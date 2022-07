OLOMOUCKO

Vyznání růžím

KDY: pátek 24. června od 13 do 22 hodin, v sobota 25. června od 9 do 22 hodin a v neděle 26. června od 9 do 17 hodin

KDE: Rozárium, 17. listopadu, Olomouc

ZA KOLIK: plné vstupné 90 korun, studenti a senioři 60 korun, děti od 11 do 15 let 40 korun, děti do 10 let zdarma