living-history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Festival vojenské historie na HelfštýněZdroj: Archiv festivalu

Letní kino

KDY: pátek 16. a sobota 17. června od 21 hodin

KDE: letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 120 korun, 130 korun



Space Jam: Nový začátek – v pátek 16. června od 21 hodin, animovaný, komedie USA, 115 minut, 120 korun

V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz – v sobotu 17. července od 21 hodin, americký horor podle skutečných událostí, 112 minut, 130 korun.

Soutěž ve vaření guláše

KDY: sobota 17. července od 10 hodin

KDE: výletiště za sokolovnou, Skalička

ZA KOLIK: zdarma

Na letošní jubilejní desátý ročník ve vaření gulášů můžete tuto sobotu zavítat do Skaličky. Na výletišti za sokolovnou se utkají týmy amatérských kuchařů z okolí a celého Přerovska ve vaření gulášů z nejrůznějších druhů mas.

Skaličku provoní guláše už po desáté.Zdroj: František Pavlík

Vycházka po bojišti 1866

KDY: sobota 17. července od 10.30 hodin

KDE: zahájení u autobusového nádraží, Tovačov



Procházka po naučné stezce 1866 začne o půl jedenácté dopoledne od autobusového nádraží. Na programu je prohlídka tovačovského bojiště a seznámení s průběhem slavné prusko-rakouské bitvy u Tovačova z 15. července 1866, ve 13 hodin pietní položení kytice u jednoho pomníku. Ukončení vycházky asi kolem 14 hodiny. Před vycházkou se bude v Dubu nad Moravou od 9 hodin konat pietní akt k uctění památky padlých vojáků.



U památníků v Tovačově, které připomínají oběti slavné prusko-rakouské bitvy v roce 1866, se vydají v sobotu 17. července nadšenci historie.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Horská služba zve na svůj velký den

KDY: sobota 17. července od 10 hodin

KDE: areál zámeckého parku v Loučné nad Desnou

Horská služba se opět připravuje na svůj velký den. V sobotu v areálu zámeckého parku v Loučné nad Desnou se můžete těšit na spoustu zajímavých věcí z oblasti naší činnosti i na mnoho atrakcí pro dospělé i děti.

Zváni jsou nejen současní a bývalí horští záchranáři, ale především široká veřejnost. Bohatý program Dne s Horskou službou je určen pro všechny věkové kategorie. Děti se budou moci povozit na dvou lanovkách, vyzkoušet si obratnost na lanovém žebříku a pohyblivé kládě nebo zkusit slack – line.

Pro všechny je pak k dispozici prohlídka záchranářského vrtulníku, vybavení horské služby, představení práce našich kynologů, komentované ukázky zásahů, ošetřování zraněného či ukázka evakuace paraglidisty ze stromu.

Na místě bude také stánek se zimním a lavinovým vybavením, zájemci mohou navštívit expozici o historii horské služby. Účast přislíbili i horští záchranáři ze zahraničí. Zájemci si budou moci otestovat svou kondici v patnáctikilometrovém běhu Horské služby na tři kameny, trať svým profilem a délkou odpovídá fyzickým prověrkám horských záchranářů.

Součástí doprovodného programu bude také vystoupení několika hudebních skupin, dětské divadlo, jarmark či bohaté občerstvení. Děti se mohou těšit na kouzelníka, tvoření, hry, organizátoři počítají s relax zónou pro maminky s malými dětmi. Malé účastníky čekají za jejich výkony hodnotné odměny.

Akce Loučenské léto aneb Den s Horskou službou.Zdroj: Lenka Hoffmannová

Klášterní hudební slavnosti

KDY: pátek 16. července

KDE: zámek Bludov



Komorní večer na zámku Bludov bude věnován bývalé první dámě Olze Havlové. Valérie Zawadská přednese výňatky z korespondence Václava Havla své ženě z vězení. Díla českých i světových autorů zazpívá mezzosopranistka Eva Garajová a na harfu ji doprovodí Zbyňka Šolcová.

Ohromující vystoupení novocirkusové uskupení Cirk La Putyka

KDY: pátek 16. července od 19 hodin

KDE: šumperské letiště

ZA KOLIK: 490 korun

Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.

„Jak název napovídá, v nové show se soustředíme spíše na krásu formy, dynamiku a kouzlo okamžiku, než že bychom filozofovali o nesmrtelnosti brouka.“ – Maksim Komaro

Inscenace Kaleidoscope vznikala během koronavirové pandemie, tvůrčí proces musel být proto přizpůsoben platným omezením. Na většině zkoušek byl kvůli zavřeným hranicím finský režisér přítomen jen díky internetu, kamerám a monitorům.

V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v tělocvičně šumperského gymnázia.

Cirk La Putyka Zdroj: Deník/archiv

Léto u zámku: Michal David Revival

KDY: sobota 17. července od 20 hodin

KDE: amfiteátr před zámkem v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Show, která zaručeně roztančí každého. Zapařte na songy fenomenálního hitmakera, které od 80. let pravidelně obsazovaly horní příčky československých hitparád. Kdo by neznal písně jako Nonstop, Děti ráje, Decibely lásky nebo Každý mi tě lásko závidí… – hity, které oslovují a baví již několik generací. Občerstvení je zajištěno.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Prožijte odpoledne s folklorním souborem KLAS z Kralic na Hané

KDY: neděle 18. července od 15 hodin

KDE: Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Pokud jste si naplánovali výlet za tradicemi a folklórem do vyhlášeného Valašského muzea v přírodě v Rožnově, pak vězte, že v neděli zde své umění, tradice a hlavně tance, písně a kroje představí jedinečný Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané na Prostějovsku. Soubor tento rok slaví úžasné jubileum - padesát let svého trvání a setkává se v něm na 40 tanečníků a muzikantů ve věkovém rozmezí od 15 do 100 let.

„Soubor v tanečních a hudebních pásmech zpracovává každodenní i výroční obyčeje, jako jsou dožínky, masopust, přástky, svatba, pásmo odvedenci, pásmo milostných tanců i pásma s názvy Na renko nebo Hospoda. Nedílnou součástí souboru je už od jeho založení Hanácká muzika KLAS. Doprovází tanečníky dospělého souboru, hraje však i k poslechu a volnému tanci. Kroje, v kterých soubor vystupuje, přibližují podobu hanáckých krojů přibližně z období 30. až 40. let 19. století, tak jak je ve svých malbách zachytil malíř Josef Mánes," dozvíme se z popisu na webových stánkách Valašského muzea v přírodě.

Mimoto si zde návštěvníci mohou nakoupit nejrůznější výrobky, od keramiky, dřevěných dekorací, až po sušené ovoce, koření, či bylinné směsi. Tak určitě dorazte a přijďte si vychutnat den plný folklóru a tradic.

Soubor Klas z Kralic na Hané slavil 45. narozeniny.Zdroj: DENÍK/Marcela Žůrková

Rožnovské parní léto je opět tady

KDY: v soboty 17. července, 7. srpna, 18. září

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělý 80 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun



Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou. Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn.



Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Pokud se vám termín v červenci nehodí, nesmutněnte a pohlídejte si sobotu 7. srpna, kdy navíc pojede Zpívající vlak, ve kterém pasažérům zahrají na peróně i přímo ve vlaku muzikanti. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Czech Music Crossroads 2021

KDY: čtvrtek 15. července – sobota 17. července

KDE: Důl Hlubina

ZA KOLIK: permanentka na tři dny (koncerty i diskuze) – 600 korun, více ZDE

V rámci termínu, kdy by oficiálně probíhaly letošní Colours of Ostrava, se pořadatelé rozhodli uspořádat alespoň showcase festival Czech Music Crossroads, který nebude pouze o hudbě, ale také o přednáškách a diskuzích, které se budou týkat především hudebních branží za časů koronaviru. Právě kvůli pandemii se probíraná témata ještě více otevřou odborné veřejnosti. Panelové diskuze se budou týkat jak témat, ke kterým mají co říct pořadatelé akcí a festivalů, tak i například hudební a kulturní publicisté. Hlavními lákadly se pak stanou dva nezkrácené večerní koncerty: ve čtvrtek 15. července představí naživo světově proslulý hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák se svým souborem Orquestrina poctu Ástoru Piazzollovi, nejslavnějšímu skladateli argentinského nuevo tanga, od jehož narození letos uplyne 100 let. Koncert je uváděn ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem. V sobotu 17. července se do Ostravy po třech letech vrátí Bratři Orffové. Dále vystoupí například Beata Hlavenková a Kapela Snů, Clarinet Factory, Tomáš Kočko & Orchestr, Hrubá hudba a Omnion, z Polska Orkiestra św. Mikołaja, Ciśnienie a Resina, ze Slovenska pak Barbora Botošová, Hrdza a Folk Band Pokošovci.

Hradní planetárium

KDY: sobota 17. července od 21 hodin

KDE: hrad Starý Jičín

ZA KOLIK: dospělá osoba 50 korun, děti 40 korun



Jestliže bude v sobotu 17. července příznivé počasí, budou mít návštěvníci hradu Starý Jičín od 21 hodin jedinečnou možnost pozorovat hvězdy a planety hvězdářskými dalekohledy a to přímo na hradním nádvoří. Přátelé hradu z hvězdárny ve Valašském Meziříčí budou nejdříve u projektoru a obrázků na plátně poutavě vyprávět o hvězdné obloze. Jakmile se náležitě setmí, můžete se těšit na pozorování prvních planet a hvězd hvězdářskými dalekohledy a to přímo na hradním nádvoří. Dalekohledy budou pravděpodobně dva, aby se návštěvníci mohli v klidu vystřídat a pohled na planetu si náležitě užít. Na této akci připravili pořadatelé příjemnou novinku, v hradní hospůdce si budete moci mimo jiné občerstvení koupit i špekáček + chleba a buřtíka si opéct na ohýnku, který za tímto účelem připraví.