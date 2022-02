Olomoucké masopustní veselí KDY: sobota 19. února od 10 do 16 hodin KDE: Horní náměstí, Olomouc ZA KOLIK: zdarma

Po roční pauze se na olomouckém Horním náměstí bude opět slavit masopust! Těšit se můžeme na bohatý program plný tradic a lidových zvyků jako například na hanácké folklorní soubory, cimbálovou muziku, masopustní jarmark, zabijačkové speciality, pouliční umělce, masopustní výzdobu a masky, kočár s koňmi, zvířátka z farmy, kreslení karikatur a mnoho dalšího!

Masopustní veselí v Olomouci, 15. 2. 2020Zdroj: Deník / František Berger

Eagle Eye (Tarja Tribute)

KDY: sobota 19. února od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun



Olomoucká parta Eagle Eye si pro váspřipravila nejznámější skladby finské ledové královny Tarji Turunen. Kromě těch nejlepších kousků z Tarjiny sólové dráhy však určitě uslyšíte i největší hity kapely Nightwish a to je prostě kombinace, kterou si nemůžete nechat ujít.

Libavský masopust

KDY: sobota 19. února

KDE: Náměstí Město Libavá

Tradiční Libavský masopust odstartuje ve 13 hodin na náměstí v Libavé. Těšit se můžete na zabíjačkové hody, zahraje dechovka a také se uskuteční soutěž o ceny pro děti a dospělé. Masky jsou vítány.

Venkovské trhy Šternberk

KDY: sobota 19. února od 7.30 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Šternberk



Konečně je to tady! V sobotu bude zahájena letošní sezona Venkovských trhů Šternberk. Trhy začnou v půl osmé ráno na Hlavním náměstí a ukončeny budou po poledni. V prodeji budou mimo tradiční oblíbený sortiment i zabíjačkové speciality. Atmosféru trhů zpříjemní od 10 hodin program Kapely na chůdách, pro děti bude připraven historický kolotoč. Z prvních trhů si můžete odnést masopustní plecháček, který bude k dispozici na náměstí v prodejních stáncích a v Expozici času, kde budou připraveny i teplé zabíjačkové speciality a masopustní koblihy. Od 15 hodin bude v Expozici času připravena veselá pohádka pro děti Cirkus plný loutek. Dvojice klaunů zábavnou formou předvede pestrou škálu loutkových umělců, kouzla a prvky magie. Děti do šesti let mají vstup zdarma, ostatní mají vstupné 80 korun.



Venkovské trhy ve ŠternberkuZdroj: Deník/Eva Minárová

Masopust ve skanzenu anebo Ostatke na Hané

KDY: sobota 19. února od 10 do 16 hodin

KDE: areál Hanáckého muzea v přírodě, Příkazy

Zažijte ostatke na Hané! Zažijte masopustní zvyky a obyčeje v autentickém prostředí hanáckého gruntu. Těšit se můžete na masopustní průvod s předáním ostatkového práva, na bohatou nabídku zabíjačkových dobrot, klání o nejlepší hanáckou tlačenku a jitrnici jakou svět neviděl. Vyhrávat bude živá hudba.

PROSTĚJOVSKO

Masopustní veselí

KDY: sobota 19. února od 14 hodin

KDE: Kralice na Hané, sraz u obecního domu

ZA KOLIK: zdarma

Masopustní veselí vypukne v sobotu 19. února v Kralicích na Hané. Začátek slavnosti je naplánován na 14 hodin u obecního domu. Těšit se můžeme na průvod masek dětí i dospělých, masopustní stezku s úkoly, prodej masopustní polévky, tlačenky s cibulí nebo uzeného masa. Hudba je samozřejmostí!

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

Dekorování dřevěných kolíčků

KDY: čtvrtek 17. února od 17 hodin

KDE: Mozaika – multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun



Ve čtvrteční tvořivé dílně budeme mít možnost si od 17 hodin několika různými technikami odekorovat dřevěné kolíčky a ty následně využít třeba k zavěšení fotek. Tato dílna je vhodná i pro děti od 4 let s doprovodem rodičů. Veškerý materiál bude zajištěn.

Sem tam blues

KDY: pátek 18. února od 18 hodin

KDE: Hospůdka u Růžičků, Hlaváčkovo nám. 4177/2A, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Pokud ještě nemáte plány na páteční večer, není nic jednoduššího než zajít v 18 hodin do Hospůdky u Růžičků, kde bude hrát Sem tam blues. Hrát se bude blues, country, folk, rock, ale i oldies.

Bálešáci

KDY: sobota 19. února od 18 hodin

KDE: Květiny & Kavárna Kavalír, Netušilova ulice, Prostějov



První letošní koncert v Kavalíru obstará cimbálová muzika ze Starého Města – Bálešáci. Originální hudební zážitek v podobě živé cimbálovky z jihu Moravy odstartuje v 18 hodin a krev bude vařit minimálně do 22. hodiny.



Cimbálová muzika Bálešáci.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Skalička

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vodění medvěda

KDY: sobota 19. února

KDE: Skalička, Drahotuše

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční masopustní průvod chystají tuto sobotu ve Skaličce. Sraz je od 8 hodin u hasičské zbrojnice. Začátek akce v 8.30 hodin. Také v Drahotuších se v sobotu koná masopustní akce Vodění medvěda. Začátek je v 9 hodin na náměstí Osvobození před budovou Osadního výboru, kde bude předání masopustního práva zástupkyní obce, poté se průvod odebere postupně ulicemi Drahotuš jako v minulých letech. Zastaví se u domů, kde budou vyhlížet průvod, tzv. „na znamení.“

Vodění medvěda ve Skaličce.Zdroj: František Pavlík

Night of Zeppelin NoLimit

KDY: pátek 18. února od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun



Rocková kapela Night of Zeppelin NoLimit z Olomouce překvapí svým pojetím kapely Led Zeppelin.

Niklák + The Inversion

KDY: sobota 19. února od 19 hodin

KDE: Base Camp, Přerov

Koncert revivalové kapely Nickelback a přerovské kapely The Inversion láká nadšence kvalitní rockové muziky do přerovského Base Campu.

Vernisáž: Marta Tomancová – Vyznání

KDY: pátek 18. února od 17 hodin

KDE: Galerie Severní křídlo zámku, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Autorka se zabývá se především portrétní a figurální kresbou s tématem balerín a tanečnic. Na plátnech často zachycuje atmosféru zákoutí města Hranice.



Výstava obrazů a kreseb Marty Tomancové v hranické Galerii severní křídlo zámku v roce 2014.Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Zabijačka na lyžích

KDY: sobota 19. února od 9 hodin

KDE: Ski areál Potštát

Ve Ski areálu na Potštátě probíhat celodenní lyžování společně s oblíbenou ochutnávkou zabijačkových produktů. Produkty budou vydávány od 10 hodin.

Ski areál Potštát.Zdroj: DENÍK/Jana Obšnajdrová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jak hastrmani lásce pomohli

KDY: neděle 20. února od 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Mohelnice, sál kina

ZA KOLIK: dospělí 60 korun, děti 40 korun

Loutkové představení s názvem Jak hastrmani lásce pomohli si na nedělní dopoledne připravil místní soubor Loutkadlo. Na krátkou inscenaci určitě nezapomeňte vzít i své děti, kterým se představení s hastrmany určitě bude zamlouvat.

Relaxační malování

KDY: neděle 20. února od 15 do 18 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: kurzovné 450 korun, výtvarný materiál 150 korun (možno přinést si vlastní), děti do 12 let v doprovodu dospělého 350 korun včetně materiálu



Nedělní malování suchým pastelem s názvem Labutě & srdce je určený nejen začátečníkům. Kurzem krok za krokem provede profesionální výtvarnice a ilustrátorka Dana Činčarová. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné si zajistit rezervaci přímo u lektorky na čísle 730 127 885.

Tancuj, tancuj!

KDY: neděle 20. února v 16 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk, velký sál

ZA KOLIK: 300 korun

Smejko a Tanculienka k nám přichází s novým představením Tancuj, tancuj!, ve kterém zazní ty nejnovější a nejznámější hity. Zažijeme společně Krásný den, budeme honit Muchu, nerozhodného Smejka a nerozhodnou Tanculienku rozsoudí až Kámen, papír, nůžky a kdyby pršelo, zachrání nás Kukino. Pak navštívíme zemi pohádek s písničkami Šlo vejce na vandr a Liška a havran, a nakonec si i zatančíme!

