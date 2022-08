Hudební festival Hrady CZ se vrátil po dvouleté pauze zpátky na Bouzov. A kdo vystoupí? Chinaski, Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21, Pokáč, Anna K. a spousta dalších. V ceně sobotní vstupenky bude zahrnutá i prohlídka stálých expozic hradu.

Páteční program festivalu Hrady CZ v Hradci nad Moravicí, srpen 2022.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Gulášový festival v Července

KDY: sobota 27. srpna od 10 do 22 hodin

KDE: areál SK Červenka

ZA KOLIK: zdarma



Kousky masa, které líně plavou ať už v pálivé nebo nepálivé paprikové šťávě. O jaký, že se to jedná pokrm? No přece guláš! Právě ten se bude v sobotu 27. srpna vařit v Července. A do toho všeho bohatý program, ve kterém se nezapomnělo na ukázku pátracích psů, soutěže pro dospělé, dětské atrakce nebo soutěž v pojídání chilli papriček.

Mezinárodní festival vojenských hudeb

KDY: sobota 27. srpna od 10 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

Slavnostní zahájení letošního ročníku Mezinárodního festivalu vojenských hudeb.

Program

- showprogramy zahraničních hudeb

- Vojenská hudba Ozbrojených sil Slovenské republiky Bratislava

- Vojenská hudba Kaposvár, Maďarsko

- Vojenská hudba Bytom, Polsko

- Ústřední hudba Armády ČR

- Vojenská hudba Olomouc

Přehlídka vojenských hudeb 2018 na Horním náměstí v OlomouciZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

- společné vystoupení Vojenské hudby Olomouc a Čestné stráže AČR

- společné vystoupení Ústřední hudby AČR a Vojenského uměleckého souboru Ondráš

- ukázka motocyklové čety Vojenské policie

- monsterkoncert

Ukázky vojenské techniky

- pyrotechnický robot Talon, EOD (pyrotechnický) oblek, LRD Kajman, LOV Iveco, T815-7 PRAM, Toyota Hilux, zdravotnické vozidlo, stánek vojenské policie, stánek rekrutačního pracoviště, kulometné hnízdo Československé obce legionářské, stánek Posádkového velitelství Praha a Čestné stráže, ukázka 6 ks motocyklů motorizované jednotky vojenské policie

Patrocinium a oslavy 100. výročí narození Antonína Huvara

KDY: neděle 28. srpna od 8 do 18 hodin

KDE: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Velká Bystřice

ZA KOLIK: zdarma



Významný a oblíbený moravský farář Antonín Huvar by letos v létě oslavil sto let. Velká Bystřice jako místo jeho dlouholetého působení si toto výročí připomene slavnostní mší, odhalením pamětní desky, výstavou, filmovou projekcí nebo vydáním publikace.

PROSTĚJOVSKO

Loučení s prázdninami v Čechách pod Kosířem

KDY: sobota 27. srpna od 13 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

Prázdniny utekly jako voda, a tak je pomalu načase se s nimi patřičně rozloučit. Jak? No přece dětským odpolednem na zámku v Čechách pod Kosířem! Nachystaný je i bohatý program, ve kterém nechybí maňáskové divadélko, korálková dílnička, lukostřelba nebo překážková dráha. Pro děti od 3 do 8 let pořadatelé připravili i speciální prohlídku zámeckých interiérů. Akce se koná i za nepříznivého počasí.

Program:

13.00 - 15.00 maňáskové divadélko Jak princezna ke štěstí přišla…

14.00 - 16.00 maňáskové divadélko "O Kosíři"

13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 korálková dílnička

13.00 - 17.00 lukostřelba

14.30 prohlídka zámeckých interiérů pro děti

Plumlovský drak

KDY: sobota 27. srpna od 9 do 19 hodin

KDE: pláž U Vrbiček, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti do 12 let zdarma



Kultovní festival dračích lodí je tu! Na plumlovské přehradě to v sobotu 27. srpna ožije. Chybět nebudou samotné závody dračích lodí, chůze na chůdách, skákací atrakce nebo překážková dráha.



Závody dračích lodí Plumlovský drak. 28. srpna 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Hodové slavnosti

KDY: sobota 27. srpna od 13 hodin

KDE: areál hřiště za novou školou, v případě špatného počasí v sokolovně, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: zdarma

V Kostelci na Hané budou hodové slavnosti! Těšit se můžeme od 13 hodin na krojovaný průvod městem, vystoupení folklórních souborů, soutěže pro děti i dospělé nebo farmářské trhy. Občerstvení je zajištěné.

Zahrádkářská výstava

KDY: sobota 27. srpna od 14 do 18 hodin, neděle 28. srpna od 14 do 17 hodin

KDE: areál zahrádkářů, Smržice



Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin, bylin a produktů se koná u příležitosti 60. výročí založení zahrádkářského spolku ve Smržicích. Uvidíte výpěstky členů, okrasné květiny, expozici firmy SEMO Smržice, bonsaje BK Haná Prostějov, ukázku prací žáků ZŠ Smržice. Součástí výstavy bude ve venkovních prostorách areálu přehlídka zahradní techniky firmy Laski Smržice a prodejny Řemeslo – zahrada 3+1 Smržice. Pro děti bude připraven skákací hrad a špekáčky na opékání. Občerstvení zajištěno v naší kavárničce – mimo jiné domácí zákusky, točené pivo venku. V sobotu od 15.00 hodin bude hrát pod širým nebem Country kapela.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/ Jiří Kohout

Běh Petry Linetové

KDY: sobota 27. srpna od 14 hodin

KDE: areál hřiště v Hluchově

ZA KOLIK: zdarma

Charitativní akce na podporu dětské onkologie N.F. Krtek Brno. Pro běžce budou připraveny čtyři tratě. Dětská, pro příležitostné běžce (2km), pro nadšence (7km) a pro srdcaře (20km). Bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Akce se pořádá za každého počasí.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Hefaiston

KDY: pátek 26. až neděle 28. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

Nenechte si ujít již 40. ročník tradičního mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston! Na co se můžete těšit? Demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích včetně historické hradní kovárny, výstava exponátů pod širým nebem, kovářské soutěže, přednášky v Galerii na druhém nádvoří a mnoho dalšího. Více informací na oficiálním webu www.hefaiston-helfstyn.cz. Během víkendu zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka nad Bečvou a zpět.

PÁTEK 26. 8. 2022 / FRIDAY 26. 8. 202

9.00 – 17.00 výstava 40. let Hefaistonu / 40 years of Hefaiston exhibition

9.00 – 20.00 prezence účastníků / attendance of participants

9.00 – 20.00 instalace dovezených exponátů / installation of exhibits

13.00 – 16.00 seminář / seminar

18.00 koncert skupiny Kalle

21.00 promítání / film projection

22.00 fireshow

23.00 videomapping

SOBOTA 27. 8. 2022 / SATURDAY 27. 8. 2022

8.30 – 10.00 prezence účastníků / attendance of participants

9.00 – 17.00 výstava 40. let Hefaistonu / 40 years of Hefaiston exhibition

9.00 – 18.00 kovářské soutěže / blacksmiths’ competitions

9.00 – 18.00 prezentace škol / presentation of schools

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem / market on meadow bellow the castle

9.00 – 21.00 živá kovářská práce na III. nádvoří / demonstration of live blacksmiths work in the third courtyard

9.00 – 21.00 výstava kovářských prací / exhibition of blacksmiths’ exhibits

18.00 koncert Arrhythmia

21.00 koncert skupiny Nylon Jail

22.00 videomapping

NEDĚLE 28. 8. 2022 / SUNDAY 28. 8. 2022

9.00 – 13.00 výstava 40. let Hefaistonu / 40 years of Hefaiston exhibition

9.00 – 13.00 živá kovářská práce na III. nádvoří / demonstration of live blacksmiths work in the third courtyard

9.00 – 14.00 výstava kovářských prací / exhibition of blacksmiths’ exhibits

9.00 – 14.00 kovářské soutěže / blacksmiths’ competitions

9.00 – 14.00 prezentace škol / presentation of schools

9.00 – 18.00 doprovodný prodej na louce pod hradem / market on meadow bellow the castle

13.30 cirkus Levitare / circus Levitare

14.00 SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR S PŘEDÁVÁNÍM CEN / AWARD CERTIFICATES AND PRIZES

Hefaiston 2021, setkání uměleckých kovářů na Helfštýně, 28. srpnaZdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Gunfingers BBQ party

KDY: sobota 27. srpna od 17 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun



Do Hranic se, po delší pauze, vrací kvalitní Drum & Bass, jelikož přijede partička Gunfingers s jejich grilivačkou. Přijďte strávit odpoledne a večer v rytmu zlomených beatů a ochutnat speciality z grillu. Zábava bude pokračovat do brzkých ranních hodin a k poslechu a tanci zahrají tito DJs: Switch, Fantek & Pex, Spooner, Gexan, Sense.Illusion, Candle Sauce, Buckx, Daniel V a Dirigent.

Handball festival Hranice

KDY: sobota 27. srpna od 16 hodin

KDE: Sportovní areál házené , Žáčkova, Hranice

ZA KOLIK: celodenní vstupné je 200 korun, pro děti do 15 let 50 korun

Na venkovním hřišti vystoupí Pavel Novák ml. – Family, Penzistor a kapela Legendy se vrací. V hale budou po celý den atrakce, zábavné hry pro dospělé i děti.

Přerovská skupina Penzistor.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Ukončení prázdnin

KDY: neděle 28. srpna od 13.30 hodin

KDE: sportovní areál, Lhota u Lipníku nad Bečvou



Těšit se můžete na odpoledne plné her, malování na textil, soutěž v pojídání knedlíků, nazdob si svou muffinu, skákací hrad, chybět pěna a vodní mlha a hitem odpoledne budou šlapací káry. Hraje DJ Milan Tichý, občerstvení je zajištěno a budou také makrely na grilu.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dětský den v Aquacentru Šumperk

KDY: sobota 27. srpna od 10.30 do 17 hodin

KDE: Aquacentrum Šumperk

ZA KOLIK: 3 hodiny za 100 korun

Den plný zábavy je připravený v Aquacentru Šumperk. Budou probíhat různé soutěže, o které se budou starat animátoři. Program vyplní lovení rybiček, smyslové stanoviště, překážková dráha, nerf střelnice a vědomostní kvíz. Každý dětský návštěvník dostane na uvítanou, drink. Tak neváhejte a dojděte si zpříjemnit sobotní den.

Aquacentrum ŠumperkZdroj: Deník/Petr Krňávek

Hry bez hranic

KDY: sobota 27. srpna od 14 hodin

KDE: park u skláren v Rapotíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Sportovně soutěžní odpoledne plné adrenalinu a zábavy bude na sobotu připravené v Rapotíně. Šest desetičlenných týmů proti sobě bude soutěžit hned v několika disciplínách. Že se na to cítíte? Tak přijďte!

Mohelnické kulturní léto

KDY: neděle 28. srpna od 15 hodin

KDE: Dům s baštou Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Mohelnické kulturní léto láká v neděli hned na dva koncerty.

15.00 Mohelanka - místní dechový soubor. Repertoár kapely je různorodý, hrají skladby autorů moravských, jihočeských i slovenských.

17.00 Frgál - cimbálová lidová muzika z Olomouce má v repertoáru lidové písně folklorních regionů Slovenska, Moravy, Čech, ale také Rumunska, Maďarska, romské písně a jiné.

Výstava uměleckého vyšívání

KDY: neděle 28. srpna od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Postřelmov



Už jste někdy viděli ručně vyšívané prapory, vlajky, znaky nebo stuhy? Přijďte se v neděli 28. srpna podívat do Postřelmova, kde se bude konat jejich výstava. Mimo jiné se dozvíte o původu řemesla umělecké vyšívání. Výstava je uspořádaná jako celoživotní dílo Libuše Strachotové, která tomuto umění zasvětila svůj život.