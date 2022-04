Velikonoce na zámku v Náměšti na Hané KDY: od pátku 15. dubna do pondělí 18. dubna KDE: Zámek Náměšť na Hané ZA KOLIK: trasa A plné vstupné 100 korun, snížené (senioři, studenti) 80 korun, poloviční (děti od 3 do 15 let, ZTP) 50 korun, děti do 3 let zdarma. Trasa B plné vstupné 120 korun, snížené (senioři, studenti) 100 korun, poloviční (děti od 3 do 15 let, ZTP) 60 korun, děti do 3 let zdarma.

Prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku, velikonoční dílny, kde se cena za dílničku odvíjí od toho, jaký výrobek si vybereme nebo prodej jarních dekorací a kraslic. To vše a mnohem víc na nás o Velikonocích od pátku 15. dubna do pondělí 18. dubna čeká na zámku v Náměšti na Hané. V pátek navíc proběhne i vernisáž výstavy Hanácké kraslice Marie Záhorové.

Zámek Náměšť na HanéZdroj: fal

Velikonoční prohlídky hradu Šternberk

KDY: od čtvrtku 14. dubna do neděle 18. dubna, každý den od 10 do 16 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: plné za 180 korun, snížené 140 korun, děti od 6 do 17 let 70 korun, děti do 5 let zdarma



Hrad Šternberk bude svým návštěvníkům otevřen po celou dobu velikonočních prázdnin. Od čtvrtka 14. dubna do pondělí 18. dubna vždy od 10 do 16 hodin. Provázet se bude na obou návštěvnických okruzích. Průvodci návštěvníky seznámí nejen s historií hradu Šternberk, ale i s historií Velikonoc. V sobotu bude navíc připraven i dětský velikonoční jarmark, kde si budeme moct vyrobit velikonoční dekorace a aranžmá, vyzkoušet pletení pomlázek nebo zdobení kraslic.



Prohlídka hradu ve Šternberku. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

Velikonoční Flerjarmark

KDY: sobota 16. a neděle 17. dubna od 10 do 17 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Olomouc opět zaplní autorská tvorba lokálních tvůrců. Šperky, přírodní kosmetika, oblečení, hračky, kabelky a doplňky, svíčky, bytové dekorace a spoustu dalšího. To všechno bude k mání v sobotu 16. dubna a neděli 17. dubna na Dolním náměstí v Olomouci. V sobotu dopoledne navíc můžeme navštívit dílničky pro děti a SWAP květin. To znamená přines svou rostlinu, která ti už nedělá radost, vyměň ji za jinou a odnes si novou!

Velikonoce v Arboretu Bílá Lhota

KDY: sobota 16. dubna od 10 do 17 hodin

KDE: Arboretum, Bílá Lhota

ZA KOLIK: 80 korun, snížené 60 korun



Přijďte do jarně rozkvétajícího arboreta v Bílé Lhotě, kde bude v sobotu 16. dubna připraven bohatý program s velikonoční tematikou. Těšit se můžeme na pletení pomlázek, ukázky zdobení kraslic, prodej výrobků s velikonoční tematikou, tvořivé dílničky pro děti, střílení z luku, zvířátka s mláďátky ze Záchranné stanice Pateřín nebo lanové překážky mezi stromy.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Martin Divíšek

Velikonoční tradice v ZOO Olomouc

KDY: sobota 16. a neděle 17. dubna od 10 hodin do 15 hodin

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: 140/100 korun

Velikonoce, proč a jak se slaví, čím jsou zajímavé? Odpověď na tyto otázky naleznete o velikonočním víkendu v areálu zoo, kde budete mít možnost spolu s Historickým spolkem Kirri i zaměstnanci zoo vyzkoušet si některé tradice, na připravených stanovištích můžete soutěžit, tvořit, bádat i hledat, a především se dobře bavit! Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle… Zoo Olomouc je otevřena celoročně i v tyto dny. Na Boží hod velikonoční taktéž.

Komentované krmení

Zvířata si dala večeři, nikoliv poslední, a chystají se na svou letošní premiéru komentovaného krmení právě o Velikonocích.

10:00 lemuři kata

10:30 surikaty (KALAHARI)

11:00 gepardi štíhlí

11:30 klokani rudí, psouni prérioví

12:00 velbloudi dvouhrbí

12:30 kočkovité šelmy

13:30 vlci Hudsonovi

14:00 makaci červenolící

14:30 medvědi baribalové

15:00 žirafy Rothschildovy

PROSTĚJOVSKO

Requiem za rytíře

KDY: od pátku 15. do pondělí 18. dubna, od 9.30 do 18 hodin

KDE: Hrad a zámek Plumlov

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, mládež od 15 let a senioři nad 60 let a studenti s průkazem 120 korun, děti od 3 do 14 let a držitelé průkazu ZTP 70 korun, děti mladší 3 let zdarma

Na hradě a zámku Plumlov se brány otevřou velkolepé akci s názvem Requiem za rytíře aneb Velikonoční drátenický jarmark s Komedianty. Těšit se můžete na pohádkový pátek, kovářskou sobotu, drátenickou neděli a Kejklířské Velikonoční pondělí . V programu najdete i scénický šerm, divadelní vystoupení, žonglérskou show nebo dravé ptáky. Na nádvoří zámku budou stánky s různým sortimentem. Návštěvníky čekají speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem a netradiční prohlídky pohádkových hradních sklepů. Zárukou vysoké kvality celodenního programu bude také vyhlášená skupina scénického šermu z Prahy Fuente Ovejuna, Komedianti na káře či Divadlo bez střechy. Těšit se můžete na sokolníky s ukázkou výcviku a příletů dravých ptáků, ukázky drátování, kovářského řemesla, kostýmové prohlídky či loutkové pohádky.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Velikonoce na zámku v Čechách pod Kosířem

KDY: od pátku 15. do pondělí 18. dubna

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné 140 korun, snížené 90 korun



Klasické prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku, pátrací hra v zámeckém parku nebo řemeslné dílničky. Zámek Čechy pod Kosířem zve k návštěvě s velikonoční tématikou. Od soboty do pondělí budou navíc připravené i hravé prohlídky s velikonoční tématikou. Přístupná veřejnosti bude Hanácká ambasáda a zámecká kavárna!



Velikonoční prohlídky na zámku v Čechách pod KosířemZdroj: Deník / Hana Nevrlá

Řízková sobota

KDY: sobota 16. dubna od 13.30 do vyprodání všech řízků!

KDE: Camping Žralok Plumlov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Máte chuť na řízek? Není lepší příležitost než v sobotu 16. dubna zajít do Camping Žralok v Plumlově, kde se budou dělat řízky na X způsobů. Že vás tato akce láká? Neváhejte dlouho, camp otevírá ve 13 hodin, ale řízky budou pouze do vyprodání!

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK

Dětský den na Cavalu

KDY: sobota 16. dubna od 12 hodin

KDE: Cavalo, Za Velodromem 4426/6B, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Velkolepý dětský den si připravila jízdárna Cavalo. Těšit se můžeme na malování na obličej, dětské tetování, pletení copánků, jízdu na koni nebo diskotéku! V sobotu 16. dubna to ve 12 hodin vypukne! Nezmeškejte příležitost se dětského dne na Cavalu zúčastnit!

HRANICKO A PŘEROVSKO

Velikonoční Helfštýn

KDY: od pátku 15. do pondělí 18. dubna, od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150/80 korun, děti do 6 let zdarma

Bohatý doprovodný program k velikonočním svátkům je připraven na hradě Helfštýně, během kterého se můžete těšit také na jarmark řemeslných výrobků. Za hradby se chystají víc než dvě desítky řemeslníků. Před průchodem hradní pokladnou můžete na prvním nádvoří navštívit výtvarné dílny, pro děti je zde stanoviště s malováním na obličej. Travnaté plochy druhého nádvoří zaplní jarmark s již hotovými výrobky. Ve stáncích se objeví drobné šperky, keramika, hračky nebo různé čaje a koření. Své dovednosti tu představí mistr keramik s hrnčířským kruhem a košíkář, který kromě košíků a oplétaných nádob ukáže, jak na pořádnou pomlázku. Hradní kovárnu obsadí mistři černého řemesla. Dozvíte se něco o výrobě madeirových kraslic a ochutnat můžete třeba čerstvě upraženou kávu, ke které si zakousnete velikonoční perníček. Prostor hradní pekárny oživí šperkaři, keramici a malérečky. Palácové nádvoří se rozezní tóny lidových písní. O víkendu zahrají cimbálové muziky. V sobotu Primáš, v neděli Okybača a v pondělí vystoupí dětský folklórní soubor Maleníček.

Velikonoční program na hradě HelfštýnZdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Pohybové aktivity

KDY: v neděli 17 dubna od 16 hodin

KDE: park Michalov, Přerov



Pohybové aktivity inspirované cirkusovým uměním a přírodou si můžete užít tuto neděli v Michalově od 16 hodin na louce u bistra U Králíčka. Balancování mezi stromy na slackline, šplhání a houpání na závěsné šále, základy pozemní akrobacie v jarní trávě, základní triky s obručemi, instinktivní pohyb inspirovaný přírodou a přirozeností; malování na obličej s přírodními motivy z říše zvířat, rostlin a lesních duchů.

Auto-moto-veterán burza

KDY: neděle 17. dubna od 7 do 13 hodin

KDE: letiště, Drahotuše u Hranic

Tradiční Auto-moto-veterán burza se bude konat tuto neděli od 7 do 13 hodin. Dovést můžete vše co se týká motorismu a překáží vám v garáži nebo stodole. Burza se bude konat na letišti v Drahotuších. Možnost příjezdu již v pátek večer, občerstvení je zajištěno. Informace: Jiří Zemánek, telefon 603 325 003.

Auto-moto-veterán burza na letišti v DrahotušíchZdroj: Deník/Iva Najďonovová

Cyklobus TJ Sokol Ústí

KDY: neděle 17. dubna od 8 do 8.45 hodin

KDE: odjezdy: Ústí, Hranice, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: 190 až 220 korun



Cyklobus do Rožnova pod Radhoštěm, Horní Bečvu - přehradu a Bumbálku vyráží už tuto neděli.

Odjezdy:

8:00 – Ústí (hřiště)

8:30 – Hranice (Šromotovo náměstí)

8:45 – Hustopeče nad Bečvou (rozcestí)

Cena:

Bumbálka – 220 Kč

Horní Bečva (přehrada) – 200 Kč

Rožnov pod Radhoštěm – 190 Kč

Příplatek za elektrokolo je 30 Kč.

! POZOR! Je třeba se dostavit nejméně 15 minut před plánovaným odjezdem cyklobusu.



Kamenný lom s vyhlídkou v Horní Bečvě.Zdroj: Filip Mátl

Velikonoční jarmark

KDY: neděle 17. dubna od 10 do 16 hodin

KDE: Horní náměstí, Město Přerov

Opět se můžete těšit na Horním náměstí bohatý kulturní program, historické stánky, lidová řemesla a další. Na Velikonočním jarmarku vystoupí děti ze SVČ Atlas a Bios, skupiny historického šermu, a to Nuntius Regius, Valmont a Markus M, dále se můžete těšit na ukázky sokolníka s dravými ptáky, zatančí Isanda a pravou atmosféru dobového jarmarku se postará hudební skupina Rabussa.

Velikonoční jarmark na Horním náměstí v PřerověZdroj: Vojtěch Podušel

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Velikonoce na Zámečku ve Vikýřovicích

KDY: od pátku 15. do neděle 17. dubna od 13 do 17 hodin

KDE: Galerie Zámeček Vikýřovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na výstavu s názvem Velikonoce na Zámečku se můžeme těšit od soboty 15. dubna do neděle 17. dubna od 13 do 17 hodin. Připravena bude i tvořivá dílna, kde si každý návštěvník bude moct vytvořit svou vlastní velikonoční dekoraci. Využijte krásného počasí a dorazte do Vikýřovic i vy!

ilustrační foto

Velikonoce v muzeu

KDY: od čtvrtku 14. do pondělí 18. dubna, muzeum je otevřené od 9 do 18 hodin

KDE: Pradědovo dětské muzeum, Tř. Adolfa Kašpara 37, Bludov

ZA KOLIK: 45 korun



Po celé Velikonoce bude v Pradědově dětském muzeu v Bludově probíhat tematický program. Čtvrtek bude věnovaný ovečkám z vlny, pátek napečeným dobrotám, sobota malovaným vajíčkám, neděle pletení pomlázky a pondělí velikonoční hře na zahradě. Každý den navíc bude otevřená od 10 do 16 hodin tvořivá dílnička.

Velikonoční pochod Maršíkovem

KDY: sobota 16. dubna ve 13 hodin

KDE: Maršíkov, začátek pochodu je na mostu Desná

ZA KOLIK: zdarma

Příjemnou velikonoční akci si připravila obec Maršíkov. V sobotu 16. dubna můžeme vyrazit na velikonoční pochod, který začne ve 13 hodin na mostu Desná. Připravte si řehtačky, trakaře a pomlázky, protože za velkého rachotu se s nimi půjde až ke kostelíku. Chybět nebude ani velikonoční dílna s tvořením a občerstvení!

Justin Adams (UK) & Mauro Durante (IT)

KDY: čtvrtek 14. dubna od 19 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí, Javorník



Na jedinečný koncert Justina Adamse a Mauro Durante můžete zavítat do Tančírny. Ostatní zastávky na turné jsou téměř vyprodané, takže neváhejte! Na velikonočním koncertě Justin Adams & Mauro Durante zahrají v rámci svého celoevropského turné. Justin Adams je kytarista hrající s Robertem Plantem, působí v kapelách JUJU a mnoho dalších. Producent alb Tinariwen, LO’JO, The New Canzionere Greconico Salentino, a mnoho dalších… Mauro Durante je houslista a perkusionista hlavní postava kapely Canzionere Greconico Salentino.

Koncert: Mucha

KDY: čtvrtek 14. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji za 250 korun

Většinovým publikem nepochopená, kritikou nedoceněná, milovaná i nenáviděná Mucha zahraje ve čtvrtek 14. dubna v Zábřehu. „Tato brněnská kapela se vyznačuje dechberoucí energií, syrovým, avšak zároveň melodickým zvukem a přisprostlými, ale upřímnými texty. Formace Mucha sdružená kolem punkerky Nikoly Muchy se do povědomí lidí zapsala nejen svým nevybíravým vystupováním, ale zejména provokativními hity, které obíhají zejména po sociálních sítích,“ uvedl ke koncertu, který nabídne kulturák v intimním prostoru svého jeviště, produkční Vratislav Jarmar.

Mucha.Zdroj: archiv pořadatele

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

KDY: neděle 17. dubna od 15 hodin

KDE: Kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: 10 korun



Nejen pro děti ukrajinských uprchlíků připravil zábřežský biograf na Velikonoční neděli 17. dubna promítání animovaného snímku Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, vybraného mimo jiné i z důvodu jeho jazykové bezbariérovosti. „Film nabitý dějem a řadou vtipných nápadů nabízíme především proto, aby si děti a jejich rodiče mohli na chvíli oddychnout a myšlenkami se odreagovat od hrůz války,“ vysvětlila vedoucí kina Věra Smrčková. Retro umožní vstup na projekci, která je otevřena i českým dětem a rodinám, za symbolickou desetikorunu. „Máte-li ve svém okolí rodinu, která uprchla před válkou, dejte jí prosím o akci vědět,“ vybízejí pořadatelé. Promítat se bude od 15 hodin.