Back to the Roots

KDY: v pátek 3. července od 17 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun

Slavnostní vernisáží zahájí v pátek 3. července v 17 hodin výstava Back to the Roots, kterou bude hostit Kulturní a komunitní prostor Karnola v Hranicích. Jedná se o výstavu dvou slovenských vizuálních umělců. Těšit se také můžete na hudební večer, plný rozmanité elektronické hudby. Vernisáž můžete navštívit zdarma, vstup na elektronický večírek činí 50 korun

Letní kino – 3 Bobule

KDY: v pátek 3. července od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 130 korun

Hranické letní kino nabízí milovníkům českých komedií třetí pokračování populárního filmu Bobule. Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.

Karel Novák – Fotografie 1970 - 2015

KDY: v pátek 3. července od 16 hodin

KDE: zámek, Tovačov

ZA KOLIK: zdarma

V kapli tovačovského zámku zahájí slavnostní vernisáží výstava fotografií Karla Nováka z období mezi lety 1970 a 2015. Výstava bude následně k vidění do 31. října

Pirátské malování na trička

KDY: v pátek 3. července od 9 hodin

KDE: Rodinné centrum Sluníčko, Přerov

ZA KOLIK: 70 korun

Na pirátském tvoření si děti pomalují trička pomocí barev na textil a šablon, vyrobí si pirátskou čepici a můžou se zúčastnit i pirátské bojovky. Je nutné si donést vlastní tričko. Nejlépe světlé barvy.

Operetní féerie

KDY: v sobotu 4. července od 17 hodin

KDE: zámek, Tovačov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Výjimečné hudební představení čeká na milovníky operety v sobotu od 17 hodin v tovačovském zámku. Představení pobaví výběrem nejzábavnějších scének a dialogů z děl jako je například My fair lady, Limonádový Joe, Vinobraní, Hraběnka Marica či Čardášová princezna. Vše je propojeno tancem, neboť opereta coby lehkonohá múza to přímo vyžaduje. Uvidíte a uslyšíte zde tedy vše, co od operetního představení očekáváte: humor, láskyplné okamžiky a silný hudební zážitek. To vše v divadelní dekoraci a v kostýmech s klavírním doprovodem.

Z Miami na Karibské ostrovy

KDY: v neděli 5. července od 15 hodin

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: 40 korun

Dvojice pohodových holek Denisa Zmeškalová a Karolína Kilhofová vám bude povídat o jejich cestě na Floridu a Karibské ostrovy (Bahamy, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Belize, Roatán, Cozumel). Na přednášce se dozvíte jak cestovat zdarma po Miami, co nesmíte minout při prohlídce města a rozhodně si musíte přidat na svůj itinerář. Ukážeme nejkrásnější pláže Miami a národní park Everglades s aligátory. Uslyšíte, jak se cestuje výletní lodí, na jaké ostrovy se dá z Floridy plout a co na ostrovech vidět, kde si zaplavat s rejnoky a jak je to s bezpečností ve střední Americe.

Sluha dvou pánů

KDY: v neděli 5. července od 18 hodin

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: 100 korun

V divadle pod širým nebem na nádvoří zámku v Hustopečích nad Bečvou bude uvedena situační komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů v podání Divadelního spolku Neřešto z Polic.

Beer Fest 2020

KDY: v neděli 5. července od 14 hodin

KDE: Aniččin Dvůr, Přerov

ZA KOLIK: 199 korun

Akce, kde na vás čeká pivo, rock a pohoda. Všechno odstartují Status quo, poté následují Metallica, Motorhead, AC/DC a ukončení obstarají Kissáci z Třebíče.