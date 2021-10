Večer duchů v zoo

KDY: sobota 23. října od 14 hod, pokladny otevřeny do 18:30, areál otevřený do 21 hod

KDE: Zoo Olomouc na Svatém Kopečku

ZA KOLIK: 140 Kč dospělý, 100 Kč dítě

Strašidla, duchové a jiné děsivé bytosti, idylická podzimní atmosféra, haloweenská výzdoba a dobroty pro zahřátí i mlsné jazýčky. Večer duchů v olomucké zooo na Svatém Kopečku nabídne i stezku hrůzy, čarodějnický punč či Strašidelné casino. Nejhezčí strašidla se budou moct ucházet ve volbě MISS DĚS. Milovníci tajemna pozor, nezapomeňte si vzít baterku nebo raději lampion, ať jste styloví!

Podzimní festival duchovní hudby

KDY: sobota 23. října v 9 hodin

KDE: kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc

ZA KOLIK: 300 až 350 korun

Poslední koncert v rámci festivalu duchovní hudby se uskuteční tuto sobotu. Na programu je Meditace pro housle a orchestr a mše a-moll. Festival probíhá od druhé poloviny září a sobotní koncerty budou jeho vyvrcholením. Tak si je nenechte ujít.

Halloweenská show

KDY: neděle 24. října od 16 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce, Olomouc

ZA KOLIK: 119 korun



Strach ze strašidel tady s námi je v každém věku. Pojďte společně s vašimi dětmi a Míšou Růžičkovou objevit, že se vlastně není čeho bát. V písničkovém pořadu Strašidel se nebojíme nás vezme na různá místa jako třeba na strašidelný hrad, do černého lesa nebo na tajemný hřbitov. Na závěr hodinového programu si Míša u dětí ověří, že už se opravdu žádných strašidel nebojí.



Míša Růžičková.Zdroj: Deník/Josef Rod

Koncert pro dvoje housle

KDY: neděle 24. října od 16 hodin

KDE: ZUŠ Bohuňovice

ZA KOLIK: 40 korun

Užijte si podzimní nedělní odpoledne v přítomnosti krásné hudby. Těšit se můžete na houslové virtuosy Alžbětu Čepickou a jejího otce Leoše Čepického. V jejich podání uslyšíte díla od světoznámých skladatelů W. A. Mozarta, J. S. Bacha, O. Kukala či B. Martinů.

Bruslení pro veřejnost

KDY: sobota 23. října od 8.30 do 9.30 hodin

KDE: Zimní stadion, Olomouc

ZA KOLIK: 40 korun



Přijďte si zase po roce zabruslit na zimní stadion. Na stadionu jsou k dispozici lavičky na přezutí bruslí, avšak samotné brusle si návštěvníci musí vzít svoje vlastní. Vstupné je jednotné a vstupenky jsou v prodeji na pokladně zimního stadionu vždy 20 minut před začátkem veřejného bruslení.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Rozkvetlé památky

KDY: do 29. října

KDE: Olomouc

Novinkou, která si již našla řadu příznivců, obohatilo tento rok Výstaviště Flora Olomouc oblíbený projekt Rozkvetlé památky. Uznávaní čeští floristé v jeho rámci již tradičně vyzdobili vybrané olomoucké chrámy, hojně obdivované květinové aranže ovšem letos poprvé doplnila série komentovaných prohlídek s jejich tvůrci. Další komentované prohlídky se konají tento víkend, samotné aranže jsou k vidění do 29. října. K vidění jsou zdarma v této čtveřici sakrálních památek: Husův sbor (ulice U Husova sboru), sv. Mořice (ulice 8. května), Neposkvrněného početí Panny Marie (ulice Slovenská - Dominikáni) a Panny Marie Sněžné (ulice Denisova).Setkat se s floristy pod klenbou květinami vyzdobeného kostela tak lidé mohou jednak v sobotu 23. října ve 14.30 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (ulice Slovenská - Dominikáni) a také v neděli 24. října v 15 hodin v chrámu Husův sbor (ulice U Husova sboru).

K vidění jsou navíc stále dvě výstavy, které byly součástí nedávno skončené podzimní etapy výstavy Flora Olomouc Hortikomplex. V oranžerii ve Smetanových sadech jde o výstavu Nadace Partnerství Strom roku - Stromy s nejsilnějším příběhem 2019 – 2021. Oranžerie tak bude zdarma otevřená tuto sobotu 23. října a také v neděli 24. října od 14 do 16 hodin. Další možnost navštívit tuto výstavu pak zájemci mají od čtvrtku 28. října do neděle 31. října opět od 14 do 16 hodin. Venku u oranžerie pak v části parku zvané platanový bosket dál stojí výstava České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720). Návštěvníci Smetanových sadů si ji mohou prohlédnout do konce října.

Podzimní Flora 2021. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Magda Vránová

PROSTĚJOVSKO

Vepřové hody a halloween na zámku Plumlov

KDY: sobota 23. října

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 40 korun

Na halloweenskou atmosféru se můžeme těšit od 13 hodin v rámci pořádané akce na zámku Plumlov. Nejen strašidelná výzdoba i prohlídky lákají návštěvníky k prohlídkám. Od 9 hodin se na nádvoří pořádá zámecká zabijačka a následně kolem 10 hodin vypuknou i vepřové hody.

Halloween na Prostějovsku v letech minulýchZdroj: DENÍK/archiv

Lampionový průvod

KDY: sobota 23. října, od 18 hodin

KDE: železniční stanice, Drahanovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na lampionový průvod a strašidelnou stezku můžete s dětmi vyrazit tuto sobotu. Průvod vesnicí bude ukončen v areálu u Černé věže. Za vyluštění tajenky slibují pořadatelé špekáček a chleba pro děti zdarma. Ostatní zaplatí za špekáček a chleba 20 korun za kus. Připraven bude svařák pro dospěláky, čaj pro děti, nezapomeňte si vzít hrníčky s sebou.



Lampionový průvod. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Radim Havlík

Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného Československého státu

KDY: sobota 23. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov

ZA KOLIK: 150 korun

Od roku 1918, kdy byl vyhlášen samostatný Československý stát, uplynulo neskutečných 103 let. V rámci tohoto výročí si Moravská filharmonie Olomouc, v čele s dirigentem Jakubem Kleckerem, připravila koncert. Ten se uskuteční v sobotu 23. října od 19 hodin v Městském divadle Prostějov. Přijďte i vy, tímto koncertem oslavit tento významný den!

PŘEROVSKO A HRANICKO

Na dětech záleží

KDY: sobota 23. a v neděle 24. října od 14 hodin

KDE: areál sportu, Kozlovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Charitativní akci opět pořádá Agentura Pavel Novák ve spolupráci s Areálem sportu Kozlovice. V sobotu se můžete těšit na rodinný den, od 14 hodin jsou připraveny soutěže pro celou rodinu. Od 17 hodin si přijdou na své milovníci dobré muziky. Na Rockovém festivalu vystoupí Pirillo, Forum, Hanz´s Fuckers a další. V neděli bude ve znamení úpřadu Šlágr. Pavel Novák uvádí své kamarády z TV Šlágr od 15 hodin, vstupné dobrovolné.

Pavel Novák. Ilustrační foto.Zdroj: Vojtěch Podušel

50. výročí Kynologického klubu Tovačov

KDY: pátek 22. října od 14 do 17 hodin

KDE: kynologické cvičiště, Tovačov



Vyzkoušet si můžete různé aktivity pro děti, pero děti s pejsky, i pro dospělé, těšit se můžete na sportovní odpoledne plné zábavy a odměn.

Československý jazzový festival

KDY: do soboty 23. října od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

Nenechte si ujít už 38. ročník jazzového festivalu s mezinárodní účastí.

čtvrtek 21. října

František Cop Quartet CZ

Ondra Kabrna & Flying Hammond CZ

Bratři Ebenové CZ

pátek 22. října

Šalefuky SK

The Track Inspection CZ

Mike Stern / Bill Evans Band USA

sobota 23. října

Cotatcha Orchestra CZ/SK/A/BG

Luboš Soukup Quintet CZ/SK/D

Phil Lassiter & Band USA

After party po koncertování v předsálí Městského domu AghaRTA Old Star Band feat. Juraj Bartoš & Cyrille Oswald CZ/SK/NL

Bratři Ebenové.Zdroj: Deník / Redakce

Ukončení zámecké sezony

KDY: neděle 24. října od 15 hodin

KDE: Zámek Tovačov, Rytířský sál



Oficiální ukončení zámecké sezony se na tovačovském zámku uskuteční tuto neděli. Rytířský sál rozezní koncert pro trombón a klavír v podání Ondřeje Jiskry a Daniela Juna. Na programu jsou písničky od Jorgensena, Armstronga, Blahy nebo Gerschwina.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jaromír Nohavica

KDY: pondělí 25. října v 19 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: od 500 do 600 korun

Mám jizvu na rtu, Darmoděj, Kometa, Sarajevo, Ostravo nebo Hlídač krav. To je jen malý výčet legendárních písniček jednoho z našich nejznámějších písničkářů. Sólový recitál je sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek z posledního alba Máma mi dala na krk klíč. Nohavicu na jeho koncertech doprovází na akordeon a piano Robert Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka. Neváhejte a přijďte si zpříjemnit začátek pracovního týdne do šumperského domu kultury.

Jarek Nohavica.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Džemfest

KDY: pátek 22. října od 17.30

KDE: velký sál Domu kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 449 korun, v den akce 549 korun



Mňága a Žďorp, O5 a Radeček, Poetika, Láska, Trocha klidu nebo Týna Mrázková. 21. ročník nejsladšího festivalu na Moravě nabídne skvělé koncerty, a ještě lepší atmosféru. Velkolepý mejdan, po kterém se nikomu nebude chtít domů. V rámci Džemfestu je připraven také atraktivní doprovodný program.



Skupina O5 a RadečekZdroj: Ondřej Pýcha

Festival pohádek

KDY: pátek 22. října až neděle 24. října

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 90 korun až do 130 korun

Od pátku do neděle bude v Divadle Šumperk probíhat Festival pohádek. Těšit se můžeme na pohádky Krysáci a ztracený Ludvík, Popelka a Dášeňka čili život štěněte. Pohádky začínají v jednotlivé dny vždy od 16 hodin. Zavítejte i vy se svými dětmi za touto jedinečnou kulturou. Navíc po skončení jednotlivých představení se děti můžou těšit na tvořivé dílničky.

Bosé nohy v parku

KDY: sobota 23. října v 19 hodin

KDE: Městský kulturní dům Javorník

ZA KOLIK: v předprodeji 300 korun, v den konání akce 350 korun



Klasická americká romantická komedie z roku 1967. V původní filmové verzi si hlavní role střihli Robert Redford a Jane Fonda. Bravurně ztvárnili novomanželský pár, který čelí nástrahám společného bydlení. V českém podání této klasiky si v sobotu 23. října v 19 hodin zahrají Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Radúz Mácha a Anna Linhartová.



Veronika Freimanová. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/ Petr Šimr