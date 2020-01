Stand´artní kabaret

KDY: sobota od 19.30 hodin

KDE: hospoda U Olinka, Lhotka u Přerova

ZA KOLIK: 250 korun

Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlastní kapelou Snaha.

Zapomenutý čert

KDY: neděle od 14 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Přerov

ZA KOLIK: 50 korun



Pohádka pro děti

Queen night

KDY: neděle od 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 200 korun



Projekt Moravské filharmonie Olomouc přiveze skladby kultovní kapely Queen. Posluchači si je užijí ve spojení rockového bandu a zvuku filharmonického orchestru. Bohaté vokály zazní v podání kvartetu Q VOX, kytara Jiří Sova. Autorem projektu je dirigent a zároveň moderátor večera Miloš Machek.

Jiří Vojzola - Fotografie

KDY: od pátku do neděle do 17 hodin

KDE: Galerie města Přerova

ZA KOLIK: zdarma



Retrospektivní výstava přerovského fotografa k jeho nedožitým 70. narozeninám

Back to the Future vol. 2

KDY: pátek od 21 hodin

KDE: City Club, Hranice

ZA KOLIK: 80 korun



Jedná se o večírek pro všechny věkové kategorie, plný tance a svěží hudby. Zazní house, disco a další známe i neznáme hity a také hity 80. – 90. let. Těšit se můžete také na speciální Break Dance Show.

Dětský karneval

KDY: sobota od 14 hodin.

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Těšit se můžete na karneval pro děti plný zábavy, hudby, tance, her, tanečních vystoupení a tomboly.

Návštěva u přerovských bobrů

KDY: sobota od 9.30 hodin

KDE: Ornis, Přerov

ZA KOLIK: 10 korun



V sobotu 18. ledna se vypravíme s biologem Vlastimilem Kostkanem do světa vodních huňáčů, kteří jsou mezi živočichy naší země asi nejúspěšnějšími staviteli. Živého bobra sice neuvidíte, ale vycpaný ho zastoupí. A po úvodním vyprávění v budově Ornis, ve které se v 9.30 sejdeme, se vypravíme k bobrům na návštěvu a budeme pozorovat následky jejich činnosti na laguně.

Eva Konstantinidu – Přelomy

KDY: pátek až neděle do 17 hodin

KDE: Synagoga, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Výstava malířky, která patří k nejmladší generaci výtvarných umělců. Studovala na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě v ateliéru Daniela Balabána. Autorka tvoří pod pseudonymem Ei.

Společenský ples

KDY: sobota, od 20.30 hodin

KDE: sokolovna, Skalička

ZA KOLIK: 90 korun



K tanci i poslechu zahraje skupina Doméza. Těšit se můžete na bohatou tombolu a občerstvení a také na uvítací drink zdarma.