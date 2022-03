Jaro se nám pomalými krůčky blíží, pojďme mu tedy naproti a přijďme si vyrobit krásné jarní ozdoby a naladit se na nadcházející období! Věnovat se nám bude Domča Nováková, se kterou si společně zatvoříte.

Námořnický ples

KDY: sobota 12. března od 18 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Hálkova 2 Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 250 korun



Nevšední a originální Námořnický ples právě připlouvá. Neváhejte a nastupte na palubu! Těšit se můžeme na nabídku nejvybranějších rumů z exotických zemí, skvělou muziku mnoha žánrů, překvapivá vystoupení, včetně tanečnic, hravou tombolu a skvělou společnost. Námořnické menu bude kulinářským zážitkem. Dress code je v námořnickém stylu.



Ilustrační foto.Zdroj: Miroslav Rada

Lakomec

KDY: sobota 12. března od 19 hodin

KDE: Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

ZA KOLIK: 480 až 560 korun

Nejslavnějších dílo J. B. P. Molièra, tentokrát v hlavní roli s Pavlem Zedníčkem. S každým poctivým uvedením této hry vzniká nový osobitý Lakomec, rozšiřující řady těch předchozích. Mnoho skvělých herců se zhostilo této role a na další ještě čeká. V naší inscenaci to je právě Pavel Zedníček, jehož komediální mistrovství s nádechem jemné melancholie, smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale s krásou a jiskrou Molièrova jazyka. Oproštěný od kudrlinek nekompromisně nastavuje zrcadlo nám samotným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí a odhodláním dělal už sám Molière svým současníkům.

Lakomec v podání Pavla Zedníčka.Zdroj: Archiv divadel

Jožka Černý… slaví 80

KDY: neděle 13. března od 18 hodin

KDE: Dům u parku, Palackého 75, Olomouc

ZA KOLIK: 420 korun



Výjimečný koncert výjimečného umělce. Přijďte slavit také, a to s hudbou a písničkami. Koncert k příležitosti významných 80. kulatin. Spoluúčinkují cimbálová muzika Gracia a Ludmila Malhocká.





Jožka Černý.Zdroj: Deník / Šimanová Denisa

PROSTĚJOVSKO

Fotbalový skřítek

KDY: pátek 11. března od 17 hodin

KDE: Divadlo Point, Husovo nám. 91, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Film Fotbalový skřítek se natáčel v Prostějově a jeho okolí, vystupují v něm amatérští herci, doplnění o ochotníky z divadla Point. Jedná se tedy čistě o produkt Prostějováků. Pokud jste srdcem Prostějovák nebo Prostějovačka, tak vám tento film rozhodně nesmí uniknout.

Fotbalový skřítek.Zdroj: Facebook Divadlo Point

Tajemství staré bambitky

KDY: neděle 13. března v 10.30 hodin

KDE: kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 140 korun



Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. Mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku? Lorenc a Ferenc nastraží důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska zvítězily!



Pohádka Tajemství staré bambitky 2.Zdroj: Fairytale Production – Vojtěch Resler, Česká televize

Island, drsná krása

KDY: do pátku 11. března

KDE: galerie zámku Konice

ZA KOLIK: zdarma

Máme poslední příležitost navštívit výstavu Josefa France o Islandu. K vidění jsou nádherné snímky, které zachycují jedinečnou a drsnou krásu této země. Přijďte i vy do galerie v Konicích a prohlédněte si tuto unikátní výstavu.

Sobotní vycházka na Průchodnici

KDY: sobota 12. března od 8.15 do 13 hodin

KDE: odjezd z autobusového nádraží v Prostějově v 8.15 hodin



Vycházka pro veřejnost na chráněné území Průchodnice. Tento skalnatý vrch tvoří vápencové skalisko s dvěma průchozími jeskyněmi, na jaře tu najdeme kvetoucí sněženky a další rostliny jarního aspektu.Ráno společný odjezd z aut. nádraží v Prostějově v 8.15 přes Konici do Ludmírova (st. 1), návrat do 13 hodin. Délka trasy asi 4 km.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Svatba bez obřadu

KDY: pátek 11. března od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 550 korun

Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z aktérů brilantní francouzské situační komedie, než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad poměry výřečný pojišťovací agent, než odcestoval razantní a trochu nervózní milionář Leonard se svou půvabnou éterickou manželkou za obchodem do Paříže, než se jejich jediný pravý syn vrátil z brazilských pralesů a především: než zůstaly rodinné akcie v rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery. Přijďte se pobavit do divadla na komedii v podání pražského divadla Háta, hrají Adéla Gondíková, Ivana Andrlová a další.

Michal Horák

KDY: pátek 11. března od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 250 korun v předprodeji / 300 korun na místě



Mladý, talentovaný písničkář a student pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Horák, který se aktuálně může pyšnit vítězstvím v kategorii Objev roku soutěže popularity Český slavík 21. U fanoušků zabodoval i v anketě Žebřík, kde obsadil druhé místo v kategorii Objev roku, což jen potvrzuje, že jeho tvorba, která navazuje na písničkářskou tradici dua Svěrák-Uhlíř a dělá z něj zdatného konkurenta jmen jako Pokáč nebo Voxel, prostě a jednoduše baví.



Písničkář Michal Horák.Zdroj: red

Ples Brutálních borců II

KDY: pátek 11. března od 19 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: místenky 200 korun, stání 170 korun

Ples ve stylu mafiánů a gangsterů z 30. let 20. století, k tanci a poslechu hrají Kanci paní nadlesní, na after party zahraje DJ Nela.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Lukáš Kaboň

Přerovská padesátka - Memoriál Jiřího Caletky

KDY: sobota 12. března od 7 hodin

KDE: Mutěnická hospůdka, Přerov



Již 40. ročník turistické akce se koná tuto sobotu. Ta je vhodná i pro rodiny s dětmi, připraveno je totiž hned několik tras: PT 6, 12, 15, 22, 30 a 50 km, prezentace od 7 hodin Mutěnická hospůdka, Sokolská 28, Přerov.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jeseničáci Ukrajině

KDY: sobota 12. března od 19 hodin

KDE: sál IPOS, Jeseník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Benefiční koncert s názvem Jeseničáci Ukrajině se uskuteční tuto sobotu od 19 hodin v sále IPOS v Jeseníku. Vystoupí The Machine, Zakázané sny, Yesblues, DW8, Real Deal, Headlock, zvučit budou Josef Pekař a Jiří Sadil. Všichni účinkující vystoupí bez nároků na honorář. Výtěžek z celé akce poputuje na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Vstupné je dobrovolné.

Heron

KDY: pátek 11. března od 18 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka, Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun



Básnický večer nazvaný Heron, zhudebňuje básně, ale i proslovy nebo průpovídky Ivan Martina Jirouse. „Moje hudební záznamy nemají být poklonou a slepým obdivem“, dodává autor Aleš Kauer. Jirous je v Heronu prezentován jako člověk z masa a kostí, v němž se ustavičně pere démon s andělem.

Ferda mravenec

KDY: pátek 11. března od 16 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 90 do 130 korun

Ferda mravenec a jeho kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků. Vyrazte v pátek společně se svými dětmi na tuto krásnou pohádku.

Maškarní ples

KDY: pátek 11. března od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: 100 korun



Přijďte se pobavit, zatancovat si a možná se i trochu odvázat na maškarní ples. Těšit se můžeme na bláznivou tombolu, bohatou kuchyni a občerstvení všeho druhu, vystoupení Galaxie X Šumperk a oceněny budou i tři nejlepší masky. Vstup v masce však není podmínkou.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / František Berger