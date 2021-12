Poslední tvořivá sobota v tomto roce! Vyrábět se budou vánoční skřítci a sněhuláci z ponožky, vánoční dekorace, krmení pro ptáčky, dekorační svíčky, andílci a další. V rámci vstupného je materiál na tvoření pro jedno dítě. V případě, že si budete chtít vytvořit své vlastní výrobky spolu se svým děťátkem je nutné zaplatit 100 korun za další materiál.

Vánoční mini jarmark

KDY: sobota 18. prosince od 16 hodin

KDE: Letní kino Olomouc, Pekární 26

ZA KOLIK: zdarma



Už tuto sobotu se na Letňáku uskuteční vánoční mini jarmark. Přijďte posedět u krbu, popřát si hezké svátky, najíst se dobrého jídla a zahřát se domácím punčem. Pro ty, kteří ještě nestihli nakoupit dárky, bude připraven výběr originálních výrobků od lokálních tvůrců. A k tomu všemu bude hrát příjemná hudba. Tak se stavte nasát atmosféru o tomto posledním předvánočním víkendu.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / VLP Externista

Adventní koncert

KDY: neděle 19. prosince od 16 hodin

KDE: Základní umělecká škola v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 40 korun

Zažijte slavnostní atmosféru s Petrofem Pianem Triem, které si pro vás připravilo adventní koncert. V podání manželů Schulmeisterových a jejich hudebních kolegů uslyšíte skladby jako Jesus bleibet meine Freude, Ave Maria či Klavírní trio op.32. Nebudou chybět ani vánoční koledy, které si můžete spolu s umělci zazpívat.

Vánoční prohlídky na hradě

KDY: sobota 18. prosince od 10 do 14 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: vstupné od 80 do 150 korun



Na adventní soboty jsou na hradě Šternberk připraveny vánoční prohlídky. V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších artefaktů. Na dolním nádvoří hradu dotvoří atmosféru dřevěný betlém v životní velikosti.



Vánoční nádvoří hradu ve Šternberku. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Vánoční koncert

KDY: pátek 17. prosince od 18 hodin

KDE: kostel svatého Jana Křtitele v Bohuňovicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné (bude věnováno na opravu kostela)

Přijďte si poslechnou adventní a vánoční skladby či klasické i moderní koledy. To vše v podání Pěveckého sboru Šternberk, za doprovodu flétny a kytary.

PROSTĚJOVSKO

Výroba svíček

KDY: čtvrtek 16. prosince od 17 do 19 hodin

KDE: Mozaika – multikulturní centrum, Raisova 1159, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč, hlídání dětí 30 korun pro 1 až 3 vlastní děti

Na předvánoční tvořivé dílně je připravena domácí výroba svíček, které se pak dají využít jako krásný vánoční dárek. Každý si bude moci vyrobit dvě svíčky, které si nakonec ozdobí podle vlastní fantazie a vkusu. Veškerý materiál je zajištěný v rámci ceny vstupného!

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/ Drahomír Stulír

Výstava duchů ve Zlaté bráně

KDY: od pátku 17. prosince do konce ledna

KDE: Zlatá brána, nám.T.G.Masaryka, Prostějov



Galerie současného umění Prostějov pořádá v prostorech obchodního centra Zlatá brána vánoční výstavu pro rodiny s dětmi, která využívá nalezené materiály a dává jim nový život. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince v 18 hodin.

Létající Rabín

KDY: pátek 17. prosince od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 200 korun

Okouzlující melodie židovské východní Evropy. Jedinečné písně v jazyce jidiš i jejich soudobá přebásnění, tradice a současnost. To vše se snoubí v působivé a originální muzice Létajícího rabína!

Létající Rabín je pětičlenný ansámbl hrající klezmer tedy tradiční instrumentální hudbu východoevropských Židů, která největší rozkvět prožívala na přelomu 19. a 20. století. Zdroj: www.letajicirabin.cz

Vzpomínka na Václava Havla k 10. výročí úmrtí

KDY: od čtvrtku 16. prosince

KDE: Duha kulturní klub Hradeb, Prostějov



Výstava fotografií Boba Pacholíka zahájí ve čtvrtek v 17 hodin vernisáž, výstava bude k vidění do 28. ledna 2022.



Václav Havel v Prostějově 28. května 1990Zdroj: Bob Pacholík

PŘEROVSKO A HRANICKO

Vánoční koncert

KDY: sobotu 18. prosince od 18.30 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 400 až 450 korun

Na koncertu vystoupí legendární Vašo Patejdl se skupinou Band a hranická skupina Limetall. Koncert zahájí Hranický dětský pěvecký sbor, který si v průběhu večera zazpívá také společně s Vašo Patejdlem i skupinou Limetall. Hosty večera budou sólistky orchestru Gustava Broma Anrea Zimányiová a Zuzana Gamboa.

Vašo Patejdl.Zdroj: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Ondřej Havelka & Melody Makers

KDY: pátek 17. prosince od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Hranice

ZA KOLIK: 290 až 430 korun



Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers ve Swing nylonového věku POKRAČUJE.



Ondřej Havelka & Melody Makers.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Rozdávání betlémského světla

KDY: sobota 18. a neděle 19. prosince od 17 do 19 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Betlémské světlo je symbolem klidu, přátelství, naděje a samozřejmě radosti. Přijďte si pro Betlémské světlo na Masarykovo náměstí. Stačí si vzít s sebou svíčku nebo svítilnu a můžete si světlo odnést do svých domovů.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Eva Kultanová

Michalovi mazlíčci

KDY: neděle 19. prosince od 10 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 195 korun, děti do 2 let zdarma



Michalovi mazlíčci aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky.



Michal Nesvadba z Kouzelné školkyZdroj: Deník / Miroslav Jilemnický

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Do knihovny za pohádkou, Vánoční příběh

KDY: sobota 18. prosince od 10 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka, 28. října 1/1280, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 70 korun

V představení najdeme tři krále, pastýře (valachy), anděly, Alžbětu a Zachariáše a konečně Marii, Josefa a Ježíška, kterému se během celého představení hrají a zpívají všemožné koledy. V představení bohužel není místo pro dědu Mráze ani Santa Clause a už vůbec ne pro stádo sobů. Tito tak oblíbení návštěvníci oken, balkonů a teras se nevešli do představ o Vánocích. I tak si ale určitě v představení každý něco najde!

Koncert – Vánoční mše

KDY: sobota 18. prosince od 17 hodin

KDE: evangelický kostel, Revoluční 8, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Šumperský farní sbor českobratrské církve evangelické zve na adventní koncert souboru Florian za varhanního doprovodu Marty Doubravové. Těšit se můžeme na Karpatskou mši L. Moravetze, Vánoční muziku A. Michny z Otradovic a další skladby.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/archiv

Méďa Špuntík, pohádka pro batolátka

KDY: sobota 18. prosince od 16 hodin

KDE: divadlo Šumperk, Komenského 3

ZA KOLIK: 50 korun

Méďa Špuntík vystoupí v divadle Šumperk. Pohádku připravila v režii Tereza Říhová a kolektiv. Představení bude trvat 30 minut bez přestávky. Tak neváhejte a přijďte se podívat na Méďu Špuntíka se svými batolátky i vy!

Co šeptají andělé

KDY: do 30. ledna 2022

KDE: Muzeum, Šumperk



Andělé coby prostředníci mezi Bohem (božstvy) a lidmi člověka provázejí od nepaměti. V křesťanské tradici svou roli sehrávají nejen ve vánočním příběhu, bible o nich vypráví prakticky už od stvoření světa. Navzdory sekularizaci a kulturním změnám ve 20. století zůstává téma anděla pro mnoho lidí i umělců až do současnosti aktuální, zrcadlící spirituální rozměr člověka. Výstava představí sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které motiv anděla spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů nezůstane opomenut ani regionální projekt Andělárium a živoucí mikulášsko-andělské tradice.



Výstava Co šeptají andělé v Muzeu Šumperk.Zdroj: archiv muzea

Společné Vánoce

KDY: sobota 18. prosince od 11 do 15 hodin

KDE: kulturní dům Hanušovice

ZA KOLIK: zdarma

V tvořivou sobotu se budou vyrábět vánoční andílci, svícny, přáníčka a další originální ozdoby. Veškerý výtvarný materiál poskytneme zdarma, děti při odchodu dostanou drobný sladký dárek. Po celou dobu se bude o zábavu starat DJ Petr Kamlar. Akci pořádá organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE.