Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

Od soboty 16. března od 6 hodin jsou uzavřeny také některé obchody, restaurace, kavárny či kosmetické salony, a to do 24. března do 6 hodin. Seznam obchodů a služeb, které zůstavají otevřené, naleznete níže.

Od 16. března do 24. března do 6 hodin také platí omezení volného pohybu osob. Toto omezení se nevztahuje na:

- cestování do zaměstnání k výkonu podnikání

- nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení

- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí

- pobyt v přírodě nebo parcích

- účast na pohřbu

- veřejnou hromadnou dopravu

- služby pro obyvatele včetně zásobování

- rozvážkovou službu

- veterinární péči

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje: 585 719 719. V provozu do odvolání každý den od 8.00 do 15.00.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UZAVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY



S platností od soboty 14. března od 6 hodin do úterý 24. března do 6 hodin budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb.

Na základě rozhodnutí vlády z neděle 15. března budou s okamžitou platností do 24. března do 6 hodin uzavřeny tyto prodejny a služby:

- prodej ubytovacích služeb

- prodejny s elektrem

- provoz autoškol

- sdílené taxislužby

- samoobslužné prádelny a čistírny

Zakázána je také přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

OTEVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY

Na základě rozhodnutí vlády z neděle 15. března zůstavájí otevřené tyto prodejny a služby:

- lékárny, prodejny se zdravotnickými potřebami

- supermarkety

- pošty (přepážky, kde nedochází k přímému kontaktu)

- banky

- trafiky

- MHD

- prodejny pokladních jízdenek

- opravny aut (přítomno však musí být méně než 30 lidí), odtahové služby, prodejny náhradních dílů

- provozovny, kde si vyzvednete objednané zboží nebo zásilku

- zahrádkářství, stavebniny a hobby markety, avšak pouze pro podnikatele, kteří tento sortiment potřebují ke své činnosti

- stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

- lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Hradišťan a Jiří Pavlica(Sokolovna Hranice), podle dostupných informací má být stanoven náhradní termín, vstupné zůstává v platnosti

- Monkey Business Tour 2020 (Divadlo Stará střelnice, Hranice), náhradní termín je 1. září

- Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi (Divadlo Stará střelnice, Hranice) pořadatelé jednají o náhradním termínu

- Komunál + Enola Gay (Divadlo Stará střelnice, Hranice) pořadatelé jednají o náhradním termínu

- Citron (Sokolovna, Hranice) - pořadatelé jednají o náhradním termínu na podzim

Městská kulturní zařízení Hranice - ruší do odvolání všechny plánované kulturní akce, uzavírá se také výstavy na Staré radnici, v Galerii Synagoga

Městská knihovna Hranice - uzavřena

Divadlo Stará střelnice Hranice - ruší do odvolání všechny plánované akce

Ostatní:

Plovárna Hranice - uzavřena

Dům dětí a mládeže Hranice - uzavřen

Klub seniorů - uzavřen

Domov seniorů - zákaz návštěv, informace rodinným příslušníkům poskytne ředitelka Simona Hašová nebo vedoucí úseku sociální a zdravotní péče Alena Žídková (kontakt na webových stránkách příspěvkové organizace)

Nemocnice Hranice - zákaz návštěv

Lázně Teplice nad Bečvou - s okamžitou platností do odvolání je veškerý kulturní program pořádaný v lázních nepřístupný veřejnosti

Zbrašovské aragonitové jeskyně - uzavřeno

Tělocvičny a venkovní areály základních škol - uzavřeny



Město Hranice od čtvrtka 19. března uzavírá městské mateřské školy



Od stejného dne uzavírá také školní jídelny při ZŠ a MŠ Struhlovsko a ZŠ a MŠ Šromotovo. Jídelna na Tř. 1. máje a jídelna při ZŠ a MŠ Drahotuše zůstávají v provozu

Město zároveň důrazně doporučilo sportovním oddílům omezit či přerušit tréninkový proces minimálně na období měsíců březen až duben

CÍRKVE

Římskokatolická církev - Křížové cesty se ruší. Mše svatá v neděli pouze pro ty, na jejichž úmysl je sloužená mše svatá. Ostatní úpřímně žádáme o duchovní spojení v tomto čase, třeba modlitbou růžence. Ve všední dny mše svatá bude dle běžného pořadu bohoslužeb, ale pouze s účasti do 30 osob

Církev bratrská - do odvolání ruší bohoslužby

RESTAURACE, BARY, PIVNICE

Od soboty 16. března od 6 hodin jsou uzavřeny, a to do 24. března do 6 hodin

POBOČKY VZP

Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. března v souvislosti s výskytem koronaviru omezuje VZP provoz všech svých poboček. Cílem tohoto opatření je ochránit jak klienty, tak i zaměstnance, ale zároveň umožnit klientům vyřízení jejich požadavků. Pro poskytovatele zdravotních služeb zřídila VZP centrální e-mailovou adresu, kam mohou zasílat své dotazy v souvislosti s aktuální situací.

V případě urgentních záležitostí budou klienti vyzváni k telefonnímu kontaktu, v nevyhnutelných situacích následně i k osobnímu jednání. To však bude probíhat ve vyhrazených prostorách v souladu s karanténními opatřeními. Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.vzp.cz. Klienti mohou VZP kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz, aplikace Moje VZP a portálu VZP Point. Rovněž mají možnost v pracovních dnech využít infocentra na telefonním čísle 952 222 222 v době od 8 do 18 hodin. K dispozici jsou i nadále podací boxy/schránky umístěné na pobočkách.

ÚŘADY

Městský úřad Hranice, Pernštějnské náměstí 1, Hranice

Kontaktní telefonní linka 581 828 111

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mesto-hranice.cz

Městský úřad Hranice reaguje na aktuální nařízení vlády ČR a upozorňuje veřejnost, že od pondělí 16. března od 12.30 jsou uzavřeny všechny objekty Městského úřadu Hranice a Městské policie Hranice pro veřejnost. Nařízení platí do 24. března do odvolání.V provozu zůstávají veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu. Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.

Pro veřejnost je zřízena informační linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje tel. 585 719 719 s provozem od 9.00 do 19.00 hodin denně

MHD HRANICE

Od úterý 17. března přechází MHD Hranice na prázdninový provoz.

AUTOBUSOVÉ LINKY OLOMOUCKÉHO KRAJE

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.

Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88





JAK DODRŽOVAT HYGIENU