Litovelské slavnosti

KDY: sobota 4. září od 9 do 22 hodin

KDE: město Litovel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Kapitán Demo, Petr Kotvald, Pražský výběr, Pangea Beatles revival, Michal Zapletal, ZZ Top Revival, památky, výstavy a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Na toto a mnohé další se můžete těšit v rámci Litovelských slavností. V rámci akce si můžete vyjít na radniční věž nebo se podívat do útrob muzea, a to všechno v rámci slavností zdarma nebo na bázi dobrovolného vstupného. Můžete se těšit i na bohaté občerstvení, ale i ochutnávku a prodej místních vín. Parkování je zajištěné na bývalém autobusovém nádraží v ulici Dukelská.

Kapitán Demo.Zdroj: Silver B.C.

Rockový víkend a loučení s létem na Poděbradech

KDY: pátek 3. září od 18.30 a sobota 4. září od 10 hodin

KDE: olomoucké Poděbrady, restaurace Terasa

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte i vy o víkendu završit letní sezonu pořádným nářezem rockové hudby. V pátek 3. září od 18.30 vystoupí hudební skupina Black Tiger a kapela JUMP.



V sobotu dopoledne vezměte na Poděbrady i své ratolesti. Od 10 hodin pro ně bude připravený bohatý program v podobě skákacích atrakcí, bumper balls, lanové překážky, lukostřelba, ražení odznáčku, a mnoho dalšího. Večer od 19 hodin zahraje Eagle Eye a Tarja Tribute. Během celého víkendu si navíc můžete pochutnat na specialitách z grilu!

ZOO Olomouc

KDY: sobota 4. září

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: dospělí 140 korun, děti 3 až 15 let, studenti a senioři 100 korun

Zoo Olomouc láká v sobotu hned na dvě akce. Tou první je S vysloužilci do zoo. Pokud máte doma malý elektrospotřebič, který je za zenitem, doneste ho právě sem. Prvních sto donesených vysloužilců můžete obratem směnit za dětskou vstupenku. Akce bude probíhat od 10 do 16 hodin. Druhou akcí je Den pro zoologické zahrady. Od 10 do 15 hodin se v zoo spojí hned několik partnerů, jejichž hlavním krédem je ochrana ohrožených druhů zvířat na celém světě. Návštěvníci se budou moci dozvědět nové poznatky, načerpat inspiraci, pořídit si nevšední dárky, a tím podpořit ohrožené druhy přímo na místě.

Ilustrační foto.Zdroj: ZOO Olomouc

Lidový rok ve Velké Bystřici

KDY: pátek 3. září 20-22h, sobota 4. září 10-23h

KDE: Zámecké náměstí a amfiteátr ve Velké Bystřici



Tradiční festival lidové hudby s jarmarkem, pouťovými atrakcemi a regionální gastronomií. Vystoupí folklorní soubory z Hané, Slovácka, Valašska i ze zahraničí. Program ZDE





Národní výstava psů Floracanis Olomouc

KDY: sobota 4. září až neděle 5. září od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: děti do 15 let zdarma

Přijďte se pokochat pohledem na nádherné psí plemena. K vidění bude až 2500 psích šampionů, možnost bude i zakoupit krmivo a chovatelské i kynologické potřeby a připravený bude i atraktivní doprovodný program pro děti i dospělé. Mimo jiné například naučná stezka, zážitkový chodník, zoo koutek zoologické zahrady, ukázky výcviku a letu papoušků, králičí hop, ukázky dravců a sokolníků a jízda na koních a ponících. V sobotu od 12 hodin bude k vidění i kuchařská show Jaroslava Sapíka.

Výstava psů. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Chmelovy dožinke v Holici

KDY: sobota 4. září od 13 hodin

KDE: Areál Amerika v Olomouci-Holici

ZA KOLIK: 150 Kč na místě/120 Kč v předprodeji v Hospůdce U Kuděje, děti do 15 let zdarma



Tradiční řehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv v areálu Amerika v olomoucké části Holice. Těšit se můžete na 10 pivovarů, 5 kapel, Dožinkovou gastrozónu, workshopy a soutěže pro děti i dospělé.

Oslavy 890 let obce Lužice

KDY: sobota 4. září od 13.15 do 24 hodin

KDE: obec Lužice

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu se bude slavit! Nebude to ale tradiční oslava s dortem a svíčkami. Své 890 narozeniny oslaví obec Lužice. Těšit se můžeme na dechovou hudbu, Den otevřených dveří v Mateřské škole v Lužici nebo rytířský turnaj pod vedením královského šaška. V sále Obecního domu bude navíc k vidění až do 17. září výstava o historii obce.

PROSTĚJOVSKO

Se Smržickou šlapkou klidně až na Praděd

KDY: sobota 4. září od 7 hodin

KDE: start ze sportovního areálu, Smržice

ZA KOLIK: startovné 30 korun, děti do 1 metru výšky zdarma

Pokud milujete jízdu ze sedla a jste cyklisté tělemi duší, pak byste neměli zmeškat hanácký cyklistický svátek – tradiční Smržickou šlapku. Ta se koná již po třiadvacáté a jako obvykle můžete volitz několika cyklistických tras pro silniční i horská kola. Od těch nejjednodušších po ty nejnáročnější přesahující 100 kilometrů.

Startuje se v sobotu jako vždy ze sportovního areálu ve Smržicích a to mezi 7. až 10. hodinou. V cíli pak každý účastník obdrží diplom a bude oceněn také nejmladší a nejstarší cyklista či cyklistka. Nejrychlejší muž a žena po zdolání nejtěžší cyklistické trati vedoucí přes Litovel – Uničov – Rýmařov – Malou Morávku – Hvězdu – Praděd a zpět, získají pohár. Podrobnější informace o trasách a akci najdete na webu kctsmrzice.cz.

Smržická šlapka a Smržický vandr. 5. 9. 2020Zdroj: Deník / František Berger

Cesta do vesmíru aneb Den plný her

KDY: sobota 4. září od 14 hodin

KDE: sportovní areál Otinoves



Otinovský sportovní areál v sobotu od 14 hodin bude centrem kosmonautů. Dorazte spolu s dětmi a užijte si parádní den plný tematických her. Budete moci navštívit hvězdárnu a pozorovat Slunce nebo projekce o vesmíru. Nebudou chybět pěna pro děti i jízdy na koni. Akci hudebně okoření DJ Adam a těšit se můžete také na dobroty z grilu i z udírny. Od 19.15 proběhne také tombola. Pro děti budou připraveny balíčky s překvapením.

Wolkrův Prostějov je opět tady

KDY: do soboty 4. září

KDE: Městské divadlo, DUHA - kulturní klub u hradeb, zahrádka Národního domu, Prostějov

ZA KOLIK: vstup na recitační a divadelní představení zdarma, vstup na večery na zahrádce za 20 korun

Svátek poezie je tu. Od úterý do soboty probíhá v Prostějově tradiční, v pořadí již 64. ročník, celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie, Wolkrův Prostějov. Během pěti dní tak zazní nejinspirativnější vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Podrobný program naleznete na webu prostějovského klubu Duha. Až do pátku budou také probíhat hudební večery na zahrádce Národního domu.

Wolkrův Prostějov. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/archiv

Rodinný festival Kempfest v Plumlově

KDY: sobota 4. září od 14 hodin

KDE: kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné na místě 350 korun



Chcete se v sobotu nechat unášet na vlnách skvělé lidové muziky? Pak zavítejte od 14 hodin do plumlovského kempu Žralok, kde odstartuje nultý ročník rodinného festivalu Kempfest. Ten vznikl z iniciativy charismatického zpěváka Vaška Řiháka. Těšit se můžete právě na něj a jeho vystoupení s cimbálovou muzikou, dále zahraje Harafica a na závěr si vychutnáte lidovky ve folkrockových úpravách od Moravians s frontmany Eliškou Bučkovou a V. Řihákem. Více informací najdete zde.

Zahradní slavnost v Čelechovicích

KDY: sobota 4. září od 14 hodin

KDE: venkovní areál sokolovny, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V Čelechovicích to v sobotu od 14 hodin ve venkovním areálu sokolovny bude vonět guláši, štrúdly a také sportovně žít a to turnajem v nohejbale. Přijďte tak udělat radost nejen svým chuťovým pohárkům, ale povzbudit i soutěžící. Pro děti navíc bude připraven zábavný program – skákací hrad, dílničky i ukázky lukostřelby. K tanci i poslechu zahraje od 17 hodin živá hudba. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Nebude chybět skvělé občerstvení či tombola.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš Zdroj: DENÍK/Pavel Moš

PŘEROVSKO A HRANICKO

33. den zdravotně postižených

KDY: sobota 4. září od 10 do 17 hodin

KDE: areál výletiště, Hradčany

ZA KOLIK: 100 korun

Těšit se můžete na ukázky výcviku psů Městské policie Přerov, vystoupení sboru Zvonky Dobré zprávy Kateřinice, k tanci i poslechu hraje skupina Kornet, občerstvení, tombola, akci pořádá Alfa Handicap Přerov.

Tučínský špekáček

KDY: pátek 3. září od 16 hodin

KDE: koupaliště, Tučín

ZA KOLIK: 100 korun



Ttradiční folkový festival, zahrají Tučeňáci z Tučína, Špunt z Přerova, Pruďoši z Lipníku nad Bečvou, vystoupí taneční country skupiny Prakr z Prosenic a Colorédo z Přerovacountry bál se skupinou Gympleři začíná od 21 hodin.



Tučínský špekáček 2017Zdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Rio Laguna

KDY: sobota 4. září od 14 do 17 hodin

KDE: Laguna, Přerov

ZA KOLIK: startovné 50 korun

Nenechte si ujít sportovní klání pro rodinné týmy, těšit se můžete na tyto sportovní disciplíny – atletiku, cyklistiku, lukostřelbu, tenis, lyžování, basketball, gymnastiku a jiné

Slavnostní žehnání zvonu Maria

KDY: v sobotu 4. září od 13.30 hodin

KDE: Horní Újezd

ZA KOLIK: zdarma



U příležitosti 650 let od první písemné zmínky o obci se koná slavnostní žehnání a vyzdvižení zvonu Maria. Od 13.30 hodin - mše svatá za živé a zemřelé spoluobčany a farníky obce Horní Újezd a Osíčko, za doprovodu Moravské Veselky (za pěkného počasí před kostelem, za deště v kostele Narození Panny Marie Horní Újezd). V 15.15 hodin – přivítání a koncert Moravské Veselky za doprovodu zpěváka a vypravěče Jiřího Helána v areálu sportovního hřiště Horní Újezd. V 18.30 hodin – Rockový R.O.M.A.N. – acoustic/rock kytarové písničky, koncert Romana Studeného. Doprovodný program na hřišti – malování na obličej, skákací hrad, zábavný program pro děti a dospělé Hrajeme si s Emily. V případě velmi nepříznivého počasí se koncert přesouvá do kulturního domu a program pro děti bude po koncertě.



Moravská Veselka.Zdroj: DENÍK/Vojtěch podušel

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Pivovarské slavnosti v Hanušovicích

KDY: sobota 4. září od 11 hodin (otevření areálu)

KDE: areál Pivovaru Holba v Hanušovicích

ZA KOLIK: 300 Kč v předprodeji, na místě 350 Kč



Pivo z hor, dobroty, soutěže a nezapomenutelné koncerte. Na dvou pódiích to rozjedou například kapely UDG, Reflexy, Slza či Dalibor Janda, chybět nebude ani ohňostroj.Podrobný program ZDE

Babička

KDY: sobota 4. září od 17 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 220 až 260 korun

Taky to máte před sebou? Ratibořické údolí, Staré bělidlo, ale hlavně onu babičku, která přijede vychovávat svá vnoučata, a nakonec se stane rádkyní pro své okolí… Pokud byste si chtěli Babičku připomenout, není lepší příležitost, než si v sobotu v 17 hodin zajít do Divadla Šumperk, kde si divadelníci připravili 110 minut dlouhé představení. Dle aktuálních opatření nezapomeňte na respirátor a test nebo očkování.

Mezinárodní noc pro netopýry

KDY: sobota 4. září od 18 hodin

KDE: Státní zámek Velké Losiny

ZA KOLIK: zdarma



Mezinárodní noc pro netopýry je osvětová akce s dlouholetou tradicí. Návštěvníci se dozví nejen o potřebě chránit tyto savce, ale také zajímavosti z jejich života. Součástí bude promítání filmu Netopýři ve tmě a krátká přednáška. Pro děti jsou připravené dílničky, kde si mohou vyrobit netopýra. Všichni jsou potom zváni na odchyt netopýrů, kde bude probíhat druhové určování, kontrola stáří i zdravotního stavu těchto tvorečků.



Letící netopýr - Ilustrační fotoZdroj: ČTK





Václav Neckář „65 let na scéně“

KDY: pátek 3. září od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 390 až 540 korun

Exkluzivní koncert legendy české popmusic Václava Neckáře a jeho kapely Bacily. Svým vystoupením oslaví své 65leté působení na české hudební scéně. Atmosféru a sílu jeho písní, jakými jsou Stín katedrál, Kdo vchází do tvých snů, má lásko nebo Půlnoční umocní smyčcové kvarteto. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek a připomeňte si plejádu nezapomenutelných hitů tohoto výjimečného zpěváka.

Václav Neckář a BacilyZdroj: redakce

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu

KDY: sobota 4. září až 19. září

KDE: Jeseník, Bílá Voda

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, děti, školní mládež a senioři 100 korun



Obce a města na Jesenicku ožijí jež 29. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. V sobotu se koná v 19 hodin zahajovací koncert, kdy kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku rozezní melodie symfonie B dur, koncert D dur pro housle a orchestr, Florian Leopold Gassmann Symfonie e-moll nebo Camerata Moravia. V neděli 5. září se od 18 hodin můžete těšit v sále Muzea izolace, internace a integrace v Bílé Vodě můžeme na Jaroslava Hutku, který slaví 52 let na scéně. Program v obcích a městech Jesenicka pokračuje až do 19. září: Pergolesi: Stabat Mater, slavné české kvartety, filmové melodie v podání orchestru nebo dámský orchestr, který půjde po stopách německých mistrů i Exellante flétnu s harfou. Program je připravený, sedadla oprášená, tak neváhejte a zajděte pohladit své sluchové kanálky.



Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse von DittersdorfuZdroj: Reprofoto pořadatelé

Pochod k pramenu Moravy

KDY: sobota 4. září

KDE: trasa směrem k vrcholu Kralického Sněžníku, možnost výběru tras

Milujete pěší turistiku a ještě nemáte plány na tuto slunečnou sobotu? Co takhle vyrazit k pramenu řeky Moravy? Zúčastněte se v pořadí již 32. ročníku turistického pochodu K pramenu Moravy a zažijte na vlastní kůži skvělou atmosféru. Podrobné informace najdete v plakátku viz. níže.

Plakátek k akci K pramenu MoravyZdroj: Spolek Moravané Šumperska, z. s., se souhlasem

DALŠÍ TIPY U OKOLNÍCH KRAJŮ

Dny města aneb Zažít Valmez jinak

KDY: od pátku 3. do soboty 25. září, akce Zažít Valmez jinak - sobota 4. září od 14 hodin

KDE: plácek pod zámkem Žerotínů a ulice Nábřeží

ZA KOLIK: vstup volný

Stejně jako v loňském roce i letos město Valašské Meziříčí pořádá parádní akci - Dny města. Od pátku 3. září až do soboty 25. září se v průběhu tří týdnů budete moci zúčastnit řady kroužků, workshopů či hudebních vystoupení. Na akci se také můžete rovnou přihlásit do příslušného zájmového útvaru a rezervovat si místo. Přijďte zažít své město jinak. Více informací o programu pro jednotlivé dny najdete na webu kzvalmez.cz, konkrétně zde.

Zažít Valmez jinak

Nevíte, co s načatým víkendem? Přijďte v sobotu plnými doušky vychutnat a nasát skvělou atmosféru a zažijte Valmez jinak. Nejenže si užijí vaše chuťové pohárky, ale také uši, oči i tělo. Hned ráno v 9 hodin se můžete zapojit a zacvičit si jógu za Sýpkou - sraz před informačním centrem. S sebou si vezměte podložky.

Na plácku pod zámkem Žerotínů a v ulici Nábřeží si od 14 do 23 hodin užijete skvělé jídlo i vynikající kávu a radost si uděláte třeba kytkou z květinového ateliéru Roští, nebo minimalistickými šperky od Verunique. Těšte se na oblečení ze lnu, luxusní rostlinná mýdla, produkty s valašskou tématikou, vázání kytic/věnců, výrobu ekologických pracích prostředků, hry nejen pro děti pod záštitou Vrtule a mnoho mnoho dalšího.

Program Kulturní scény:

16:00 - 17:00 Míja a Tyvík, "soubor" Osoby blízké

17:00 - 18:00 Pohádky ze skládky - improvizované scénické čtení s dětmi pro děti

18:00 - 19:00 Krtek (divadýlko pro děti od Marka Sýkory)

19:00 - 20:00 Valmez swing - ochutnávka swingu - přijďte si trsnout

20:30 - 22:30 Pecha Kucha – zajímavé myšlenky – 20 sekund – 20 slidů

Podrobnější informace o akci a programu najdete zde.

Veletrh Včela!!!

KDY: pátek 3. - sobota 4. září od 10 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí - 110 korun; děti od 6 let včetně, studenti, senioři, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů - 60 korun; děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P - zdarma



V České republice je evidováno na 50 000 včelařů, kteří se starají o včelky a připravují pro nás zdravé dobroty. S některými z nich se můžete setkat osobně na podzimním veletrhu Včela!!! 3. - 4. září 2021. Na veletrhu Včela!!! se můžete těšit také na odborné přednášky. Pozvání přijaly známé osobnosti jako např. MUDr. Radek Hubač, Petr Vičan, Marian Surowies a další. Kromě toho všeho bude na programu také med, medovina, medová kosmetika a včelařské produkty (propolis, mateří kašička aj.), novinky ve včelařství, vybavení pro včelaře, výrobky pro včelaře, léčivé přípravky z včelích produktů, potravinové látky pro včelí produkty, soutěže a ochutnávky.