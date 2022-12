Katedrála svatého Václava se tento pátek od 19 hodin rozezní adventním varhanním koncertem. V hlavní roli koncertu se představí známý varhaník a olomoucký rodák Karel Martínek a sopranistka Marie Štěpánová. Na programu jsou skladby od Vivaldiho, Martinů, Lorence, Martínka nebo třeba od Couperina.

Vánoční strom pro zvířátka

KDY: sobota 17. prosince od 10 hodin

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček



Vánoční stromeček pro zvířátka v zoo není jen ozdoba, ale musí taky chutnat ptáčkům, veverkám a ostatním volně žijícím tvorům. Přijďte i vy v sobotu 17. prosince v 10 hodin obohatit stromečky v zoo třeba jablíčky, lojovými koulemi, šiškami obalenými v semínkách nebo jinými dobrotami. A pokud to nestihnete v sobotu, kdy hlavní vánoční stromeček v zoo zdobí děti z Domova dětí a mládeže v Olomouci, můžete přijít nazdobit stromečky kolem obchůzkové trasy v průběhu celé zimy.



Ilustrační foto.Zdroj: Libor Šejna

Vánoční prohlídky hradu Šternberk

KDY: sobota 17. prosince od 10 do 14 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: 180 nebo 110 korun

Na sobotu 17. prosince si hrad Šternberk připravil Vánoční prohlídky. V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Na prohlídky se můžete těšit od 10 do 14 hodin. Interiéry hradu doplní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších vánočních artefaktů.

Vzpomínková akce na Václava Havla

KDY: neděle 18. prosince od 17 hodin

KDE: Tereziánská zbrojnice, u Lavičky Václava Havla, Biskupské náměstí 1, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si i vy zavzpomínat na Václava Havla. Akce proběhne u Lavičky Václava Havla na nádvoří Zbrojnice v Olomouci v 17 hodin. Na programu je krátký proslov, čtení z ukázek z jeho díla, hudební doprovod a chybět nebude ani charitativní punč i knížky k zakoupení. Výtěžek charitativní akce bude věnován rodinnému centru Heřmánek a mobilnímu hospici Nejste sami.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

PROSTĚJOVSKO

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi

KDY: pátek 16. prosince od 16 hodin

KDE: Muzeum a galerie, Prostějov

ZA KOLIK: 60 korun

Pokud máte tvořivého ducha přijďte si v pátek 16. prosince od 16 hodin vyrobit vlastní betlém. Muzeum a galerie v Prostějově nabídne kreativní program s názvem Půjdem spolu do Betléma.

Prostějovská zima

KDY: pátek 16. prosince od 17 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte i vy v pátek na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Kromě teplého punče nebo svařáku si budete moct poslechnout od 17 hodin Sláva band, prostějovskou country folkovou kapelu.



Vánoční jarmark náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, prosinec 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zabíjačkové dopoledne s pálenkou

KDY: sobota 17. prosince od 10 hodin

KDE: parkoviště za nákupním střediskem, Plumlov

Zabíjačkové dopoledne s hudbou a koštem domácích pálenek. Zahrají a zazpívají hudební veličiny Tomáš Somr, Vašek Řihák nebo Roman ´Pytlík´ Doležel. V nabídce budou zabíjačkové speciality místního vyhlášeného řezníka Ivana Mirgy a pestrá nabídka teplých i studených nápojů. Přinesené soutěžní vzorky pálenek vyhodnotí odborná porota a vítězové obdrží originální a hodnotné ceny. Příjem soutěžních vzorků pálenek do 11 hodin.

Sobotní dopoledne se v Plumlově hodovalo. Tradiční zabíjačku okořenil košt pálenek a dobrá hudba. 21.12. 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Adventní koncert

KDY: neděle 18. prosince v 16 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mostkovice

ZA KOLIK: 100 korun



Přijďte se ponořit do atmosféry vánočních svátků v překrásném prostředí mostkovického kostele, kde se čtvrtou adventní neděli uskuteční Adventní koncert ve spolupráci se Základní uměleckou školou Prostějov a Moravským divadle Olomouc. Po skončení si můžete prohlédnout zdejší výjimečný kostel.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Žamboši a Fleret

KDY: pátek 16. prosince od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Už tento pátek se v rámci programu vánočních trhů v Hranicích představí v 17 hodin folková kapela Žamboši. Toto vsetínské trio už třikrát vyhrálo cenu Anděl, vydalo čtyři alba a hraje stovky koncertů ročně. V 18.30 hodin se můžete těšit na známou folkrockovou kapelu Fleret. Pětičlenná kapela z Vizovic jednoznačně patří mezi legendy na naší hudební scéně. Svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem baví fanoušky po celé zemi a také daleko za hranicemi. Kapela natočila více než 18 alb a může se pochlubit téměř 180 písničkami, kdy nejedna z nich zlidověla.

Žamboši.Zdroj: Vít Černý

Turbo

KDY: sobota 17. prosince ve 20 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: od 300 korun



V Divadle Stará střelnice zahraje v sobotu legendární skupina Turbo, která zazpívá své největší hity i nové písně. Od 19 hodin vystoupí skupina Pinkiwi z Nového Jičína, která mimo své vystoupení doprovodí i hranický dětský pěvecký sbor.



Kapela Turbo.Zdroj: Deník/Karel Pech

Vánoční výstava

KDY: neděle 18. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: Muzeum, Prosenice

Muzeum Prosenice zve všechny na Vánoční výstavu, kde jsou vystaveny vánoční stromečky, betlémy, dekorace. Pro děti jsou připravené vánoční zvyky jako výroba a pouštění lodiček z ořechů, krájení jablíček, odlévání vosku a ještě další zvyklosti.

Vánoční strom pro ptactvo

KDY: neděle 18. prosince od 15 do 17 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Přineste ptákům něco do krmítka a potkejte přátele. Svařené víno pro dospělé a sladkosti pro děti. Od 15 do 17 hodin u krmítka vedle hudebního altánu v parku Michalov.



Ilustrační fotoZdroj: Moravský ornitologický spolek v Přerově

Předvánoční posezení u cimbálu

KDY: pátek 16. prosince od 18 hodin

KDE: Kulturní dům, Horní Moštěnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Příjemná hudba, vánoční výzdoba a spousta dobrých lidí kolem. Přesně to nabídne Předvánoční posezení u cimbálu, které můžete navštívit v pátek 16 prosince v Kulturním domě v Horní Moštěnici. Od 18 hodin bude cimbálovou muziku hrát skupina Primáš.

Broučci

KDY: neděle 18. prosince ve 14 a v 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun



Na klasickou českou pohádku od Jana Karifiáta Broučci se přijďte společně se svými dětmi podívat do Loutkového divadla Kašpárek v Přerově. První nedělní představení začíná ve 14 hodin a druhé v 16 hodin.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Pohádkové Vánoce

KDY: pátek 16. prosince v 10 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 70 korun

Na pohádky Jak rozmařilá mlynářka lakotila a Půjdem spolu do Betléma se můžete těšit v pátek 16. prosince v 10 hodin v Kulturním domě v Zábřehu. Pohádky bude doprovázet celá řada známých koled.

Vánoční koncert

KDY: sobota 17. prosince v 16 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: 100, 120 a 150 korun



Šumperský dětský sbor vystoupí se svým Vánočním koncertem. Ten bude v sobotu 17. prosince v 16 hodin v Domu kultury v Šumpersku. Přijďte si užít vánoční atmosféru společně s dětmi ze šumperského komorního sboru.



Šumperský dětský sbor Motýli se svými dirigenty Helenou Stojaníkovou a Tomášem Motýlem. Ilustrační foto.Zdroj: archiv sboru

Pohádka Kam se poděla Betlémská hvězda?

KDY: sobota 17. prosince v 10 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka, Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun

Předvánoční svět, ve kterém se všechny symboly Vánoc zbláznily. Ryby, co se nechtějí lovit, ozdoby, co se bojí výšek nebo dárky, co se nechtějí darovat. A k tomu všemu zmizela Betlémská hvězda. Jak to nakonec s Vánoci dopadne? Na to se přijďte podívat sami.

4WD & DJ Wentoline

KDY: sobota 17. prosince od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 170 korun, v předprodeji 100 korun



Rocková klasika, ale i drum'n'bass a breakbeat zazní spolu na jedné hudební scéně tuto sobotu. To pořadatelé ze zábřežského kulturního domu opět zaexperimentují a pozvou za oponu velkého sálu vyznavače odlišných hudebních stylů. Nejdřív na jevišti, které bude současně i hledištěm, zazní v podání skupiny 4WD největší hity kapel jako The Doors, Rolling Stones nebo Jimi Hendrix a následně přítomné roztančí legendární zábřežský dýdžej Wentoline. Kulturák se pro návštěvníky neobvyklé předvánoční akce otevře v 19 hodin, samotný koncert odstartuje o hodinu později.

Vánoční Betlémy ve Vodní tvrzi

KDY: pátek 16. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenicka – Vodní tvrz, Jeseník

ZA KOLIK: plné 60 korun, zlevněné 30 korun

Vánoční výstava betlémů představí návštěvníkům precizní práci dřívějších i současných slezských a moravských betlémářů. Chybět nebudou papírové, keramické i dřevěné betlémy nejrůznějších velikostí. Pro děti bude připravený dětský koutek s omalovánkami a panorama znázorňující narození Ježíška. Mimo jiné návštěvníci budou mít možnost seznámit se i s tradičními vánočními koledami z cizích zemí.

Vlastivědné muzeum Jesenicka - vodní tvrzZdroj: Deník / Jiří Kopáč

