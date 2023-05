Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta

OLOMOUCKO

Geby slaví 10 let

KDY: sobota 6. května, od 10 hodin

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce, jakou Poděbrady ještě nezažily! Oslava desetiletí organizátorů dění na oblíbených "Gebech" zve na rockový nářez, grilované dobroty, koktejlové drinky i soutěže. Večer zahrají Status Quo Tribute (18.30) a AC/DC Bon Scott Memorial Band (20.30).

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK

Svátek sv. Floriana v Holici

KDY: sobota 6. května, od 15 hodin

KDE: Olomouc – Holice, areál za školkou na návsi Svobody

PROČ PŘIJÍT: tradiční oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů, pořádaná holickými dobrovolnými hasiči. Čeká vás zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti a bohaté občerstvení.

Výstava psů na Floře

KDY: sobota 6. - neděle 7. května, 9-16 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, pavilony G a H + přilehlé okolí Smetanových sadů

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, zlevněné 50 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na krajské výstavě psů všech plemen Florinka Olomouc se předvede více než 1200 psích šampionů. Součástí akce je velký Dětský den a Ekodny na Floře, které nabídnou spoustu zábavy a soutěží pro děti, dílničky, jízdu na ponících i králičí hop.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

Na kole společně do Haček

KDY: sobota 6. května, začátek v 10 hodin

KDE: odjezd v Olomouci od Androva stadionu, v Uničově od radnice

PROČ PŘIJÍT: tradiční společná vyjížďka všech milovníků cyklistiky na úvod sezony. Kolaři vyrazí do Haček u Konice ze tří měst a směrů (Olomouc, Uničov, Prostějov). V cíli posezení s občerstvením na Bumbálce a prohlídka větrného mlýna.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Olomoucká koloběžkiáda

KDY: pondělí 8. května od 9 hodin

KDE: Letiště Olomouc - Neředín

ZA KOLIK: startovné 100 korun na podporu Blanické školky

PROČ PŘIJÍT: Již devátý ročník olomoucké koloběžkiády pořádané Dobrým místem pro život, tradičně za účasti hokejistů HC Olomouc, kteří budou dělat i předjezdce v jednotlivých kategoriích. Těšit se můžete také na bohaté občerstvení v Air baru, hudbu a moderování Martiny Qweetko Procházkové a autogramiádu s hokejisty. Děti od 0 do 4 let budou závodit na odrážedlech, od pěti let až po seniory se pojede na koloběžkách. Všichni závodníci musí mít ochrannou přilbu, koloběžky bude možné zapůjčit i na místě.

Koloběžkiáda na olomouckém letišti v NeředíněZdroj: DENÍK/Alena Hesová

PROSTĚJOVSKO

Beltine na zámku Ptení

KDY: pátek 5. až neděle 7. května, od 14 hodin

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Historicky první hudební festival na zámku Ptení. V den květinového úplňku se odehraje v přátelském a historizujícím duchu událost na podporu záchrany kulturní památky zámku ve Ptení. Vedle 12 hudebních kapel bude připraven i program pro děti s historickou skupinou Valašská garda nebo ohňová show.

Zámek ve Ptení, 9. února 2019Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Držovické hody – III. jarmark

KDY: sobota 6. května, od 10 do 17 hodin

KDE: ulice Tichá, Držovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený jarmark s nabídkou řemeslných výrobků a jejich výroby. Pro děti malování na obličej, skákací hrad. Současně se koná na fotbalovém hřišti Držovická výstava drobného zvířectva. Zahájení je v sobotu od 13 hodin až do neděle do 16 hodin. Bohatá tombola a aktivity pro děti.



Výstava drobného zvířectva v Držovicích 2016.Zdroj: DENÍK/Dagmar Málková

Jak vznikají dějiny

KDY: sobota 6. až neděle 8. května, od 9.30 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: dospělí 170 korun, mládež od 15 let 130 korun, děti 75 korun

PROČ PŘIJÍT: Rytířské a šermířské klání na Plumlově. Účinkují významná šermířská legenda skupina šermu MARKUS – M, skupina šermu MOHELNICKÁ SEBRANKA, skupina historických tanců ROSETA, kovářské řemeslo představí mistr Jakub. Budou i sokolnické ukázky příletů dravých ptáků, speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem a netradiční prohlídky hradního sklepení.

Rytíři na plumlovském zámku. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Hana Masaříková

Hanácký divadelní máj

KDY: pátek 5. května, od 10 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: dospělí 70 korun, děti 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Vyvrcholení populární divadelní přehlídky ochotnických souborů nabídne v pátek dvě představení. Dětské od 10 hodin předvede pivínské divadlo PiDi a bude to známá pohádka S čerty nejsou žerty. V 19.30 nastoupí Morkovští ochotníci s představením Marie, dcera Kajetánova. Slavnostní vyhlášení 37. ročníku Hanáckého divadelního máje se koná v sobotu 6. května od 17.30 hodin.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Hodové oslavy obce Bochoř

KDY: od pátku 5. do neděle 7. května

KDE: Bochoř

PROČ PŘIJÍT: Hodové oslavy v Bochoři odstartuje v pátek v místní Sokolovně divadelní představení plné smíchu a pohody Don Quijote de la Ancha. Tato ‘didaktická klauniáda’ je v režii Bolka Polívky. Vernisáž výstavy obrazů a fotografií Signál 64 a paličkovaných šperků od Romany Kdýrové ve Staré knihovně u kostela se koná v pátek v 17 hodin. Výstavu můžete navštívit v sobotu od 15 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Hodová výstava drobného zvířectva, kterou pořádá ZO Českého svazu chovatelů Bochoř, se koná v sobotu 6. a v neděli 7. května ve Spolkovém a kulturní domě Býčárna. V neděli se můžete těšit na ukázku králičího hopu. V sobotu bude otevřená od 13 do 18 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin.

Králičí hop. Ilustrační fotoZdroj: Deník / František Berger

Tučínský špekáček

KDY: sobota 6. května od 13.15 hodin

KDE: koupaliště, Tučín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Folk, tramp, country a bluegeass, to vše nabízí tradiční folkový festival Tučínský špekáček. Na pódiu se vystřídají kapely Tučeňáci z Tučína, Pruďoši z Lipníku nad Bečvou, Freďáci z Přerova, Nabílo ze Zlína, Od plotny skok z Litoměřic, Bonsai š. 3 z Českých Budějovic a Korki z Přerova. Mezi skupinami vystoupí taneční country skupiny Prakr z Prosenic a Colorédo & Lucky while z Přerova a Kojetína. Od 20 hodin se můžete těšit na country bál se skupinou Gympleři.



Tučínský špekáček 2017Zdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Key Dosc Dog Freestyle

KDY: sobota 6. a neděle 7. května od 9 hodin

KDE: hřiště Pod Břízami a areál KK Tovačov

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní závod s nejdelší tradicí v České republice, to je dogfrisbee v Tovačově. Soutěžní přehlídka psích akrobatů a kouzelníků napíše o víkendu svůj 16. ročník. Soutěžit se bude v sobotu i v neděli na fotbalovém hřišti Pod Břízami. V hlavní roli budou borderky a australáci, ale své umění s disky předvedou i další učenlivá plemena. Na populární závody, které pořádá olomoucká škola Psí hrátky ve spolupráci s Kynologickým klubem Tovačov, dorazí soutěžící z celé Evropy. Jedná se totiž o kvalifikační závod na mistrovství světa. Závody Key Disc Dog Freestyle začínají vždy v 9 hodin ráno. Pro diváky je připraven doplňkový program v podobě psích sprintů.

Mezinárodní závod s nejdelší tradicí v České republice, to je dogfrisbee v Tovačově. Závody Key Disc Dog Freestyle se konají v sobotu a neděli 5.-6. května se začátkem vždy v 9 hodin ráno. Foto: Škola Psí hrátky, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Rocktéka s kapelou Funny

KDY: sobota 6. května od 19 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Večer těch nejlepších hudebních pecek se uskuteční tuto sobotu v hranickém Zámeckém klubu. Pop–rocková skupina Funny, založená v roce 2002, je čtyřčlenný hudební band včetně zpěvačky složený ze zkušených muzikantů s bohatými zkušenostmi z domácích i zahraničních angažmá. Repertoár je složen z největších česko-slovenských, ale i světových hitů od 70. let po současnost a je určen především k tanci, ale i poslechu.

Filumena Marturano

KDY: pondělí 8. května od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 620 / 670 korun

PROČ PŘIJÍT: Tragikomedie s excelentní Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem míří do Přerova. Hra pojednává s dojetím a komikou o typickém manželství po italsku. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu? V ideálně namíchaném dění se střídají humorné scény s dramatickými. Nesmrtelnou filmovou adaptaci s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.

Herečka Simona StašováZdroj: Deník / Vladimír Šťastný

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Den Mikroregionu Zábřežsko

KDY: sobota 6. května od 9 hodin

KDE: Nemile

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prezentace obcí mikroregionu na hřišti, prohlídka Tvrze Nemile, prohlídka vodní nádrže Nemilka, výhled nad obcí z plošiny, prohlídka hasičáren a kaplí. Na hřišti vystoupí soubory obcí mikroregionu (9.30 – 17.00), kapela Blackbirds (17.00), Dechový orchestr Zábřeh (20.00).

Tvrz NemileZdroj: DENÍK/Stanislava Rybičková

Postřelmovská pětadvacítka

KDY: sobota 6. května, 8-11 hodin (zápis)

KDE: Kulturní dům, Postřelmov

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Skautské středisko Bukůvka zve na tradiční turistický pochod Postřelmovská pětadvacítka. Můžete si vybrat z těchto tras: 5 km - pohádková trasa, 10 km - kapličková trasa, 15 km a 25 km - turistické trasy, 25 a 40 km cyklistické trasy.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jakub Šťástka

Čarodějnický proces

KDY: sobota 6. května, 14 – 19 hodin

KDE: Ondřejovice u Zlatých Hor

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Ve 14 hodin vyjde ze hřiště u viaduktu středověký průvod s čarodějnicí. O hodinu později začne u Střediska Doubrava inkviziční soud a chybět nebudou ani ukázky tortury. Připravené jsou také čarodějnické hry pro děti.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vít Černý

Divadelní komedie Sylvie

KDY: pondělí 8. května od 17 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: 280 korun v předprodeji, 350 korun v den konání

PROČ PŘIJÍT: Romantickou komedii o tom, že láska je jen jedna, přiveze do Jeseníku Agentura Familie. Greg a Kate jsou manželé ve středním věku. Děti odrostly, odešly z domu a do partnerského vztahu se pomalu vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie! Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Co udělá její příchod se zajetými manželskými kolejemi? Možná budete překvapeni.