První dubnový víkend je tu a s ním i Tipy Deníku na to, kam vyrazit. Každý týden pro vás v redakci připravujeme seznam zajímavých akcí v Olomouckém kraji, kde můžete strávit volné dny. Tento víkend se na mnoha místech budou konat akce Ukliďme Česko, navštívit můžete ale třeba i poslední plesy nebo vysílání živého přenosu z Dejvického divadla.

Ukliďme Česko ve Vrchoslavicích | Video: Zdeněk Vysloužil

OLOMOUCKO

Ukliďme Olomouc

KDY: sobota 6. dubna

KDE: různá místa v Olomouci

PROČ PŘIJÍT: Do tradiční akce Ukliďme Česko se v hlavní úklidový den zapojí také stovky dobrovolníků na různých místech Olomouce. Přidat se může každý. Společně se bude 6. dubna uklízet například v okolí nádraží Olomouc-město, v okolí Kmochovy ulice, v Neoralově parku a na nábřeží u Šantovky, v Holickém lese, na Nových Sadech, ve Slavoníně, v Pavlovičkách, v Černovíře či na přírodním koupališti Poděbrady. Už v pátek 5. dubna se bude uklízet ve Smetanových sadech, v neděli 7. dubna zase okolo řeky Bystřice. Přehled všech úklidových míst a termínů na www.uklidmecesko.cz

Do akce Ukliďme Česko se můžete zapojit také v Olomouci.Zdroj: Deník / Jíra Jiří

Molitorův dům a Dómská čtvrť

KDY: sobota 6. dubna, od 10 hodin

KDE: Kosinova ulice, Olomouc

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná prohlídka historického Molitorova domu z konce 19. století a tamní knihovny. Provází Jan Jeništa ze spolku Za krásnou Olomouc. Ten účastníky seznámí nejen s dějinami domu, ale i s historií okolní Dómské čtvrti a příběhy jejích obyvatel. Sraz před vstupem do parku v Kosinově ulici v Olomouc

Odpudiví nebo kouzelní

KDY: sobota 6. a neděle 7. dubna

KDE: různá místa v Olomouci

ZA KOLIK: Vstupné do Pevnosti poznání: dospělí 160 Kč / děti 130 Kč / rodinné od 380 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Pevnosti poznání k vidění na pět desítek nejrůznějších druhů bezobratlých, plazů a obojživelníků. Vedle ukázek živých zvířat (mimo jiné také několika druhů švábů, štírů či sklípkanů) se budeme společně bavit o chovatelství, teraristice a herpetologii. Nebudou chybět ani entomologové, kteří představí různé metody terénního výzkumu. Odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů nás seznámí také s jedinými létajícími savci a smyslem jejich ochrany. Kromě zvířat se mohou návštěvníci tak těšit na vědecko-expediční přednášky a doprovodný program v laboratoři, vědecké dílně i interaktivních expozicích.

V Pevnosti poznání k vidění na pět desítek nejrůznějších druhů bezobratlých, plazů a obojživelníků.Zdroj: Petra Pášová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dejvické divadlo: Elegance molekuly v zábřežském Retru

KDY: neděle 7. dubna od 19 hod.

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Elegance molekuly dává nahlédnout do života jednoho z nejvýznamnějších chemiků 20. století Antonína Holého, který zásadně ovlivnil životy lidí po celém světě svými objevy antivirotik používaných při nákaze virem HIV, hepatitidy typu B či oparů. Petr Zelenka ve své hře odkrývá život tohoto geniálního vědce a zachycuje jeho cestu během výzkumu léčivé molekuly i strasti vzniku léků skrze farmaceutické firmy. Hra byla oceněná Cenou divadelní kritiky za rok 2018 jako nejlepší česká divadelní novinka.

V Zábřehu se mohou návštěvníci vydat na živý přenos hry Dejvického divadla.Zdroj: Michal Klíma

Divadelní žatva v jesenickém divadle

KDY: pátek 5. dubna od 13:30 hod. a sobota 6. dubna od 9 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V doprovodu skřítků můžete během Divadelní žatvy v |Jeseníku zhlédnout úrodu amatérských spolků, budete svědky dynamického přednesu a třeba si nad tím vším v divadelním Kafe Bezruč také společně popovídáte o hlubokém významu života. Těšit se můžete i na doprovodný program, jako je doplňující výstava Skautské klapky k filmům Poslové historie a Hrdinové odboje a chybět nebudou ani výtvarné dílničky.

Jarní divoká příroda s fermentací v kuchyni v Rovensku

KDY: sobota 6. dubna od 10 hod.

KDE: Penzion Sýpka, Rovensko

ZA KOLIK: 2300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Budete ochutnávat, fermentovat a vařit. Vyzkoušíte hlívu fermentovanou několika způsoby, zeleninu, dipy, salsy, nápoje. Z přírody ochutnáte jarní smrkové výhonky, jarní divoké bylinky, limonádu, koláč a další dobroty. Uvaříte si oběd a zároveň si budete povídat o bylinkách. Jako bonus si vyzkoušíte naložit vlastní fermentovanou zeleninu. Všechny recepty budou sepsány ve skriptech. Nezapomeňte si vzít s sebou sklenice, protože vše, co nesníte, si odnesete domů. Každý workshop je jedinečný, nabíjející neskutečnou energií, uspořádán dle ročního období. Na každém workshopu se ochutnává a vaří pokrmy z divokých bylin rostoucích v daném období.

PROSTĚJOVSKO

Neformální ples

KDY: pátek 5. dubna, od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Neformální ples k ukončení hokejové sezony pořádá oddíl SK Prostějov 1913. Vedení klubu si dovoluje pozvat všechny příznivce, aby oslavili zisk titulu krajských přeborníků. K tanci a poslechu zahraje skupina Kontakt a DJ Zakopal. Bohatá tombola a občerstvení zajištěny.

Neformální ples se koná k příležitosti ukončení hokejové sezony.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

XIX. Aprílový koncert a výstava

KDY: sobota 6. dubna, od 15 hodin

KDE: sokolovna Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vítání jara v podání koncertu Dechového orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov. Součástí sobotního odpoledne je i výstava prací žáků místní základní školy a prostějovské Jistoty. Vystoupí také malí sokolové z Čelechovic na Hané s ukázkou sletové skladby Mravenci.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

KDY: sobota 6. dubna, od 8.30 hodin

KDE: Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Každoroční celostátní úklidová akce zapustila hluboké kořeny i v Prostějově a celém regionu. Tradiční úklid biokoridoru Hloučela a jižní části města zaštiťuje i samotné město a ochránci přírody z Ekocentra Iris. Uklízet se bude v obvyklých lokalitách a dobrovolníci se sejdou na tradičních místech. Sraz účastníků mezi 8.30 a 9 hodinou u Občerstvení U Abrahámka, v Olomoucké ulici u penzionu Stella a u hřbitova v Krasicích.

Také Prostějov se zapojí do akce Ukliďme Česko.Zdroj: Deník/VLP Externista

Charitativní ples Pomáháme tancem

KDY: sobota 6. dubna, od 20 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 390 stůl, 350 stání, studenti: 340/300 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 12. ročník tradičního charitativního plesu Pomáháme tancem, letos zcela uzavře plesovou sezonu. Výtěžek z plesu bude letos rozdělen mezi Střední školu, základní školu a mateřskou školu Prostějov, Komenského 10 a Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Těšit se můžete na zajímavý program a tombolu. O hudbu se už počtvrté postará kopřivnická kapela ALFA band.

PŘEROVSKO

Koncert kapaly Harafica

KDY: sobota 6. dubna od 19.00 hodin

KDE: Přerov, Klub Teplo

ZA KOLIK: do 5. dubna 300 korun, na místě 400 korun

PROČ VYRAZIT: Uherskohradišťská kapela Harafica platí za progresivní cimbálovou muziku. Zaměřuje se nejen na folklor, ale i další žánry. Loni absolvovala vánoční koncertní turné po USA. Vystoupila mimo jiné i v historickém sále Grand Ballroom v New Yorku či na české ambasádě. Předtím pokřtila u Rockefellerova centra své nové album vánočních koled. Nyní tato osmičlenná kapela přijíždí také do Přerova. Koncert pořádá Klub Dlažka.

V Přerově zahraje cimbálová muzika Harafica.Zdroj: archiv Harafice

Živý přenos představení Dejvického divadla

KDY: neděle 7. dubna od 19.00

KDE: Přerov kino Hvězda

ZA KOLIK: 390 korun

PROČ VYRAZIT: Loni na jaře přišlo do kin představení Ucpanej systém v podání herců Dejvického divadla. Přímý přenos z představení měl v kinech velký úspěch, a tak se divadlo po roce rozhodlo akci zopakovat. Letos se bude ve 150 kinech po celém Česku včetně Přerova promítat jeden z nejúspěšnějších a nejoceňovanějších titulů z jejich současného repertoáru - Elegance molekuly. Hra byla oceněná v rámci Cen divadelní kritiky 2018 jako nejlepší poprvé uvedená česká hra roku. Hru herci věnovali významnému českému chemikovi Antonínu Holému, jehož postava se v inscenaci také objevuje.

Ornitologická procházka v okolí Dřevohostic

KDY: sobota 6. dubna od 7.00 hodin do cca 14.00

KDE: Dřevohostice

ZA KOLIK: 40 korun

PROČ VYRAZIT: U příležitosti oslavy Mezinárodního dne ptactva pořádá Ornitologická stanice Přerov vycházku po okolí Dřevohostic s ornitologem Martinem Vymazalem. Sraz bude v 7.00 hodin na náměstí v Dřevohosticích, ukončení opět v Dřevohosticích mezi 13.00 a 14.00 hodinou. Plánovaná trasa měří zhruba 8 km. V případě deště se akce ruší.

V Dřevohosticích proběhne ornitologická procházka.Zdroj: Jiří Šafránek

Ukliďme Hranice

KDY: sobota 6. dubna od 10.00

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ VYRAZIT: I v letošním roce se město Hranice zapojuje do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Přidat se mohou všichni, kteří chtějí mít město krásnější a čistší. Sraz účastníků je naplánovaný na 10.00 hodin v Zámecké zahradě. Pro úklidovou akci budou zajištěny ochranné pomůcky, pytle a odvoz odpadu.