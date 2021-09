Strongman Šternberk

KDY: sobota 28. srpna od 13 hodin

KDE: parkoviště sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít 9. ročník sportovního klání silných mužů v extrémních silových disciplínách. Jedná se o závod České strongman ligy pod záštitou ČNFS. Závod Strongman Šternberk 2021 navštíví v sobotu pořádní chlapy ze všech koutů České republiky. Pro závodníky je připraveno pět náročných silových disciplín, které prověří kompletní sílu, vůli i odhodlání.

Závod se koná za každého počasí! Během závodu proběhne dobročinná sbírka na nemocnou Adélku z Mladějovic, která má diagnostikovanou DMO.

Strongman Šternberk - závody silákůZdroj: DENÍK/Stanislav Heloňa

Festival vojenských hudeb

KDY: pátek 27. a sobota 28. srpna

KDE: Horní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte také na dvoudenní Festival vojenských hudeb Olomouc, na kterém vás čeká zajímavý program:



Pátek od 17.30

- Vojenský umělecký sbor Ondráš

- Exhibice Čestné stráže AČR

- Ukázka psovodů Vojenské policie

- Žesťový kvintet Ústřední hudby AČR

- Vojenská hudba Olomouc se sólistou Ondřejem Rumlem

- Prezentační stánky útvarů AČR



Sobota od 19.30

- Koncert Ústřední hudby AČR se sólistkami Dashou a Lucií Silkenovou

Rudolfínská mincovna na hradě Šternberk

KDY: neděle 29. srpna od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 50 korun

U příležitosti konce letní návštěvnické sezóny doplní v neděli prohlídky hradu program „Rudolfínská mincovna“. Program povede výřečník, všeuměl a bavič Roman Prokeš. Návštěvníci se zábavnou formou dozvědí zajímavé informace z historie mincovnictví. Kdo se aktivně zapojí do představení, získá minci jako odměnu. K dispozici bude raznice a zájemci si budou moci vyzkoušet práci mistra mincíře. Nikdo tedy neodejde s prázdnou. Rudolfínská mincovna bude zdarma součástí všech prohlídek. Samostané vstupné do mincovny je 50 korun.

Vojenský újezd Libavá otevře v sobotu své brány

KDY: sobota 28. srpna od 7 do 16 hodin

KDE: Vojenský újezd Libavá

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 10 let zdarma



I letos se na jediný den v roce otevře lidem zapovězený Vojenský újezd Libavá. V sobotu se zde uskuteční XXVII. ročník cykloturistické akce Bílý kámen.



Ke vstupu si můžete vybrat jedno ze vstupních stanovišť. Jejich umístění naleznete v mapě akce, která je ke stažení na webových stránkách. Do vojenského újezdu můžete pouze s platným OP či cestovním pasem. Další nutnou podmínkou pro cyklisty a koloběžkáře je vzhledem k náročnosti terénu povinnost nosit cyklistickou přilbu.



V mapě akce jsou přehledně vyznačeny nejen povolené trasy pro akci Bílý kámen, ale také významná místa, kilometráž, nebo další služby pro účastníky jako jsou občerstvení či zdravotník. Pokud si mapu nepřibalíte s sebou, nemusíte se bát - dostanete ji při vstupu na akci společně s identifikačním páskem na ruku.



Úplnou novinkou je osmikilometrová trasa z Hluboček přes Nepřívazy přímo na výšinu Strážisko, dále bude nově zpřístupněný hřbitov v Nové Vsi a Bělé, účastníky čeká rekonstruovaný kamenný Jahnův kříž i několik dalších křížů na trasách akce. Velkému zájmu se bude jistě těšit rozsáhlá výstava fotografií z Libavska v libavském kostele. Návštěvníci určitě ocení i přítomnost členů spolku Lubavia u všech významnějších památek, kteří o nich poskytnou bližší informace.

Aquatera Olomouc

KDY: sobota 28. srpna od 8 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: základní 50 korun

Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost, která se koná na Výstavišti Flora Olomouc. Na burze naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího.

Prodejní burza Aquatera Olomouc na Výstavišti Flora OlomoucZdroj: Deník / Barbora Burešová

CowFest

KDY: pátek 27. a sobota 28. srpna

KDE: Galerie Šantovka Olomouc



Western podívaná míří tento pátek a sobotu do Šantovky! Těšit se můžete na rodeo show na mechanickém býkovi, koncert Michala Tučného Tribute Band, Matyáše Marečka Drum Show & US Truck a další hudební zábavu a DJs. K tomu grilované dobroty, čepované pivko a občerstvení.



Pátek

20.00 - koncert Michal Tučný Tribute Band (Piknik)

Sobota

14.00 až 22.00 - Rodeo Championship na mechanickém býkovi

18.30 až 19.30 - Matyáš Mareček Drum Show & US Truck

19.00 až 23.00 - Hudební zábava + DJ

Noc s Tarantinem

KDY: pátek 27. srpna od 18 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun

Užijte si jednu noc ve společnosti oscarového režiséra Quentina Tarantina! Během jedné noci můžete zhlédnout čtyři kultovní filmy, nebo si vybrat jen jeden z nich. Cena za celou noc je 250 Kč, za jeden film 100 Kč. Vstupenky jen na jeden film je možné koupit pouze na pokladně kina.

Večer uvidíte tyto snímky

18.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí - 154 min.

21.00 Kill Bill - 111 min.

23.30 Kill Bill 2 - 134 min.

2.00 Hanebný pancharti - 153 min.

Celý maraton bude trvat 630 minut včetně tří přestávek.

Pulp FictionZdroj: Miramax Films

Oslavy 750 let obce Hlušovice

KDY: sobota 28. srpna od 10 hodin

KDE: hřiště v Hlušovicích



Nenechte si ujít oslavy obce Hlušovice! Čeká vás bohatý program včetně kouzelníka Karla Pomahače, Cirkusu Levitare či stezky pro děti. Chybět nebude ani malování na obličej, pěna, koloběžky i soutěže pro dospělé. Od 14 hodin zahraje Stracené ráj, od 19 to na pódiu rozjede skupina The Beatles revival Pangea, kterou od 21 hodin vystřídá Rock and Roll Band Marcela Woodmana. Parádní den zakončí ohňostroj a taneční zábava.

Pozvánka na příští týden

The Ples

KDY: pátek 3. září od 17 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: od 150 korun

Organizátoři akce The Ples v Olomouci přicházejí s novou edicí akce. S ohledem na nepředvídatelná protiepidemická opatření se uskuteční na trávě. Tedy pod otevřeným nebem, a to v pátek 3. září na paloučku před olomouckým S-klubem.

„Nabízí skvělou příležitost užít si taneční odpoledne a příjemný večer s partnerem či přáteli. O hudební program k tanci i poslechu se postará olomoucký New Street Band, atmosféru doplní korzující harmonikář či trumpetista,“ sdělili organizátoři.

V rámci doprovodného programu rozhýbat boky a oprášit kroky po covidové pauze pomůže olomoucký tanečník Jan Halíř. Nebudou chybět ani akrobatická nebo workoutová vystoupení a mnoho dalšího. Ochuzeni nebudou ani milovníci dobrého jídla a pití, to si budou moci návštěvníci plesu dopřát v Kozlovně i Sklubu. Vstupenky jsou k zakoupení prostřednictvím webových stránek akce The Ples. (dav)

PROSTĚJOVSKO

Plumlovský drak aneb Dračí lodě a jejich posádky opět v akci

KDY: sobota 28. srpna od 9 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček, Mostkovice

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 12 let zdarma

Tradiční akce rozvíří vody a zvedne vlny Plumlovské přehrady. Festival dračích lodí nabídne poslední srpnovou sobotu od brzkého rána, od 9 hodin, skvělou podívanou. Vedle závodů malých dračích lodí, se bude v areálu na pláži U Vrbiček konat také velký dětský den. Dorazte s celou rodinou podpořit nabuzené posádky dračích lodí. Závod v malých dračích lodích se pojede mezi 9. až 18. hodinou. Užijte si kultovní „Den přehrady“, skvělou atmosféru, dobré jídlo i pití. Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce i překážková dráha. Programem po celý den bude provázet Petr Zakopal. Slavnostní vyhlášení výsledků závodů proběhne mezi 18. – 19. hodinou.

Stejně jako loni, převzal záštitu nad akcí primátor statutárního města Prostějova Mgr. František Jura, i proto budou moci dračí posádky soutěžit o Pohár primátora.

Závody dračích lodí na plumlovské přehraděZdroj: Deník / Šarlota Šínová

Restaurant Day opět v Prostějově

KDY: neděle 29. srpna od 11 hodin

KDE: zahrádka Národního domu v Prostějově



Poslední srpnová neděle se ponese na vlnách nejvybranějších chutí a vůní. Přijďte v neděli od 11 hodin na zahrádku prostějovského Národního domu potěšit a nabudit své chuťové pohárky. Těšit se můžete třeba na paellu, miniburgery, francouzské dezerty, sirupy a likéry domácí výroby, ale také na grilované chobotnice. Pokud se chcete aktivně zúčastnit jako jeden z vařících nebo pečících můžete se přihlásit na e-mailovou adresu: restaurantdaypv@seznam.cz.

Putujte společně pohádkami

KDY: neděle 29. srpna od 14 hodin

KDE: hřiště za sokolovnou v Čechovicích

Prázdniny se chýlí ke konci. Proto přijďte společně s dětmi zakončit jejich dvouměsíční volno stylově do Čechovic. V neděli od 14 hodin se na místním hřišti za sokolovou ocitnete pomocí divadla v pohádkách. Nebude chybět plno skvělých atrakcí, jako je skákací hrad, kreativní dílna pro děti, malování na keramiku, ale třeba i svezení na historickém traktoru. Od 17 hodin program hudebně okoření skupina Romantica. Bohaté občerstvení a dobroty z grilu jsou samozřejmostí.

Ilustrační foto.Zdroj: archiv Spektrum

Sběratelský trh v Prostějově

KDY: neděle 29. srpna od 7 hodin

KDE: tržnice v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma, prodávají zaplatí za prodejní stůl 200 korun



Pokud milujete starožitnosti, pak doporučujeme si v neděli přivstat a dorazit na bleší trh, který se bude konat mezi 7. až 11. hodin v prostoru prostějovské tržnice. Těšit se můžete na pestrou nabídku starožitností, ale i uměleckých předmětů, šperků, hodinek, obrazů, hraček, porcelánu, historického skla a kuriozit. Prostě mnoho zajímavého sběratelského materiálu. Více informací na tel. čísle: 608 805 775.

Prostějovská charita slaví 30 let

KDY: pondělí 30. srpna od 14 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka (u muzea) v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma

Již 30 let Charita Prostějov pomáhá potřebným. Zahájení oslav tohoto krásného výročí započne v pondělí ve 14 hodin na náměstí T. G. Masaryka (u muzea). Těšte se na bohatý program, na němž se představí třeba Divadlo Slunečnice, vystoupí klauni i hudební soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Dozvíte se také o službách Charity. Na děti bude čekat skákací hrad, malování na obličej i házení plyšáků na cíl. Občerstvení na akci je zajištěno.

PŘEROVSKO A HRANICKO

XXXIX. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston

KDY: pátek 27. až neděle 29. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: jednodenní: rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí) 400 Kč, plné (dospělý) 200 Kč, snížené (žáci ZŠ, studenti, senioři) 100 Kč; na celou akci: rodinné (2 dospělí + 1 a více dětí) 600 Kč, plné (dospělý) 300 Kč, snížené (žáci ZŠ, studenti, senioři) 150 Kč; Zdarma - děti do 6 let, ZTP, ZTP/P, KÚOK

Celosvětové setkání uměleckých kovářů - Hefaiston, na které letos kvůli pandemii dorazí méně účastníků ze zahraničí a akce bude tentokrát spíše česko-slovenská, se uskuteční na hradě Helfštýn. Lidé mohou po celý víkend obdivovat nejen živou tvorbu, ale také vystavené exponáty na druhém nádvoří. Připraven je i bohatý program - kovářské soutěže, přednášky v galerii na II. nádvoří, demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích, koncerty a mnoho dalšího. Během víkendu zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka nad Bečvou a zpět.



PÁTEK 27. srpna

9.00 – 17.00 výstava děl Indry Steina v galerii na II. nádvoří

9.00 – 20.00 prezence účastníků

9.00 – 20.00 instalace dovezených exponátů

13.00 – 16.00 seminář

18.00 koncert skupiny Nylon Jail

21.00 promítání

22.00 fireshow Boca Fuego

SOBOTA 28. srpna

8.30 – 10.00 prezence účastníků

9.00 – 17.00 výstava děl Indry Steina v galerii na II. nádvoří

9.00 – 18.00 kovářské soutěže

9.00 – 18.00 prezentace škol

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem

9.00 – 21.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 21.00 výstava kovářských prací

21.00 koncert skupiny Fast Food Orchestra

NEDĚLE 29. srpna

9.00 – 13.00 výstava děl Indry Steina v galerii na II. nádvoří

9.00 – 13.00 živá kovářská práce na III. nádvoří

9.00 – 14.00 výstava kovářských prací

9.00 – 14.00 kovářské soutěže

9.00 – 14.00 prezentace škol

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem

12.30 koncert skupiny Hrubá Hudba

14.00 slavnostní závěr s předáváním cen

Účastníci Kovářského fóra na Helfštýně pod vedením Antona Vadoviče vyrábí v historické kovárně na III. nádvoří unikátní dílo pro hrad.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Den obce Teplice nad Bečvou

KDY: sobotu 28. srpna od 14 hodin

KDE: v prostoru restaurace Kiosek,Teplice nad Bečvou



Přijďte si i s dětmi užít poslední prázdninovou sobotu a oslavit Dny obce Teplice nad Bečvou. Těšit se můžete na atrakce pro děti – skákací hrad, malování na obličej. Hudební doprovod v průběhu odpoledne zajistí Hudecká muzika Franty Kopeckého a od 17 hodin vystoupí The Retrievers, občerstvení je zajištěno.

Hustopečské dny 2021

KDY: sobota 28. a neděle 29. srpna

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: sobota 200 korun, neděle 200 korun

Po roční odmlce se můžeme opět těšit již na osmnáctý ročník Hustopečských dní, které se uskuteční o tomto víkendu. Jedná se o tradiční kulturní a sportovní slavnosti, které jsou velice oblíbené a mnoha lidmi z regionu i vyhledávané. Velká část programu byla přesunuta z loňského roku, kdy se Hustopečské dny poprvé ve své historii neuskutečnily, vzhledem k situaci, která tu byla. Program slavností se pečlivě připravuje po celý rok a nezapomíná se na všechny generace.

Hustopečské dny 2021.Zdroj: reprofoto

Better World Festival

KDY: pátek 27. srpna od 18 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: neuvedeno



Na prvním ročníku charitativního festivalz vystoupí Calin, STEIN27 a mnoho dalších talentovaných interpretů a DJs z Česka a Slovenska, speciální show, bary, stánky s drinky.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šumperský majáles

KDY: pátek 27. a sobota 28. srpna

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: od 550 korun

Roztančete to na majálesu v Šumperku! Dvoudenní program je plný hvězdných jmen, těšit se můžete například na show Leoše Mareše, dála vystoupí Sharlota, Separ, Maniak či Viktor Sheen. Tady je kompletní program:

Pátek

14.00 COCONUT DJS

15.30 TAS

17.00 KONEX DJ SET

18.30 MANIAK

19.50 PTK

21.10 NOBODYLISTEN

22.30 SEPAR

00.00 AFTERPARTY na Disco 1

Sobota

15.00 DJ SABINA

16.30 Finále MISS MAJÁLES

18.00 SHARLOTA

19.30 ROCKY LEON (USA)

21.00 VIKTOR SHEEN

22.30 LEOŠ MAREŠ

00.00 AFTERPARTY na Disco 1



Leoš Mareš . Ilustrační snímek.Zdroj: Deník / Radka Doležalová

Mohelnický Folk-Fest

KDY: pátek 27. a neděle 29. srpna

KDE: areál městských sadů v Mohelnici

ZA KOLIK: základní 690 korun



Opravdu bohatý program vás čeká na dalším ročníku Mohelnického Folk-Festu. Připraveny budou dvě stage a spousta dobré muziky. Vystoupí například A.M.Úlet, Happy to Meet, Kaczi, Petr Bende a Madalen a spousta dalších. Kompletní program naleznete zde.

Notování Zábřehem

KDY: sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Zábřehu

Notování pod širým nebem proběhne od 17 hodin na Masarykově náměstí na hlavním pódiu, v kavárně Café Carré a v Levandulové kavárně. Ve 20 proběhne Koncert filmové hudby s video projekcí v podání Dechového orchestru Zábřeh se sólisty a sborem. Zazní hudba a střih z filmů: Shrek, Nekonečný příběh, Sám doma, Největší showman, Návrat do budoucnosti, Thor a další…

Rozloučení s prázdninami u táboráku

KDY: sobota 28. srpna od 16 hodin

KDE: A and G Ranč, Bratrušov - Džungle

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pro děti budou připraveny atrakce a hry se sladkou odměnou, chybět nebude ani kolo štěstí či jízda na koních zdarma. Od 19 hodin je na programu diskotéka pro všechny generace s DJ ToGr, od 21 se můžete těšit na ohňostroj.

Babička v divadle

KDY: sobota 28. srpna od 19 hodin

KDE: velký sál v Divadle Šumperk

ZA KOLIK: od 300 korun

Vypravte se do divadla na premiéru Babičky! Klasická česká předloha, jejímž ústředním motivem je několik příběhů osudové lásky, ať už se jedná o lásku tragickou, nenaplněnou nebo se šťastným koncem. Zábavný, dojemný i dramatický příběh plný fascinujících lidských osudů, který komplexně zachycuje koloběh života na pozadí pozoruhodných historických událostí. Božena Němcová se samozřejmě zaměřila především na ženské hrdinky, kterým lépe rozumí. Dala české literatuře, divadlu i filmu notoricky známé postavy – Viktorku, Barunku, paní kněžnu, komtesu Hortensii a samozřejmě babičku. Postava babičky se stala archetypem, k němuž se stále vracíme, idylickou představou venkovského života, kde je člověk v souladu se sebou samým, svými blízkými a v neposlední řadě s přírodou a jejím koloběhem.

Letní řemeslné trhy

KDY: sobota 28. srpna od 10 hodin

KDE: Žižkova 4/21 (průchod na ulici Valová) v Zábřehu



Prodejní trhy šikovných rukou z regionu. Zakoupit lze produkty z textilu, skla, dřeva, připravena bude kreativní dílna pro děti.