Pat a Mat

KDY: do 11. června 17 hodin

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

K vidění jsou originální scény z natáčení večerníčku, animační dílna s praxinoskopem, herna Na návštěvě u Pata a Mata nebo na fotokoutek. K vidění je také projekce filmu Pat a Mat ve filmu. Dozvíte se zajímavosti z historie natáčení filmu Pat a Mat. K výstavě jsou připraveny hry s motivem Pata a Mata a spousta dalšího.

Oldřich Šembera & Jiří Žlebek – Obrazy a sochy

KDY: do 19. července 17 hodin

KDE: Synagoga, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Společná výstava sochaře, architekta a designéra Jiřího Žlebka a malíře a kreslíře Oldřicha Šembery



Hrad Helfštýn

KDY: od 9 do 18 hodin mimo pondělí

KDE: Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti, studenti, senioři 20 korun



K návštěvě láká středověký hrad Helfštýn. V měsíci květnu je pro veřejnost otevřen denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Přístupné jsou pouze jeho venkovní prostory, expozice uvnitř lidé zhlédnou až od 25. května. Poslední vstup do hradu půl hodiny před zavírací dobou. Kvůli bezpečnosti je nutné dodržovat rozestupy a používat ochranné prostředky. U vstupu je lepší platit bezkontaktně. Otevřený je stánek s občerstvením na druhém nádvoří. Po dobu stavebních úprav platí snížené vstupné. Ve čtvrtek 21. května je hrad pro veřejnost uzavřen.

Výstava velikonočních tradic

KDY: do 14. června denně od 13 do 17

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



K vidění jsou stovky kraslic, velikonoční perníčky a aranže ze dřeva, keramiky, šustí či vlny, které vytvořily na čtyři desítky jednotlivců a pět kolektivů. Expozice je koncipovaná ve třech místnostech. Návštěvníci se nejprve ocitnou na tradičním jarmarku, kterému dominují stánky se stovkami kraslic, zdobených nejrůznějšími technikami. Z jarmarku pak vejdou návštěvníci do starodávného pokoje Poslední místnost je věnovaná přírodě a probouzení se jara v ní.



