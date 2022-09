ANO v letošních komunálních volbách získala 28,47 procent hlasů.

Na druhém místě skončila SPD se ziskem 13,61 procent hlasů a třetí místo obsadilo uskupení Hranice pro život (13,01 procent).

Na čtvrtou příčku se dostaly Naše krásné Hranice s 12,2 procenty, o prsa za nimi skončilo uskupení Pro Hranice s 11,6%.

Do hranického zastupitelstva se dostala také ODS (7,5%) a Hranice 2000 (6,9%).

Výsledky voleb v Hranicích ZDE

V Hranicích ucházelo se o hlasy voličů devět volebních stran, což je o tři méně než v roce 2018. Zájem voličů byl o něco nižší než v roce 2018. Tehdy k urnám přišlo 38,44 procent lidí, letos to bylo 38,14 procent.

„Celkový výsledek voleb je pro mě určitě velkým překvapením. Úspěch jsme čekali, ale ne takový. Překvapila mě SPD, která skončila na druhém místě, a to, že jiné strany skončily za námi s větším odstupem. Hranice se však vždy vymykaly celostátním průzkumům. Svoji roli tu hraje i velikost města a to, že se tady lidé dobře znají. Nicméně si myslím, že je to výsledek té čtyřleté práce, která se na radnici odvedla. Já bych velice rád navázal na řadu projektů, které máme rozjeté, v nich pokračoval a dotáhl je do konce. Jde například o stavbu cyklostestezky, modernizace sídlišť, projekt sportoviště, a tak dále. Těch záměrů je hodně, i když je to mnohdy otázka peněz a dosáhnutí na dotační tituly,“ řekl krátce po zveřejnění výsledků voleb Daniel Vitonský.

Jak bude vypadat vedení radnice, si zatím netroufl odhadovat. Doposud město vedla široká koalice složená ze zástupců ANO 2011, Naše krásné Hranice, Hranice 2000, ODS, Hranice pro život. Jak to bude vypadat v následujících čtyřech letech, je zatím nejasné.

„Je předčasné o tom zatím hovořit. Nějaké varianty samozřejmě jsou, ale nic není definitivně rozhodnuto,“ doplnil místostarosta Daniel Vitonský.

Už v tuto chvíli je jasné, že SPD tam obsadí 3 mandáty.

„Je to pro nás mega úspěch. Myslím si, že jsme oslovili všechny věkové skupiny. Jsme otevření vyjednávat s vítězným hnutím ANO 2011. Čekáme, až nás osloví,“ řekl lídr SPD v Hranicích Martin Malášek, který je v komunální politice novou tváří. V Hranicích se volilo 23 zastupitelů.