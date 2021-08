Hradozámecká noc

KDY: sobota 31. července

KDE: hrad Bouzov od 21 hodin, hrad Šternberk od 18 hodin

ZA KOLIK: Bouzov 60 korun, Šternberk 180 korun

Užijte si kouzlo sobotní noci na hradech v Bouzově a ve Šternberku. Bouzov láká na noční prohlídky hradního příkopu s úkoly pro děti i na zážitkovou trasu, kterou si budete moct sami projít a pomocí vlastních svítilen vytvořit obrazy na zdech hradu. Součástí bude i promítání pohádky Princezna zakletá v čase, začátek je od 21.45.

Na hradě Šternberk se můžete v sobotu těšit na romantické podvečerní prohlídky. Průvodci oblečení v tematických kostýmech vás provedou po speciální trase celým hradem. Výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty i prostého lidu v minulosti. Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20 a 21 hodin. Večerní čas dodá prohlídkám nevšední atmosféru. Na hradním nádvoří vás pak čeká fire show v podání souboru Plameňáci Olomouc.

Koncert skupiny Doga

KDY: pátek 30. července od 20 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 380 korun



Skupina pro tento rok pojmenovala svoji koncertní tour jednoduše a výstižně Best of Rock Ride Tour a má pro ni připravenej našlapanej lineup těch největších hitů. Přesně tak jak to má vypadat. Olomoucká zastávka před Sklubem proběhne už tento pátek. Areál bude otevřen od 18 hodin.

Kapela DogaZdroj: Deník / Zdeněk Hejduk

Galavečer flamenca

KDY: pátek 30. července od 20.30

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít galavečer flamenca, který je součástí Mezinárodního festivalu flamenca a nejen španělské kultury. Počet míst k sezení bude omezený a místa si nebude možné předem rezervovat. Proto ti z Vás, kteří budete chtít na koncertě sedět, přijďte raději dříve. Přinést si můžete i vlastní židličku či lehátko.

Přímo na náměstí, bude připravovat originální paellu španělský kuchař Enrique García Tejada (El Romero). O nápoje se postará Jorge Atisha, majitel Open Wine Latino Baru a skvělou kávu si dáte přímo od kavárny Pikola. A nyní to hlavní. Hvězdou letošního Galavečera bude María Juncal Compañía, původem z kanárských Ostrovů, která je pokračovatelkou slavné flamenkové dynastie Borull.

Madridský soubor Nuevo Ballet Espanol na galavečeru festivalu Colores Flamencos v OlomouciZdroj: Deník / Barbora Burešová

Žně ve skanzenu

KDY: sobota 31. července od 10 hodin

KDE: Národní muzeum v Přírodě v Příkazech



V sobotu proběhne v areálu Hanáckého muzea v přírodě speciální celodenní program s názvem Žně na Hané. Návštěvníci mohou zhlédnout a sami si vyzkoušet tradiční sečení obilí kosou, vázání snopů, stavění panáků a mandelů či ruční mlácení obilí cepy. K vidění budou také praktické ukázky mlácení obilí pomocí staré elektrické mlátičky nebo čištění obilí ručním fukarem.



Nejenom prací je však člověk živ, takže se přítomní následně jistě rádi zaposlouchají či si přímo zazpívají lidové hanácké písničky nebo se zakousnou do tradičních hanáckých pochutin, které pro ně připraví místní ženy a dívky. Tematické bloky, které budou vždy obsahovat sečení, mlácení a čištění obilí, mají začátek v 10.30, 13.00 a 14.30.

Anenská pouť

KDY: pátek 30. července až neděle 1. srpna

KDE: Mrsklesy

ZA KOLIK: na místě 180 korun

Nultý ročník Anenské pouti v Mrsklesích je tady! Čekají vás pouťové atrakce, spousta zábavy pro celou rodinu, skvělé pití a bohaté občerstvení včetně specialit na grilu. Zlatým hřebem sobotního večera bude od 20 hodin koncert kapely Harlej Revival Olomouc.

Street Food Festival

KDY: neděle 1. srpna od 10 hodin

KDE: nádvoří kláštera ve Šternberku



Street Food Festival se uskuteční v prostorách nádvoří kláštera ve Šternberku. V 16 hodin na tomtéž místě naváže hudební festival, kde vystoupí kapely ZRNÍ, The Middle Of The Sandwich a Nylon Jail.

PROSTĚJOVSKO

Plumlovský zámek zaplní šermíři

KDY: sobota 31. července – neděle 1. srpna, vždy od 10 hodin

KDE: nádvoří zámku, Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 90, děti od 6 do 15 let za 50, rodinné 250 korun

Prázdniny jsou přesně v půlce. Pokud máte pocit, že jste toho zatím moc nezažili, vezměte rodinu či přátele a dorazte o víkendu na zámek Plumlov. Na zdejším nádvoří se vám představí šermíři v plné zbroji.Těšte se na umění skupin historického šermu Malleus z Plumlova, Armet z Vyškova či SHŠ Bohemica Sanguisz Prahy.

Víkend bude laděn do středověkých kulis a užijete si také nejrůznější vystoupení v podobě soubojů, tanců, turnajů i střelby z palných zbraní a také ohňovou show, která bude tradičně probíhat ve sklepení zámku. Nebude pochopitelně chybět ani výstava zbrojí a zbraní, které si budete moci detailně prohlédnout. Občerstvení na akci bude zajištěno, takže jistě potěšíte nejen své oči a uši, ale také své chuťové pohárky. Nádvoří zámku se otevírá po oba dny přesně v 10 hodin dopoledne. Pro děti mají pořadatelé připraven bohatý program v podobě nejrůznějších soutěží. Tak neváhejte a užijte si víkendovou šermířskou akci v malebném Plumlově. Bude to stát za to.

Rytíři na plumlovském zámku. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Hana Masaříková

Výstava kresleného humoru v kempu Žralok

KDY: sobota 31. července od 15 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov



Pokud máte rádi humor a zvláště pak ten kreslený, tak nezmeškejte v sobotu od 15 hodin jedinečnou výstavu kreslířů a humoristů nazvanou Tapír sežral žraloka 2021. Mimo jiné se můžete také těšit na odhalení Stezky korunami bez stromů, která rozšíří expozici Žraločí epopeje. Akce se koná v plumlovském kempu Žralok a jste srdečně zváni.

Letní beseda o cembálu v Kralicích

KDY: v sobotu 31. července od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Kralice na Hané

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 150, na místě pak 180 korun

Chyběly vám krojované plesy a akce kralického KLASU? Pak v sobotu od 19 hodin dorazte na Besedu o cembálu do Kulturního domu v Kralicích na Hané. K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika Primáš z Přerova a také Hanácká mozeka Klas. Celý večer bude prošpikovaný krátkými tanečními vstupy tanečníků. Bude skvělé, když atmosféru akce podtrhnete tím, že dorazíte v kroji. Není to podmínkou, ale bude skvělý alespoň lehký společenský oděv. Občerstvení na akci bude zajištěno.

Rezervace vstupenek je možná u paní Nesvadbíkové, na telefonním čísle: 776 680 162. Pořadatelé akce prosí: „Využijte prosím možnost předprodeje vstupenek, protože kvůli epidemiologickým opatřením je omezena kapacita sálu na zhruba 170 návštěvníků. Přeprodej není podmínkou vstupu, ale vítáme to. Akce bude samozřejmě přístupná v rámci platnosti všech epidemiologických opatření."

Milovníci folklóru se v sobotu odpoledne sešli v Kralicích na Hané. Ilustrační snímekZdroj: DENÍK/Marcela Žůrková

Užijte si letní kino v Mořicích

KDY: pátek 30. července od 21.30 hodin

KDE: zahrada místního mlýna, Mořice

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

Milujete české filmy a už dlouho jste si je nedopřály v letním kině? O důvod víc, proč vyrazit na filmový pátek do Mořic. Ve zdejším letním kině, na zahradě místního mlýna se od 21.30 bude nejprve promítat studentský film Dřevěná mísa, poté bude následovat snímek Agniezsky Holland, Šarlatán, kde excelují v hlavní roli Ivan a Josef Trojanovi.

Setkání dechových kapel ve Vřesovicích

KDY: neděle 1. srpna od 14 hodin

KDE: areál zámku, Vřesovice

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Nemáte ještě program na neděli? Vydejte se za hudbou do Vřesovic, kde se koná v pořadí již 12. ročník Setkání dechových kapel – Pod hanáckým nebem. Od 14 hodin se tak v areálu zámku ve Vřesovicích můžete těšit na Moravskou Veselku, Vřesovanku, Věrovanku i Miločanku. Pořadem provází oblíbený moderátor Karel Hegner.

Sousedský piknik ve Smržicích

KDY: neděle 1. srpna od 14 do 18 hodin

KDE: park sv. Jana Nepomuckého, Smržice

Stejně jako loni, i letos smržický Spolek rodičů pořádá piknik v parku sv. Jana Nepomuckého. Zapojuje se tak již tradičně do celorepublikové akce Česko jde SPOLU na piknik aneb Spolu proti samotě. Užijte si nedělní den na plno ve společnosti milých lidí a ve skvělé atmosféře. Na akci si můžete mimo jiné projít výstavu fotografií nebo s dětmi využít hravé tvoření a hry, které organizátoři mají nachystané. Nebude chybět skvělé občerstvení a muzika k poslechu a třeba i k tanci. Tak co, dorazíte do malebných Smržic?

Piknik proti samotě ve SmržicíchZdroj: Pavla Slezáčková

Koncert kapely TTQ v Mořicích

KDY: sobota 31. července od 20 hodin

KDE: areál TJ Sokol, Mořice

ZA KOLIK: vstupné 70 korun



Pokud byste to v sobotu rádi rozpálili hudebních na vlnách rocku, pak rozhodně dorazte do Mořic. Od 20 hodin v areálu TJ Sokol zahrae rocková kapela TTQ, která je od ledna roku 2019 pokračováním souboru TIPTOP-Q. Stylově se orientuje na žánr "rock-pop" s důrazem na vlastní tvorbu. Zpívá Lenka Heráková, na byskytaru hraje Lenka Vaculíková, na kytaru pak Milan Vaculík a bicí má pod svou taktovkou Tomáš Valenta. Vstupné 70 korun. Na akci je zajištěno také občerstvení.

Stezka parkem se zvířátky

KDY: až do středy 4. srpna

KDE: park na Husově náměstí, Prostějov

Nevíte, jak chytře a hravě zabavit děti, tak, aby se i něco málo přiiučili? Vyzkoušejte novou samoobslužnou stezku na Husově náměstí. Bude zaměřena na informace a hravé úkoly o zvířatech. Rodiče s dětmi si ji mohou projít samostatně kdykoliv a to až do středy 4. srpna. Tak dorazte a objevujte svět přírody hravě.

Další skvělá samoobslužná stezka Ekocentra IrisZdroj: Vlasta Rýznarová - čtenář reportér

Sportovní zábavné odpoledne u Rockyho

KDY: neděle 1. srpna od 13 hodin

KDE: Letní zahrádka U Rockyho, Krasická 6A, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Nevíte, co s dětmi? Nutně se potřebují vyřádit a vy zase hledáte chvilku klidu? Pak dorazte na skvělou akci k Rockymu. Sportovní zábavné odpoledne pro děti slibuje mnoho zábavných her a soutěží. Mimo jiné přijedou i hasiči a od 15 hodin proběhne ukázka cvičného zásahu. Od 16 hodin si pak děti užijí ve víru tance na parádní diskotéce. Nebudou chybět skákací hrady, malování na obličej i dovádění v pěně (pořadatelé doporučují vzít v tomto případě více náhradního oblečení). Sladké odměny a pěkné ceny za vítězství v soutěžích samozřejmostí.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Posedlí Dakarem

KDY: sobota 31. července od 13 do 17 hodin

KDE: Přerovská rokle

ZA KOLIK: od 299 korun, vstupenky ZDE, děti do 12 let mají vstup na akci ZDARMA

Kompletní tým Big Shock! Racing, neuvěřitelné příhody, nezveřejněné onboardy z kritických míst, informace ze zákulisí a tentokrát i závodní technika v čele s Frantou a Karlem. Připravte se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, ze kterých mrazí. Příznivci Dakaru si užijí osobité vyprávění přímých účastníků legendárního dálkového závodu, jízdy, dokument z letošního ročníku nebo možnost prozkoumat kompletní flotilu týmových dakarských strojů, které budou divákům na místě k dispozici.

Tým Big Shock! Racing.Zdroj: archiv týmu Big Shock! Racing

Přerovské pivní slavnosti

KDY: sobota 31. července od 14 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: 290 korun v předprodeji, 350 korun na místě



Pestrá nabídka minipivovarů i zavedených značek, ale i koncerty známých kapel. Přerovské pivní slavnosti obsadí už podeváté areál místního výstaviště. Brány přerovského výstaviště se otevřou po druhé hodině odpoledne a ve 14.15 hodin nastoupí na pódium první kapela, kterou je domácí Penzistor. Od 16 do 17 hodin se mohou posluchači těšit na Davida Kollera, od 17.30 do 18.30 hodin zahraje kapela Ready Kirken. Fanoušci punkové kapely Visací zámek, která je na hudební scéně už od roku 1982, si užijí koncert od 19.15 do 20.15 hodin. Koncertní blok uzavře kapela Kameron, která vystoupí od 21 do 22 hodin. Podle pořadatelů bude i letos pestrá nabídka piv a návštěvníci mohou ochutnat na šest desítek různých druhů.



Koncert kapely Visací zámekZdroj: ČTK

Benefice zaHranice 2021

KDY: sobota 31. července od 17 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: 350 korun

Přední interprety české hudební scény přivítá v sobotu na letním open air festivalu Benefice zaHranice 2021 Zámecká zahrada v Hranicích. O jedinečnou show se postarají Rest & DJ Herby, Michajlov, Dj Lucky Boy, Madface a DJ Docky. Projekt vznikl pod záštitou WAY Production, která si dává za úkol oživit kulturní dění v Hranicích a zároveň přispět na dobrou věc, protože věří, že vždy existuje cesta, jak kulturní akci obohatit a transparentně dostat prostředky k tomu, kdo je opravdu ocení. Akce je proto rozšířená a dobročinný účel, přičemž návštěvníci zakoupením vstupenky finančně podpoří Dětský domov Hranice, který následně použije prostředky na financování tanečního tábora.

Benefice zaHranice 2021.Zdroj: se svolením Daniela Vozáka

650 let obce Velká

KDY: sobotu 31. července a v neděli 1. srpna od 14 hodin

KDE: Sokolovna a zahrada, Velká

ZA KOLIK: na místě 150 korun



V sobotu ve 14 hodin začíná průvod obcí, v 15.30 slavnostní zahájení, od 16 hodin vystoupí dechová hudba Patutovjanka, od 18 hodin hudební skupina Arrhythmia – 4 violoncella a bicí a od 20 hodin zahraje kapela Gradace. Vstupné na sobotu v předprodeji 100 korun v místní knihovně, na místě 150 korun. V neděli je 14 hodin připraveno rodinné dopoledne na sokolské zahradě. Výstava v sokolovně je otevřena od pátku 30. července.



Přerovská skupina Arrhythmia.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Chinaski v Šumperku

KDY: pátek 30. července

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku od 20 hodin

Na letní turné nazvané Pod širým nebem vyrazila populární kapela Chinaski. V rámci šňůry po přírodních amfiteátrech a zámeckých zahradách dorazí tento pátek do Pavlínina dvora v Šumperku. Fanoušci mohou očekávat průřez největšími hity kapely i novinky z posledního alba 11. Koncert zahájí předkapela Pilot. Chinaski na pódium dorazí po osmé hodině. Areál bude otevřen od 17 hodin.

ChinaskiZdroj: Pavel Sojka

Koncert The Addams Sisters

KDY: sobota 31. července od 20 hodin

KDE: amfiteátr před zámkem v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Akustický folk-rock moravičanského dívčího tria, které má za sebou více než dvě stovky koncertů u nás i v zahraničí a které se v loňském roce stalo vítězem talentové soutěže Radia Haná. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Jawa cup

KDY: sobota 31. července od 8 hodin

KDE: Hrabenov

SDH Hrabenov vás i o letošních prázdninách zve na soutěž motorek pro všechny věkové kategorie. Už 14. ročník Jawa Cup se uskuteční tuto sobotu v Hrabenově na Černém hřišti. Tradičně velmi bohaté občerstvení je zajištěno. Večer od 20 hodin proběhne letní karneval s kapelou 3GO Rock.

Jezdí se na krosových tratích upravené speciálně pro malé motorky a pionýry. Prezentace proběhne od 8 do 9 hodin. Začátek závodu je v 10 hodin. U závodníků do 18 let bude vyžadován podpis zákonného zástupce. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí. Povinná výbava přilba.

Lanovkou za pohádkou za sedmero úkoly

KDY: sobota 31. července

KDE: Buková hora

ZA KOLIK: vstupné je jízda lanovkou tam i zpět: dospělí 120, děti 7-12 let 80 a děti 4-6 let 50 korun



Přijďte si s dětmi užít říši pohádek, která na vás čeká na vrcholu Bukové hory 958 m.n.m. Na krátké 1,5km trase děti čekají pohádkové bytosti a každá bude mít připravený malý úkol. Trasa je vhodná i pro nejmenší ratolesti v terénním kočárku. Na závěr děti čeká, jako vždy, zasloužená odměna. Lanovkou se za pohádkou dostanete z obou stran – Červená Voda & Čenkovice! Provoz je obousměrný.

Koncertní zvuková lázeň

KDY: neděle 1. srpna od 17 hodin

KDE: zámek Kolštejn

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Nenechte si ujít koncert, který se koná jako doprovodný program k výstavě Smalty na hradě Kolštejn v Branné. Vezměte kamarády, rodinu, děti a přijeďte se naladit hudbou sfér a potěšit oko velkoformátovými smalty. Samotná výstava pak bude k vidění až do 30. září.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Dny řemesel a kovářů

KDY: víkend 31. července - 1. srpna, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní vstupné - 120, snížené 100, dětské 60, rodinné 240 korun

Víkend bude v Rožnově patřit řemeslům, tradičním i méně známým. Jubilejní 30. ročník nabídne vskutku bohatý program, na němž se představí mistři svého řemesla, od tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, po hrnčíře i dalších řemeslníky. Navíc se v Dřevěném městečku setkají kováři z celé České republiky s ukázkami své mistrovské práce na patnácti výhních.

Samozřejmostí bude možnost si po oba dny jednotlivá řemesla také vyzkoušet. U kovářů si můžete například sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky. Pro děti i rodiče bude připravit i bohatý doprovodný program, nejrůznější soutěže v řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, nebo třeba ve stavění vatry či v jízdě s trakařem a mnoho dalšího. Těšit se můžete i na dřevěné skládačky.

Pořadatelé slibují také podívanou s vůní benzínu - Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.

Akci hudebně okoření také skvělá hudba. V sobotu se od 15 hodin těšte v Komorním amfiteátru na Moravskou veselku. V neděli ve stejný čas a na stejném místě pak zahraje skupina YO YO BAND. Podrobný program najdete zde.

Dny řemesel a setkání kovářů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, sobota 1. srpna 2015Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Historické hry na tvrzi Kurovice

KDY: pátek 30. července až neděle 1. srpna, od 10 hodin

KDE: hrad Kurovice

ZA KOLIK: dospělí 100, děti 50 korun



Kurovickým hradem se opět po roce rozezní fanfáry a svůj tanec s mušketou předvedou i mušketýři. Kuchyní se rozlehne lahodná vůně dobového jídla a nezapomene se ani na historické tance a hudbu. Připraveny budou i prohlídky s průvodcem, na kterých se můžete dozvědět něco málo o historii tohoto místa. Na sobotním večerním programu je cyklus odborných přednášek v útrobách samotného hradu. V neděli navíc po téměř čtyřech stoletích Kurovice opět navštíví vévoda Albrecht z Valdštejna se svým doprovodem. Program je připravený od pátku 30. července od 10 hodin do pozdních nedělních hodin. (koc)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Gulášové slavnosti

KDY: sobota 31. července od 9.30 hodin

KDE: Amfiteátr na Horečkách, Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup volný

Již 29. ročník tradiční soutěže o nejlepší kotlíkový guláš se chystá na sobotu 31. července v Amfiteátru na Horečkách v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm. Gulášové slavnosti startují v 9.30 hodin. Čekají vás nejen voňavé guláše, speciality na grilu, chlazené pivo, míchané nápoje, ale i bohatý kulturní program. Už v 10 hodin vystoupí česká folk-rocková zpěvačka Kaczi a v 11.30 hodin Acustrio Václava Fajfra. Formace Manet Rock Band zahraje ve 13.30 hodin. Kolem 14 hodin budou soutěžní guláše uvařené a v 15 hodin se můžete těšit na vyhlášení vítězů. Pak se se opět na pódiu vystřídají hudební kaply, v 15.30 hodin to bude Marian 333, v 17.30 rockoví Dilated a v 19.30 to budou rock‘n‘roll band Fre(E)Rock. Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce, míchané nápoje, živá hudba, pro děti skákací hrad, pískování a lukostřelba.

Písničkářka KacziZdroj: Kateřina Kouláková

Bruntálem bude znít jazz. Dorazíte?

KDY: sobota 31. července od 14 hodin

KDE: městský park, Bruntál

ZA KOLIK: vstup na akci zdarma



Toužíte už dlouho po hudebním večeru pod širým nebem? Pak budete mít v sobotu od 14 hodin jedinečnou příležitost vychutnat si plnými doušky jazzový piknik, který bude lahodit nejen vašim uším, ale pokud si s sebou donesete i nějakou tu dobrotu, pak i vašim chuťovým pohárkům. Program bude nabitý od odpoledních 14 hodin až do večera. Vystoupí například brněnská energická skupina The People, Hot Sisters z Prahy, 2G band Mirka Schuberta z Bruntálu i Diva Baara z Prahy.Třešničkou na dortu pak bude večerní vystoupení Františka Uhlíře Team a Leeho Andrewa Davisona z USA, který v pořadí již 11. ročník jazzového festivalu uzavře. V případě velmi nepříznivého počasí se akce přesune do Městského divadla v Bruntále sídlícího v Partyzánské ulici číslo 35.