Do kina z pohodlí domova

Podpořte své oblíbené kino a užijte si filmy on-line z pohodlí vašeho gauče. Olomoucké kino Metropol zve na páteční projekci dramatu Paterson. Příběh vypráví o řidiči autobusu Patersonovi, jehož každý den je zdánlivě stejný jako ten předešlý. Život jeho ženy Laury je ale pravým opakem – vše v něm se neustále mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání. Online projekce začne od 20.30.

Sobotní večer přinese dokumentární film Země medu, mezi jehož hlavní témata patří napětí mezi přírodou a člověkem, harmonií a nesouladem, zneužíváním a udržitelností. Nedělní pohodu pak podpoří francouzsko-tuniská komedie nazvaná Všude dobře, doma nevím. Oba filmy začnou od 20 hodin.

Minimální cena vstupenky je 100 korun, kino však můžete podpořit i jinou částkou. Lístek zakoupíte na kinometropol.cz, stejně jako byste si kupovali vstupenku na běžné promítání. Poté stačí počkat na e-mail, kde kromě vstupenky naleznete i další potřebné informace. Připojit se můžete 30 minut před projekcí. Během ní je možné si prostřednictvím chatu povídat s ostatními on-line diváky. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho i vypnout.

Romantickým areálem Nové Zámky

KDY: kdykoliv

KDE: výchozí bod město Litovel

ZA KOLIK: zdarma



Vypravte se s rodinou či přáteli za krásami Litovelského Pomoraví po naučné stezce Romantický areál Nové Zámky. Východisko turistické trasy je v Litovli u nádraží ČD a ČSD Litovel - město. Zde také začíná naučná stezka.



Z Litovle je celá trasa vedena po červené turistické značce po pravém břehu řeky Moravy. Seznámí vás s přírodovědecky nejcennějšími lokalitami Litovelského Pomoraví, řekou Moravou a komplexem navazujících lužních lesů v NPR Vrapač a PR Hejtmanka. V trase naučné stezky jsou instalovány informační panely. Trasa je ukončena v osadě Nové Mlýny u známé rybářské restaurace. Délka naučné stezky je asi 9 kilometrů.

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Divadelní scifi-drama

KDY: nyní až neděle do 22 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: od 120 korun



Olomoucké divadlo Tramtarie zve na hru Boj o přežití: P.E.S.CH.O.!, kterou můžete zhlédnout on-line až do nedělních 22 hodin. Stačí si koupit vstupenku na stránkách divadla divadlotramtarie.cz. Cena se pohybuje od 120 korun, pokud ale chcete kromě kulturního zážitku divadlo v nelehké době také podpořit, je možné si zakoupit lístek v hodnotě 200 nebo 300 korum.

Příběh se odehrává v roce 2055, kdy na Zemi dojde voda. Nahradí ji želatina, kterou vyrábí nadnárodní společnost P.E.S.CH.O. Jenže jednoho dne se hlavní hrdina hacker Danny dozví, že v oné P.E.S.CH.O-želatině možná tiká smrtelné nebezpečí pro celé lidstvo. A P.E.S.CH.O ovládá celou společnost, banky, školy, armádu. A boj o přežití začíná.

PROSTĚJOVSKO

Vyrazte s dětmi na naučnou stezku Biokoridorem Hloučela

KDY: kdykoliv

KDE: Biokoridor Hloučela, začátek stezky u mostu v Olomoucké ulici, nebo prostějovské parky

ZA KOLIK: zdarma



Vytáhněte ze skříní teplé oblečení a vyrazte i v tomto nečase spolu s dětmi do jednoho z prostějovských parků nebo se projděte naučnou stezkou biokoridoru Hloučela, která začíná u mostu v Olomoucké ulici. Na celkem jedenácti informačních panelech rozmístěných podél stezky se dozvíte mnoho zajímavých informací o místní bohaté fauně a flóře.

Kino Metro 70 promítá opět on-line

KDY: kdykoliv (dle programového rozpisu kina)

KDE: on-line

ZA KOLIK: on-line vstupenka 100 korun



Chodili jste rádi do kina a mrzí vás, že je aktuálně zavřené? Nesmutněte. Prostějovské Metro 70 opět promítá on-line. Stačí mít počítač, internet a chuť si pustit nějakou žhavou filmovou novinku. Lístek na on-line projekci si zakoupíte na webu kina a stejně jako tomu bylo na jaře vám do e-mailu přijde z kina link na stream, pomocí něhož se vám film spustí on-line. Více informací na webu kina Metra 70. Program kina zde: http://www.metro70.cz/page/10123/cely-program

Zdroj: Facebook Moje kino Live

Podzimní večery u oblíbené knihy

KDY: kdykoliv

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma



Na akční odpoledne s pouštěním draků či sběrem kaštanů to venku nevypadá? Nechcete prochladnout a promoknout na kost? Pak sáhněte o víkendu po své milované knížce a zavrtejte se s ní do hřejivé deky či křesla. Začtěte se do oblíbené detektivky, románu, povídky či básnické sbírky a nebo s dětmi objevujte svět nekonečných možností v pohádkách.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Přírodní rezervace Škrabalka

KDY: kdykoliv

KDE: Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

Rezervace Škrabalka je tvořena tůněmi mrtvého ramena řeky Bečvy obklopenými lužním lesem a nivními loukami v Lipníku nad Bečvou. Na východním okraji Lipníka nad Bečvou, kolem mrtvého ramene řeky Bečvy, byla v roce 1956 vyhlášena přírodní rezervace Škrabalka. Jde o zbytek lužního lesa na levém břehu řeky, s vodními a bažinnými společenstvy mrtvého ramene.

V rezervaci roste přes 220 druhů vyšších rostlin a pravidelně zde hnízdí na 54 druhů ptáků. Mezi nejzajímavější zástupce ptačí říše patří například ledňáček říční nebo potápka malá. Škrabalka je bohatá nejen na vzácné druhy ptactva, ale také na množství bezobratlých živočichů. Vyskytuje se zde například 18 druhů plžů nebo 14 druhů vážek.

Přírodní rezervací vede naučná stezka o délce 0,6 kilometrů se čtyřmi zastaveními u informačních tabulí, které turistům přibližují přirozený vznik slepých ramen a zdejší faunu a flóru. Naučná stezka Škrabalkou je součástí červené turistické stezky vedoucí z Lipníka nad Bečvou k hradu Helfštýn.

Žabnický vodopád

KDY: kdykoliv

KDE: Milenov, Uhřínov

ZA KOLIK: zdarma



Na potoce Žabník, který teče z Uhřínova, se nacházejí dva menší vodopády. První v nadmořské výšce 370 metrů nad mořem je vidět kousek od silnice z Milenova do Uhřínova v místě, kde potok přemosťuje lesní cesta. Druhý, menší vodopád je o 100 metrů výše. Nejsou tolik vysoké, nacházejí se však v neobvyklé oblasti a mívají relativní dostatek vody a budou jistě skvělým cílem víkendové procházky nejen s dětmi.

Zdroj: zdroj: treking.cz

Železniční most u Jezernice

KDY: kdykoliv

KDE: Jezernice

ZA KOLIK: zdarma

Viadukt u Jezernice je významnou stavební zajímavostí na Severní dráze císaře Ferdinanda je monumentální, 343 metrů dlouhý a 10 metrů vysoký viadukt se 41 oblouky u obce Jezernice. Současná podoba tohoto kamenného viaduktu pochází z roku 1873, kdy byla v tomto úseku budována druhá kolej.

Při vzniku trati Lipník nad Bečvou - Bohumín v roce 1847 stál na místě současného jezernického viaduktu mezi stanicemi cihlový most.

V současnosti prošel viadukt rozsáhlou rekonstrukcí, nicméně původní cihlová klenba a vyzdívka plní roli původního historického vzhledu a jistě stojí za návštěvu.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Muzeum láká na virtuální prohlídky a sbírky

KDY: kdykoliv

KDE: webové stránky Vlastivědného muzea v Šumperku

ZA KOLIK: zdarma



Navštivte Vlastivědné muzeum v Šumperku online. Na webových stránkách muzea je pro vás připravena například 3D prezentace stálé expozice nazvané Příroda a dějiny severozápadní Moravy - zde. Expozice je rovněž věnována zdejším čarodějnickým procesům. Součástí výstavy je 3D animace řady exponátů. Online můžete zhlédnout také další zajímavé sbírkové předměty jako jsou archeologické nálezy u obchvatu Bludova či ukázky českých grošů.

Zábavná hledačka s luštěním a tajenkou

KDY: kdykoliv

KDE: Velké Losiny

ZA KOLIK: 50 korun



Užijte si výlet s úkoly pro celou rodinu. Čeká vás zábava protkaná zajímavými informacemi o Velkých Losinách. Začátek hledačky je na parkovišti před zámkem, cíl pak v blízkém Areálu zdraví. Okruh je dlouhý 1,3 kilometru, časově asi na 60 minut.



Zábavně zpracovaný výlet zahrnuje 7 zvídavých otázek, bludiště, osmisměrku, kouzelnou pověst, omalovánku a luštění tajného hesla. Hra je stavěná tak, aby se líbila větším i menším hledačům. Schůdná je po celý rok i s malými dětmi a kočárky. Hledačku můžete zakoupit na www.cestickou.cz. Zde se také dozvíte podrobnější informace.

Zdroj: SZ Velké Losiny

Za krásami údolí Bílé Opavy

KDY: kdykoliv

KDE: trasa údolím Bílé Opavy z Karlovy Studánky na Ovčárnu

ZA KOLIK: zdarma



Naplánujte si výlet do jednoho z nejmalebnějších údolí Jeseníků – údolí Bílé Opavy. Na trase uvidíte unikátní vodopády, z nichž nejvyšší měří téměř 8 metrů. Prastaré stromy, ztrouchnivělé vyvrácené kmeny a pařezy smrkových velikánů porostlé mechem, to vše umocňuje dojem divočiny. Okružní trasa je dlouhá přibližně 12 kilometrů.