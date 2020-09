Hurá do školky s Pavlem Novákem

KDY: pátek 28. srpna od 9.30 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Zábavné dopoledne pro děti z mateřských školek a děti do 10 let. Budeme zpívat, tancovat, hrát si, soutěžit. Budeme se smát a užívat si konce prázdnin.

Koncert Ivo Blahunka

KDY: v pátek 28. srpna od 19 hodin

KDE: Marconi Coffee, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Akustický koncert Ivo Blahunka na Marconi Coffee v Přerově. Dorazte si užít pohodovou atmosféru a jeho OneManShow s Looperboardem

Factory Friday Ep. 6

KDY: v pátek 28. srpna od 16 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun

Těšit se můžete na pestrý hudební program, vychlazené pivo, osvěžující drinky a něco dobrého na zub.

Base fest

KDY: v sobotu 29. srpna od 17 hodin

KDE: Base Camp, Přerov

ZA KOLIK: 150 korun

Base fest bude přehlídkou těch nejlepších místních kapel a umělců. Zlatým hřebem jsou Kowall Company a Critical Acclaim.

Vodní hrátky

KDY: v sobotu 29. srpna od 10 hodin

KDE: loděnice, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Trenéři a děti z kanoistiky Přerov vás naučí jak se chovat na vodě a jak ovládat kajak, kánoi, paddleboard a také si budete moct vyzkoušet týmové pádlování na dračí lodi. Poznáte, co všechno můžete dělat v průběhu plavby a jak vypadá zábava nejen na lodi se členy rodiny či kamarády. Získáte základní dovednosti, se kterými se nebudete bát, vypravit se třeba sami na víkendové splutí řeky Moravy. Tyto nabyté zkušenosti budete moct také zúročit a porovnat s ostatními v odpolední soutěži družstev o ceny. Pokud se vám tyto aktivity a zážitky budou líbit, děti ve věku 8-13 let mají možnost stát se členy kanoistiky Přerov.

Noční kování

KDY: v sobotu 29. srpna v 15 hodin

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: plné vstupné 150 korun, snížené 80 korun

Poslední srpnová sobota bude na Helfštýně patřit kovářům okolnostem navzdory. Noční kování se bude konat v sobotu 29. srpna od 15hodin. Přestože největší kovářské setkání Hefaiston proběhne nakonec až následující rok, návštěvníci se 29. srpna zvonění kovadlin přeci jen dočkají. Areál je pro návštěvníky hradu mimořádně otevřen do pozdních nočních hodin – po celou dobu nočního kování.

V historické hradní kovárně vytvoří skupina kovářských přátel práci do unikátní helfštýnské sbírky uměleckého kovářství. Zbylých osm pracovišt v areálu hradu bude k dispozici kovářům, kteří jsou zvyklí v tomto termínu kovat na Hefaistonu. Na dokončení díla budou mít tříhodinový interval. Kování začíná v odpoledních hodinách, první skupina se do práce pustí už v 15 hodin a plameny na kravařském nádvoří vyhasnou nejdřív o půlnoci.

Parádní hudební vystoupení obstarají Nylon Jail – nezaškatulkovatelná olomoucká kapela se záběrem od cashovského country až po současné elektro s charismatickým vokálem Jiřina Jiráka. Koncert začne v 18 hodin.

Kytarový rekord na hradbách

KDY: v neděli 30. srpna od 11 hodin

KDE: hradby u Neptuna, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Pocta Hendrixovi a Ivanu Královi - takový je podtitul letošního Kytarového rekordu. Příznivci veškerých strunných nástrojů si dají již počtvrté dostaveníčko na přerovských hradbách.

Koncert Václava Bařinky

KDY: v neděli 30. srpna od 15 hodin

KDE: hradby u Neptuna, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Po každoročním kytarovém rekordu na hradbách bude pokračovat Václav Bařinka se svým repertoárem vlastních písní. Určitě si nenechte ujít dost možná poslední příležitost slyšet Vaška naživo v Přerově!