Plazmové televize jsou doslova žrouti peněz. Je sice pravda, že v zimě umí docela hezky roztopit pokoj, na druhou stranu ale také svému majiteli zatopí finančně. Jejich obraz už také často nedosahuje snesitelných kvalit a zainvestovat do nové technologie tak v dnešní době není vůbec od věci. Kvalitou i spotřebou už dávno plazmy přeskočily LCD obrazovky a hlavně pak typy LED, QLED a OLED. U posledních zmíněných případů ovšem už musíme počítat s vetší finanční investicí, jestli ale nyní máte hluboko do kapsy, za přijatelné ceny stále seženete LED obrazovky. Krom očí vám jistě do budoucna poděkuje i vlastní peněženka.

· CRT televize s úhlopříčkou 53 cm - cca 109 kWh/rok, tedy přibližně 654 Kč.

· Plazmová televize s úhlopříčkou do 130 cm - cca 399 kWh/rok, tedy přibližně 2394 Kč.

· LCD televize s úhlopříčkou do 100 cm - cca 179 kWh/rok, tedy přibližně 1074 Kč.

· LED televize s úhlopříčkou do 100 cm - cca 98 kWh/rok, tedy přibližně 576 Kč.

· QLED s úhlopříčkou 125 cm - cca 120 kWh/rok – tedy přibližně 720 Kč.

· OLED televize s úhlopříčkou do 121 cm - cca 131 kWh/rok, tedy přibližně 786 Kč.

Data ke spotřebě jednotlivých typů televizí převzata z Provident.cz, přibližná cena pak byla upravena na základě výpočtu průměrné ceny od dodavatelů - 6Kč/1kWh.

Základní pravidla, kterými se řídit

Při výběru televize je si třeba nejdříve říct, k čemu vůbec bude využívána a kde v bytě bude mít své místo. Primárně tedy pravděpodobně budete při výběru řešit úhlopříčku obrazovky a samotnou velikost. Většina dnešních LED, QLED a OLED televizí jsou tzv. frameless, tedy bez výrazného rámu. Do průměrného obývacího pokoje je ideální televize s úhlopříčkou 50-55 palců, pokud ovšem sháníte velkou obrazovku do zasedačky nebo klubovny, rozhodně není od věci zavítat do sekce 60 palců a více. Například do kuchyně pak ale bohatě postačí obrazovka se 43 palci. Naprostým základem je dneska rozlišení 4K, což menší televize než 43 palců nenabízí. Pro fajnšmekry je zde ale také možnost rozlišení 8K.

Musíte ale počítat s tím, že cenovka se tím výrazně zvýší a do 40000 už se nebudete vejít. Běžná obnovovací frekvence obrazu je 50/60Hz, což na filmy a televizní vysílání bohatě stačí. Pokud byste ovšem chtěli na TV také hrát videohry, rozhodně by stálo za to zvážit televizi s obnovovací frekvencí 100Hz a více. Důležitou součástí dnešních televizí jsou také SMART funkce, tedy možnost instalace různých aplikací, podpora streamovacích platforem jako jsou Netflix, HBO a dalších interaktivních funkcí. Hned po velikosti uhlopříčky je ovšem nejdůležitější typ zobrazení. Na ty se proto podíváme podrobněji.

Do 10000 korun: Dostačující LED s kompromisy

Pokud nejste nároční a stačí vám sledování pořadů, youtubových videí a streamů, tak si bohatě postačíte s tou nejzákladnější verzí chytrých televizí ve snesitelné cenové relaci. Jednat se ovšem bude hlavně o LED obrazovky se zobrazovací frekvencí 50/60 Hz. V zásadě se jedná o klasickou LCD technologii ovšem podsvícenou LED diodami. Světlo nijak neuniká ze zařízení ven, což vede k dynamičtějšímu kontrastu. Spotřeba je pak dána typem podsvícení. Nejvíce se používají dva typy – Edge LED, který má diody pouze po okrajích obrazovky a Direct LED s rovnoměrným rozmístěním diod po celém panelu. Edge je sice úspornější, zároveň ale světelnost a kontrast barev na určitých místech nedosahuje takové kvality.

Pokud tedy nechcete primárně šetřit energií, tak je Direct vždy lepší volbou. Na LED televizí s 50/60Hz obnovovací frekvencí není úplně ideální hrát videohry, ovšem to neznamená, že by to bylo nereálné. Jenom je škoda, že úplně naplno nevyužijete potenciál, který při zobrazování nabízí konzole PlayStation 5 a Xbox X. Dobrou volbou je tak konkrétně například LG 50UP8000 (cca 9500 korun) nebo SHARP 50DN2EA (8 – 10000 korun). Zvláštní výjimkou je pak čínský Hisense 50A76GQ, který seženete pod 10000 korun a jedná se dokonce o QLED.

LG 50UP8000Zdroj: se svolením společnosti LG

Od 10000 do 20000 korun: QLED, Nano Cell nebo velké LEDky

V tomto cenovém rozpětí už začíná být výběr zajímavější. Krom toho, že zde najdete například UHD SMART LED televize od Samsungu nebo 65palcové klasické LEDky, zároveň už si jde vybrat i příjemnou QLED obrazovku a Nano Celly od LG. Technologie QLED funguje na obdobném principu jako LED, každopádně zároveň operuje s tzv. Quantum Dots, tedy vrstvou kvantových teček dodávající obrazu větší jas a zároveň silně vykreslující černou barvu. Díky tomu se i více hodí do tmavších pokojů a na hraní her. Trošku bokem stojí televize od LG s vlastním patentem na zobrazování nazvanou Nano Cell. Ta za pomocí barevných filtrů opravuje špatné odstíny a zároveň jednotlivé zobrazovací tečky na panelu mají pouze 1 nm, takže se lépe vykreslují samotné barvy.

Při sledování obrazovek Nano Cell také nedochází ke zkreslení barev při velkém úhlu. V této cenové relaci by šlo doporučit Samsung QE50Q80A (16 - 19000 korun) se 120Hz obnovovací frekvencí nebo LG 50NANO81 (16 – 19000 korun).

Samsung QE50Q80AZdroj: se svolením společnosti Samsung

Od 20000 do 40000: OLED nebo až 75palcový QLED

Pro obzvlášť náročné jsou zde již obrazovky OLED. Tuto technologii často nalezneme například u displejů chytrých telefonů. OLED už nefunguje na podobném principu jako LED a QLED. Panely totiž již nejsou podsvíceny diodami, ale každý jediný světelný bod generuje vlastní světlo. Barvy jsou tak mnohem jasnější, černá barva skutečně vypadá černě a obraz je plnohodnotně jasný a nemá „slepá místa.“ Zároveň OLED obrazovky šetří energii při promítání temných scén, jelikož částečky nemají potřebu generovat světlo. Porovnání s QLEDem je občas dost problematické a existují televize, které i s touto technologií jsou obrazově schopné překonat OLEDy. Pokud byste tedy spíše hledali dobrou, ale zároveň rozměrově velkou televizi v cenové relaci mezi 20 – 40 tisíci korunami, QLED je lepší volbou. Doporučit lze tedy buď Samsung The Frame QE55LS03B (25 – 32000 korun), LG 55OLEDC21 se skvělým zvukem a velkým počtem HDMI a USB (33 – 37000 korun) nebo TCL 75C735 s 75palcovou QLED obrazovkou a obnovovací frekvencí 144 Hz (cca 38000 korun).

TCL 75C735Zdroj: se svolením společnosti TCL