Factory Friday ep. 1

KDY: v pátek 10. července od 16 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun

Letní seriál odpoledních mejdanů. Těšit se můžete na pestrý hudební program, vychlazené pivo, osvěžující drinky a něco dobrého na zub.

Rock in Hranice 2020

KDY: v sobotu 11. července od 14 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 200 korun, na místě 300 korun



Těšit se můžete na metalovou jízdu s kapelou So What!, Heaven, XIII. Století, Hysteria, Rimortis a No Control.

November 2nd

KDY: v neděli 12. července od 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Zdroj: DENÍK/Jiří KopáčHranická kytarová skupina November 2nd vznikla koncem 90. let a za sebou mají úspěšné koncerty po Evropě a USA. Předskakovali takovým hvězdám jako Alanis Morissette, Suzanne Vega, Spin Doctors, Bryan Adams nebo David Gahan. Zatím s posledním albem Night Walk with Me kapele pomáhala slavná písničkářka Suzanne Vega. Finální mix měl na její doporučení na starost zkušený producent světových hvězd, Tchad Blake.

Hledání podobizny Komenského

KDY: do 22. listopadu 17 hodin

KDE: Muzeum Komenského, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun



Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Pražení kávy na historické pražičce

KDY: v sobotu 11. července od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: Dospělí 50 korun, snížené vstupné 30 korun, děti do 6 let zdarma



Zdroj: DENÍK/Petr DvořákUkázky pražení s originálním výkladem Studia Bez Kliky a možností ochutnávek na místě.

Hudební festival Vyosení

KDY: v sobotu 11. července od 16 hodin

KDE: Base Camp, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Celá akce se koná ve venkovních a vnitřních prostorech Base Campu v Přerově. Kromě skvělé muziky se můžete těšit na dobré pivo, nealko a občerstvení! Zahrají Messen Jah. The Inversion Band, D.U.Bmusic

Hluková zkouška a Niklák live in Kozlovice

KDY: v sobotu 11. července od 16 hodin

KDE: sportovní areál, Kozlovice

ZA KOLIK: 100 korun



Další akci Hlukové Zkoušky do areálu koupaliště v Kozlovicích, tentokrát společně s kapelou Niklák!!! (Nickelback tribute)

Za nejkrásnějším ptákem Evropy

KDY: v sobotu 11. července od 7 hodin

KDE: Ornis, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun



Ekoporadna Ornitologické stanice zve na další letošní vycházku za krásami místní přírody. Cíl cesty bude sice stejný jako při poslední, botanické vycházce - Čekyňský kopec, ale tentokrát budeme objevovat krásu z říše živočišné. S ornitologem se vydáte na hnízdiště vlh pestrých, které milují hlinité svahy, do kterých hloubí své hnízdní nory. A jak už napovídá druhové jméno vlhy, příroda barvami na peří tohoto ptáka nešetřila, takže se bude na co dívat! Proto máte-li, vezměte si s sebou i dalekohledy. Ranní ptáče dál doskáče a vyhne se i polednímu vedru, proto je sraz účastníků už v 7 hodin ráno u památníku na Čekyňském kopci.

Roketská čtvrtka

KDY: v sobotu 11. července od 15 hodin

KDE: Pohostinství u Hejduků, Rokytnice

ZA KOLIK: dle pořadatelů



Vyhodnocení sedmého ročníku soutěžního ochutnávání ovocných pálenek pod názvem Roketská čtvrtka připravují na sobotu 11. července od 15 hodin v Pohostinství u Hejduků v Rokytnici. Po vyhodnocení soutěže bude vítězi předán Putovní pohár starosty a oceněni budou i další soutěžící. Pro návštěvníky je připraveno občanské posezení spojené s ochutnávkou soutěžních vzorků pálenek.

Ženy v odstínech šedi

KDY: do neděle 30. srpna - úterý až pátek od 11 do 16 hodin, o víkendu od 11 do 17 hodin

KDE: Galerie Konírna, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: neuvedeno



Zdroj: Archiv Ivety JuchelkovéVýstava Ženy v odstínech šedi mapuje tvorbu dvou žen, dvou výrazných osobností fotografické scény přerovského regionu Zuzany Štolcové a Ivety Juchelkové. Autorky jsou známé svým originálním přístupem a pojetím své tvorby. Vystavené fotografie oslavují ženské tělo, ale zároveň ducha. Na fotografiích se totiž prezentují dva odlišné ženské světy…. Prvním z nich je svět žen, které pod rouchem zasvětily většinu svého života Bohu a pomoci bližním. Druhý svět je plný žen, které se rozhodly odhodit nejen svůj šat, ale především stud a poodhalit křivky svého nahého těla.