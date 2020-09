Mokré plstění - náramek

KDY: v pátek 18.září od 16 hodin

KDE: Ornis, Přerov

ZA KOLIK: 350 korun

V jedné z oblíbených rukodělných dílen pod vedením výtvarnice Veroniky Matlochové si osvojíte techniku mokrého plstění a vytvoříte si neotřelý módní doplněk

Tři sestry

KDY: v pátek 18.září od 18 hodin

KDE: Aniččin dvůr, Přerov

ZA KOLIK: 490 korun

Fanánek a spol zakončí koronavirové léto na Aniččině dvoře a bude to pořádná třísesterská jízda.

Na stojáka!

KDY: v pátek 18. září od 19 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 270 korun

Oblíbená stand up comedy show , jedná se o náhradní termín zrušeného představení, které se mělo konat na jaře. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Originální česká „stand-up comedy“ vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich se bavič na malém pódiu postaví před publikum a během několika minut zkouší diváky pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. Tentokrát Vás pobaví Adéla Elbel, Pavel Tomeš a Zbyněk Vičar. Adéla Elbel je v současnosti jednou z nejlepších českých stand up komiček. Také moderuje a má vlastní talk show Noční směna s Adélou.

Okresní výstava kaktusů

KDY: do neděle 20. září od 9 do 17 hodin

KDE: budova Nordic, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na výstavě nejsou k vidění jen kaktusy a sukulenty členů přerovského klubu, ale své sběratelské skvosty zde vystavují pěstitelé z celého Přerovska, například z Lipníku nad Bečvou, Bohuslávek či Oprostovic. Nejstarší kaktus, který je na výstavě k vidění, má úctyhodných 50 let.

Řecko-český večer

KDY: sobota 19. září od 17 hodin

KDE: zámecká zahrada, Horní Moštěnice

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let zdarma

Řecko-český večer plný řecké a české hudby, tance a řeckých specialit. Můžete se těšit na pravou řeckou atmosféru a koncerty kapel Los Playboys a Prometheus

Přes Hranice křížem krážem Evropou

KDY: v sobotu 19 .září od 13 hodin

KDE: zámek, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Je libo slovenské halušky s uzeným masem a se zelím? Nebo polskou polévku žurek? Ochutnali jste už někdy španělskou paellu nebo francouzský cibulový slaný koláč quiche? Což takhle dát si italské tiramisu nebo řecké tzatziki?

Ochutnat jídla některých zemí Evropské unie bude moci prvních 500 návštěvníků akce, která se uskuteční v sobotu 19. září od 13 hodin ve dvoraně hranického zámku. Pro dobrou pohodu bude znít od 14 hodin hudba v podání Olgy a Karla Cahových. Akce potrvá do vyjedení připravených porcí nebo do 16 hodin, podle toho, co nastane dřív.