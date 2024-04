Jarní Flora

KDY: čtvrtek 25. až neděle 28. dubna (čtvrtek až sobota od 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 17 hodin)

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: dospělý 200 Kč na místě / děti (6-15let) 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vesmír, tisíce květin a jedinečná floristická aranžmá. Taková jsou lákadla hlavní letošní jarní Flory Olomouc, největšího tuzemského svátku květin. Kromě hlavní expozic v pavilonu A nazvané Galaxie květin (více ZDE) čeká na návštěvníky podívaná a pestrý program i v dalších pavilonech. Součástí jarní Flory jsou i velké Zahradnické trhy, které zaplní venkovní areál olomouckého výstaviště. Celkem se bude prezentovat více než 300 prodejců a vystavovatelů.

Edojarmark

KDY: sobota 27. dubna

KDE: Ekologické centrum Sluňákov, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Populární Edojarmark plný koncertů a aktivit pro celou rodinu jako společná oslava života. Na hlavním podiu to rozjede Bombarďák (10:00), RAZAM a Iva Marešová (11:30), Terrible 2s (13:00), Terra Profonda (15:00), Letní kapela (16:30), Michal Prokop a Framus Five (18:00) a Bert & friends (19:30). Představení pro děti (Divadlo Víti Marčíka): Zlatovláska (13:00), Bajaja (15:30). Po celý den: stánky s místními produkty, SWAP, dílničky, informace o životním prostředí a konceptu trvale udržitelného života. Volný vstup do uměleckých staveb významných českých výtvarníků - Rajské zahrady Františka Skály a Sluneční hory Miloše Šejna. Více o akci čtěte ZDE.

EDOjarmark zve na koncerty, zábavu a místní dobroty. Zazpívá i Michal Prokop