KDY: pátek 10. února od 14 do 18 hodin, sobota 11. února od 10 do 18 hodin a neděle 12. února od 10 do 17 hodin

KDE: Galerie Šantovka

ZA KOLIK: zdarma

Na třídenní čokoládový festival zve Galerie Šantovka v Olomouci. Chybět nebude spousta čokolády, ochutnávky tradičních i opravdu netradičních čokoládových produktů, velká řada zajímavých soutěží a aktivity pro děti. Festival bude v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

Čokoládový festival v olomoucké Šantovce.Zdroj: Deník / František Berger

Omega Olomoucký ples



KDY: pátek 10. února od 19 hodin

KDE: NH Hotel, Legionářská 1311/21, Olomouc



Za vším hledej ženu je ústřední téma Omega Olomouckého plesu, na kterém vystoupí zpěvačka Kristína, Helena Vondráčková a k tanci zahrají kapely Charlie Band a Jamr´s /Džemrs/. Večerem bude provádět Tereza Kostková.



Olomoucký Omega ples v NH hotelu.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

Pohádky pana Pohádky

KDY: neděle 12. února v 10 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

Na klasické pohádky Jiřího Středy O Budulínkovi a O Červené Karkulce se můžete přijít podívat do Divadla na Šantovce. V neděli 12. února v 10 hodin.

ŠUMPERSKO

Duo Albatros v Zábřehu

KDY: neděle 12. února od 14 do 18 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné 70 korun

V neděli od 14 hodin do 18 hodin bude hrát v zábřežském domu kultury Duo Albatros. Můžete si přijít nejenom písničky poslechnout, ale třeba si na ně i zatančit.

Duo Albatros.Zdroj: Zábřežská kulturní/se souhlasem

Valentýnské odpoledne pro děti i dospělé



KDY: sobota 11. února od 13 hodin

KDE: Ranch Viktorie, Bohdíkovská 70, Šumperk



Valentýnské odpoledne na Ranchi Viktorie nabídne jízdu na koni, soutěže pro děti a dobré jídlo i pití. V sobotu 11. února od 13 hodin.

Zimní bál princezny Vločky

KDY: neděle 12. února od 15 do 18 hodin

KDE: Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 100 korun

Zimní bál princezny Vločky se bude v neděli 12. února pořádat na Komíně ve středisku Doris v Šumperku. Bál je vhodný pro děti, které se můžou těšit na tanečky, soutěže, ale i tombolu.

Ženitba



KDY: sobota 11. února v 19 hodin

KDE: kulturní dům Václavov

Divadelní představení hry N. V. Gogola v podání divadla Václav z Václavova.

JESENICKO

Karneval na ledě

KDY: sobota 11. února od 13 do 15 hodin

KDE: kluziště ve Zlatých Horách

Na karneval na ledě přijďte v sobotu 11. února na kluziště ve Zlatých Horách. Připraveny budou soutěže pro děti, vyhlášení nejlepší masky, drobné občerstvení nebo vystoupení krasobruslařů z oddílu Krasov Krnov. Každý účastník v masce obdrží drobnou odměnu.

PROSTĚJOVSKO

Valentýn na Kosíři

KDY: sobota 11. února od 10 hodin

KDE: rozhledna Velký Kosíř

ZA KOLIK: zdarma

Na Valentýn na Kosíři zve rozhledna Velký Kosíř. V sobotu 11. února si můžete na rozhlednu vyšlápnout s tím, že na vás nahoře bude čekat valentýnské překvapení.

Rozhledna na Velkém Kosíři.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Otužilci pod Plumlovským zámkem



KDY: neděle 12. února od 14 hodin

KDE: Podhradský rybník pod Plumlovským zámkem

ZA KOLIK: zdarma



Pro všechny otužilce se chystá akce, která bude v Podhradském rybníku pod Plumlovským zámkem. Otužování začne v neděli 12. února od 14 hodin.



Otužilecká šou v Podhradskému rybníku v Plumlově. 12.2. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Ples Tělovýchovné jednoty Ohrozim

KDY: sobota 11. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Ohrozim

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Na ples Tělovýchovné jednoty Ohrozim můžete přijít v sobotu 11. února v 20 hodin do Kulturního domu Ohrozim. K tanci i poslechu zahraje skupina Merkur Konice a těšit se můžete na tombolu i drobné občerstvení.

Sběratelský bleší trh



KDY: neděle 12. února od 9 do 12 hodin

KDE: OC Zlatá brána Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Další z populárních bleších trhů v prostějovské Zlaté bráně nabízí starožitnosti, sběratelské zboží, obrazy a spoustu dalších věcí, které se někomu válejí na půdě a pro druhého znamenají poklad.



Bleší trh, ilustrační foto.Zdroj: Deník/František Kuba





PŘEROVSKO

Pohádka O Červené Karkulce

KDY: neděle 12. února, od 14 a od 16 hodin

KDE: Sokolovna Přerov, Brabansko 2, Přerov

ZA KOLIK: vstupné jednotné 70 korun

Oblíbená nedělní pohádka pro děti, kterou pořádá loutkové divadlo Sokola Přerovský Kašpárek. Představení zhlédnou diváci v úpravě Marie Veřmiřovské.

Spektrum Naposledy!



KDY: sobota 11. února, od 20 hodin

KDE: Městský dům, Masarykovo náměstí, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun



Poslední společné vystoupení legendární kapely Spektrum z Přerova, která hrála na zábavách v celém kraji. Kapela má za sebou padesát let existence, na koncertě vystoupí její bývalí i současní členové.



Přerovská skupina Spektrum se po padesáti letech svého působení rozloučí s fanoušky koncertem v Městském domě v Přerově v sobotu 11. února.Zdroj: Se souhlasem skupiny Spektrum

Sobotní program pro dětské čtenáře

KDY: sobota 11. února, od 14 do 17 hodin

KDE: půjčovna Městské knihovny pro děti Palackého 1, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Nestíháte navštívit knihovnu během pracovního a školního týdne? Už od podzimu je pro zájemce otevřena každou druhou sobotu. Kromě služeb knihovny si mohou děti zahrát stolní fotbálek, deskovku dle výběru, pohybově se vyřádit na XBOXu, popovídat si s návštěvníky nebo jen tak nerušeně lenošit u knížky.