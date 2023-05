Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

OLOMOUCKO

Kostkování v Olomouci

KDY: sobota 13. a neděle 14. května (so 10-17, ne 9-16)

KDE: SŠ polytechnická, Rooseveltova ul., Olomouc

ZA KOLIK: 1 osoba 130 korun, rodina (2+2) 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Originální Lego modely, čtyřicítka herních a stavěcích koutků, Duplo herna, největší sbírku figurek Friends v ČR, nekonečný Minecraft svět, Hubelino kuličkodráhy, netradiční svítící kostky pod černým světlem, horské dráhy…

Interaktivní výstava lega Kostkování v areálu Střední polytechnické školy v OlomouciZdroj: Deník / Barbora Burešová

Barvám neutečeš

KDY: sobota 13. května, 9-16h, start běhu ve 13h

KDE: Výstaviště Flora, Smetanovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: startovné 0-900 Kč (dle věku, startovního balíčku a data registrace)

PROČ PŘIJÍT: Populární zábavný běh olomouckým parkem pro všechny generace, pět stanovišť, které běžce zasypou barvami.



Běh Barvám neutečeš ve Smetanových sadech v Olomouci, 14. května 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Lobster Food Fest

KDY: sobota 13. května, od 11h

KDE: Fort XX Escot, mezi Křelovem a stezkou Řepčín-Poděbrady

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník festivalu dobrého jídla v pohodové atmosféře a v atraktivním prostředí pevnůstky. Nabídku tří desítek jídel doplní dobře načepované pivo, moravská a francouzská vína, alko i nealko koktejly či výběrová káva. Připraven bude i doprovodný program a velký dětský park.

Sousedský oběd v Hejčíně

KDY: sobota 13. května, 10-18 hodin

KDE: Olomouc-Hejčín, Tomkova ulice, louka u bývalé přírodovědecké fakulty

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Přijďte poobědvat ke společnému stolu a ovlivnit budoucnost Středního Hejčína. Koncerty, divadelní představení, pestré občerstvení z produkce lokálních podniků i sousedské stoly, street-art, výtvarné dílny…

Horecké struny

KDY: pátek 12. až sobota 13. května

KDE: Horka nad Moravou, areál Na sokolce

ZA KOLIK: sobota 150 korun, děti do 15 let a ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: 16. ročník country, trampského, bluegrassového a folkového festivalu, dvoudenní zábava pod širým nebem pro celou rodinu. V pátek velký jam session (od 18 hodin) v sobotu vystoupení více než deseti kapel (od 12h), včetně Michal Tučný Revival Band. V ceně vstupenky možnost přespání ve vlastním stanu v areál či parku.

Kovová řemeslná sobota

KDY: sobota 13. května, od 10 hodin

KDE: Muzeum Litovel

ZA KOLIK: 80/40 korun

PROČ PŘIJÍT: Ukázky řemesel pracujících s kovy, hand made výrobky v prodeji, odlévání olůvek a kulek, experimenty s historií, dílničky pro děti, zábavné i poučné pokusy s kovy, hledání pokladu s detektorem kovu. Broušení nožů a nůžek. Bohaté občerstvení.





Americká fára ve Šternberku

KDY: Sobota 13. května 10-11h

KDE: Šternberk, Horní náměstí

PROČ PŘIJÍT: Od pátku 12. do neděle 14. května budou Šternberkem a okolím projíždět americké sportovní vozy značky Corvette. Přímo v centru města můžete tyto vozy obdivovat v sobotu 13. května mezi 10 a 11 hodinou na Horním náměstí pod chrámem Zvěstování Panny Marie.

Sraz amerických corvett. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Loudová

Mezinárodní den drinků na Poděbradech

KDY: sobota 13. května, od 10 hod

KDE: koupaliště Poděbrady, restaurace Terasa

PROČ PŘIJÍT: Parádní drinky od Sirupárny, dobroty z grilu, DJ Igi

Festival Cowhouse s Turbem

KDY: sobota 13. května, od 15:30

KDE: Jack's Cowhouse, Daskabát

ZA KOLIK: 450 Kč (na místě)

PROČ PŘIJÍT: Skvělá muzika, bohaté občerstvení a jako bonus možnost využít stanové městečko přímo v areálu. Zahrají kapely Negativ, Gate Crasher, Ingott a hlavní hvězda večera legendární Turbo.

kapela TurboZdroj: Vít Černý

Hody v Grygově

KDY: pátek 12. - sobota 13. května, od 15:30

KDE: Grygov, sokolská zahrada a sportovní areál

PROČ PŘIJÍT: Od pátku pouťové atrakce ve velkém parku, v sobotu hodový padesátikorunový guláš v sokolské zahradě (od 12h), fotbalové zápasy (od 13h), hodová hasičská diskotéka s bohatým občerstvením (od 20h). Po celý víkend trdelníky, káva a nealko nápoje.

PROSTĚJOVSKO

Hodové slavnosti v Lípách

KDY: sobota 13. května, od 15 hodin

KDE: hřiště v Lípách

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hodový program na hřišti v Lípách nabídne zajímavý program. Vystoupí Malé Hanačky a žáci Základní školy Slatinice. Předvedou se i členové Senior klubu Slatinice a Lípy. K tanci a poslechu zahraje skupina Nepijou.



Memoriál Vladimíra Novotného

KDY: sobota 13. května, od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště Vrchoslavice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Úvodní závod letošního ročníku Velké ceny Prostějovska v požárním útoku. Své umění předvedou nejlepší družstva z celé střední Hané. Dopolední program zpestří požární útoky malých hasičů, kteří budou bojovat o pohár starosty SDH Vrchoslavice.



Help Tuning Cup Plumlov

KDY: pátek 12. až sobota 13. května, od 16 do 16 hodin

KDE: Kemp Žralok Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Charitativní akce motorkářů nabídne zajímavý program v podobě neon show, měření výfuku nebo audio vybavení. Spousta dalších doprovodných akcí v malebném kempu pod plumlovským zámkem.

Setkání veteránistů

KDY: neděle 14. května, od 8 hodin

KDE: Náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 25. setkání veteránistů s historickými vozidly se uskuteční opět přímo v centru Prostějova. V programu se mohou návštěvníci těšit na soutěž elegance (10-11 hodin) a následně spanilou jízdu napříč celým Prostějovem.



Historické motorky a auta projížděly Prostějovem. 12.5. 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Abalone

KDY: pátek 12. května od 18 hodin

KDE: Hospůdka u propasti, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hospůdka u propasti a Autokemp Hranice odstartují sezonu s vystoupením kapely Abalone, které se uskuteční tento pátek od 18 hodin. Kapela Abalone vznikla roku 2010. Repertoár kapely je tvořen převážně skladbami amerických bluegrassových skupin z období 80. a 90. let, například Front Range, Quicksilver, ale i z pozdějšího období, a to Blue Highway, Wayne Taylor & Appaloosa, Dwight McCall…, důrazem na vícehlasé vokály a „A cappella“ gospely. V repertoáru se pro zpestření objevují i skladby z nebluegrassového prostředí, například filmové melodie nebo staré trampské písně. Každý pátek hraje v Hospůdce u propasti živá hudba k poslechu i tanci. Těšit se můžete také na grilování, zmrzlinu a jiné dobroty. Vstup je zdarma.

Feel Good Party vol. II

KDY: sobota 13. května od 17 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Taneční party všechny milovníky house, funky, disco, 80s i 90s se uskuteční v Karnole. Oslava dobré hudby, tance a života pod taktovkou DJs Kuba a Kuba, kteří stojí mimo jiné za úspěšnou sérií Sun in my Eyes a loňskou Feel Good Party na Karnole.



Celostátní přehlídky sokolských loutkových divadel

KDY: od pátku 12. do neděle 14. května

KDE: Loutkové divadlo, Sokol Přerov

ZA KOLIK: jednotné vstupné 70 korun, permanentka na 1 den 150 korun, celodenní rodinné 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci přehlídky se mohou těšit na vystoupení souborů z Prostějova, Prahy, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí, Čáslavi, z městyse Zásada a z pražských Hostivař, Libně a chybět nebude ani domácí Přerovský Kašpárek. V pátek od 10 hodin si mohou zájemci prohlédnout prostory loutkového divadla.

sobota 13. května

9.15 Kašpárek a čerti

11.00 Sedm krkavců

14.00 Kašpárkovo čarování

16.00 O čem král nevěděl

17.00 seminář pro loutkáře a veřejnost

neděle 14. května

10.00 Čarovný proutek

11.00 Pohádky z pařezové chaloupky

14.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda

15.30 Pejsek a kočička

Loutkové divadlo Přerovský kašpárekZdroj: Vladimír Smékal

Míle pro mámu

KDY: sobota 13. května od 15 hodin

KDE: U Králíčka, Park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: 100 korun dítě, pro členy Duha Klub Rodinka 80 korun dítě, v ceně je 1 jízda na koni

PROČ PŘIJÍT: Míle pro mámu aneb Radostné putování kolem světa pro celou rodinu je název akce, kterou pořádá Duha Klub Rodinka. Těšit se můžete na zábavně-sportovní trasa pro celou rodinu,. Připraven je také doprovodný program: taneční vystoupení D2Dance, v průběhu akce zahraje skupina Electric Strings, žáci ZUŠ Přerov, tvořivé dílničky, mini jarmark, jízda na koni, skákací hrad, malování na obličej a bohaté občerstvení.

Festival Alter Coffe

KDY: sobota 13. a neděle 14. května od 10 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 200 korun plné, 100 korun snížené

PROČ PŘIJÍT: Festival kávy zaměřený na alternativní přípravy se o víkendu chystá na Helfštýně, včetně sobotních nočních prohlídek. Návštěvníky čekají ochutnávky, doprovodný program, workshopy, ukázky příprav, pražení a povídání s odborníky. Uvidíte různé přípravy kávy – v moka konvičce, džezvě, french pressu, vacuum potu, aero pressu, v druzích dripperů nebo v chemexu. Kávu speciálně pro tuto příležitost připravuje rodinná pražírna Café Gape z Lošova. Odborným garantem akce je barista a pražič Petr Rajt.

sobota 13. května

10–18 stanoviště s alternativními přípravami

10–18 ukázky pražení, povídání s pražiči a baristy

10–18 soutěže a dílničky

10–22 prohlídky hradu

17.00 koncert skupiny Jiný Metro

21.00 koncert Tomm Procházka

23.00 uzavření hradu

neděle 14. května

10–18 stanoviště s alternativními přípravami

10–18 ukázky pražení, povídání s pražiči a baristy

10–18 soutěže a dílničky

10–17 prohlídky hradu

15.00 koncert skupiny Evah

Hrad HelfštýnZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Rangers – Plavci

KDY: pátek 12. května od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: od 270 korun

PROČ PŘIJÍT: Na pátek 12. května připravil zábřežský kulturní dům pro všechny příznivce folkové a country muziky tradiční jarní dvojkoncert. Na ten si tentokrát domácí kapela Madalen pozvala hosta nadmíru atraktivního – skupinu Rangers -Plavci, která se ve svém žánru stala naprostou legendou. Pořadem provede Mirek Řihošek, jeden ze zakládajících členů kapely. Jedinečné muzikantské setkání, jehož součástí bude také společný hudební závěr.

Rangers/PlavciZdroj: facebook

176. zahájení lázeňské sezony v Jeseníku

KDY: od pátku 12. do neděle 14. května

KDE: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, Masarykovo náměstí v Jeseníku

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: V Jeseníku o tomto víkendu už po 176. zahájí lázeňskou sezonu. A jako vždy to bude velkolepá akce. V pátek 12. května od 16 hodin obsadí Masarykovo náměstí umělci. Těšit se můžete na kapely různých žánrů a jako vrchol zahraje ve 21 hodin Janek Ledecký. V sobotu od 13 hodin se bude před Sanatoriem Priessnitz žehnat pramenům a následovat bude opět bohatý kulturní program v areálu lázeňského hřiště. V neděli pak máte možnost zavítat do vyhlídkové věžičky Priessnitz nebo do kaple a hrobky zakladatele jesenických lázní.



Lovecké trofeje v Hanušovicích

KDY: pátek 12. května 12 – 17 hodin, sobota 13. května 8 - 17 hodin, neděle 14. května 8 – 12 hodin

KDE: Kulturní dům v Hanušovicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře na Šumpersku v mysliveckém roce 2022. V doprovodném programu zazní lovecké signály a fanfáry v podání trubačů. Po všechny tři dny nebude chybět myslivecká kuchyně a prodej mysliveckých a loveckých doplňků.

Fashion Day ve Vlčicích

KDY: sobota 13. května, od 14 hodin

KDE: Vlčice na Jesenicku, u zámecké zdi

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Na programu je extravagantní módní přehlídka, kreativní dílny, prodej autorských modelů, fotokoutek nebo půjčovna kostýmů. Cílem Fashion Day není jen podpora recyklace v našich šatnících, ale také podpora místních módních nadšenců a podnikavců. Mezi takové určitě patří energická Barča., která si ujíždí na okouzlujících a pestrých vzorech, ježtak trochu definují její jedinečné šicí projekty. Barča šije kousky převážně na jógu nebo volný čas, ale výjimkou nejsou ani kojící trika, čelenky nebo batoh. Jsme moc rádi, že bude se svým zbožím součástí našeho prodejního Fashion Fleku,“ zvou k návštěvě organizátoři.

Svátek matek oslaví s Duem Aramis

KDY: neděle 14. května od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 220 korun

PROČ PŘIJÍT: Všechny milovníky tance, hezkých písniček a dobré zábavy, ale také všechny, kteří chtějí oslavit letošní svátek maminek v dobré společnosti, zve zábřežský kulturní dům v neděli 14. května na setkání s Duem Aramis. Populární dvojice zlínských hudebníků Roman Rýdel a Vítězslav Murka, která stále patří mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější kapely účinkující v televizi Šlágr, zahraje a zazpívá svoje největší hity. V jejich osobitém podání si budou moci návštěvníci tanečního a poslechového odpoledne užít jak lidové písničky, tak jejich vlastní tvorbu.

Duo Aramis.Zdroj: Vojtěch Podušel