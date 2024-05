Spousta skvělých akcí na vás čeká v celém Olomouckém kraj tento víkend. Metropoli ovoní víno, okolo Velkého Kosíře se bude vandrovat, na zámku v Čechách budou hřát výhně, v Hranicích zazpívá Daniel Hůlka. Vyberte si z našich tipů.

OLOMOUCKO

Olomoucká muzejní noc

KDY: pátek 17. května, 18 až 24 hodin

KDE: pět desítek muzeí, galerií, památek, institucí a podniků v Olomouci

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Olomoucká muzejní noc otevře veřejnosti ve městě sbírky významných muzeí, galerie, knihovny i působivé památky a zajímavé, ne běžně přístupné prostory. Jedinečná příležitost projít si výstavy a atraktivní místa v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Oficiální zahájení muzejní noci proběhne ve Ztracené ulici v 18 hodin – otevře se tam výstava jedenácti snímků z Národní soutěž fotografie ve výlohách obchodů v ulici. Podrobný program a zpřístupněná místa zde: muzejninoc.olomouc.eu

Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 17. května (14-22 hod), sobota 18 května (10-22 hod)

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční přehlídka tří desítek vinařství v krásném centru Olomouce s bohatým kulturním programem. K okoštování i zakoupení budou vína z Moravy, ale i ze Slovenska, Rakouska, Gruzie či Chile. V pátek na Dolním náměstí zahraje cimbálovka Hejčíňan, Blues Power či Cimbal Hell Band. V sobotu to rozjede harmonikářka Tereza Kniežová, cimbálovka Slovácko, Aneska a Daniel Flek.

Olomoucké vinné slavnosti na Dolní náměstí, sobota 27.5. 2023Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Lobster Food Fest

KDY: sobota 18. května 2024, od 11 do 20 hodin

KDE: Fort XX Escot, Křelov

ZA KOLIK: vstup volný, parkovné 100 korun za auto

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník festivalu dobrého jídla a pití, opět v neotřelém prostředí křelovské pevnosti Fort XX Escot. Servírovat se bude například italská kuchyně z Lobster Family restaurantu, zdravé dobroty bistra Helen, lahůdky z moderní kantýny Bistra Paulus, neapolská pizza, vychucený streetfood i mexické či indonéské dobroty. Nabídku pěti desítek jídel doplní dobře načepované pivo, moravská a francouzská vína, alko i nealko koktejly či výběrová káva. Pro hosty bude připravený i doprovodný program a velký dětský park.

Pivní Springfest

KDY: sobota 18. května, od 12 do 24 hodin

KDE: Pivovar Twinberg, Olomouc-Řepčín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: První ročník jarního minifestivalu kraftového piva Springfest v řepčínském pivovaru Twinberg. Kromě piv pořadatele bude možné ochutnat také vymazlené moky od pivovarů Castellum Brewery, MadCat, Luhačovice a Zlínský švec. Hrát bude kapela Fly Tommorow a nebudou chybět grilované dobroty.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Benzínová párty

KDY: sobota 18. května, od 12 hodin

KDE: Odrlice u Senice na Hané

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Velká motorkářská zábava s několika kapelami, společná vyjížďka, motosoutěže, pivní soutěže, Miss mokré tričko, streetfighter show, půlnoční striptýz. Podívejte se jak sraz vypadá:

Motorkářský sraz rozburácel hanáckou vesničku Odrlice

PROSTĚJOVSKO

Redneck Machine fest

KDY: sobota 18. května, od 10 hodin

KDE: Zámecký park, Výšovice

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník originální motopárty, na které nebudou chybět historické automobily, motorky a traktory. Buranská vyjížďka všech účastníků srazu je naplánovaná na 11 hodinu. Po celý den, od 14.30 se postupně na podiu vystřídají živé kapely – Sauria, King Bee, ZZ Top tribute, Dobré ráno blues, Route to the otherside, G.O.C. a Calibos.

Help Cup Plumlov

KDY: sobota 18. a neděle 19. května, od 18 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční setkání vytuněných a upravených vozidel všech značek, se opět koná v krásném prostředí Kempu Žralok. Akce má tradičně zajímavý doprovodný program se spoustou soutěží a nabitou tombolou. Výtěžek z tomboly poputuje tradičně na pomoc druhým. Tentokrát budou finance předány Depozitu Olomouc, který se stará o puštěná zvířátka.

Help Tuning Cup 2022 Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Smržické vandr 2024

KDY: sobota 18. května, od 7 hodin

KDE: Fotbalové hřiště, Smržice

ZA KOLIK: 50 korun, děti 20 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 20. ročník populárního turistického výšlapu okolím Velkého Kosíře organizuje Klub českých turistů Smržice. Každý z účastníků obdrží po registraci mapu, startovní kartu a něco sladkého na zub. Pro pěší účastníky je připraveno 6 tras od 5 po 42 kilometrů. Trasy jsou přichystány i pro cyklisty MTB a silniční kola. Za absolvování trasy v cíli diplom, razítko a za mírný příplatek i pamětní medaile. Oceněn bude nejstarší i nejmaldší účastník. Jak vypadal loňský ročník, podívejte se:

VIDEO: Smržické vandr hlásí rekordní účast. Šli i 93letý chlapík a malý Mikuláš

Dětské rytířské hry

KDY: sobota 18. května, od 13 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zajímavé zpestření pro děti připravili na Zámku Plumlov. Celoodpolední rytířské hry s pravými rytíři budou jistě nevšedním zážitkem. Malí zbrojnoši by si měli přinést vlastní kostýmy i zbraně. V případě, že nemají, je možnost si zapůjčit vybavení přímo na místě. Po oba víkendové dny budou na plumlovském zámku probíhat i Pohádkové prohlídky. Zámeckými komnatami provedou kostýmovaní průvodci. Prohlídky se konají po oba dny od 10 hodin, s posledním vstupem v 17 hodin. Vstupné činí 160 korun, pro děti do 12 let 90 korun a do 3 let zdarma.

Olomoucký FORTEL 2024 aneb Hanácké kování

KDY: sobota 18. a neděle 19. května, od 9 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 150 korun, děti 6-15 let 50 korun

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již šestý ročník setkání kovářů Olomouckého kraje s mezinárodní účastí. V areálu zámku Čechy pod Kosířem se na otevřené ploše před Oranžérií rozzáří ohně výhní a kováři rozezvučí své kovadliny. Během dvou dnů zde budou umělečtí kováři ze spolku KOK a jejich přátelé z Čech, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Itálie pracovat na společném díle - PLASTIKA PÁVA. Tak jako loni i letos bude součástí akce Prodejní nožířská výstava. Pro návštěvníky je připraven také doprovodný program. Ukázka tavby a lití bronzu metodou používanou v době bronzové, ukázky historických řemesel, vystoupení Country kapely DEJNA, zábavná kovářská stezka pro děti – Živly, korálkování pro děti a prodej různých řemeslných výrobků.

V. mezinárodní setkání kovářů Olomoucký fortel aneb Hanácké kování a prodejní výstava nožů na Zámku Čechy pod Kosířem; 20. až 21. 5. 2023Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

XXVI. Setkání veteránistů

KDY: neděle 19. května, od 8 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již XXVI. Setkání veteránistů s historickými vozidly se uskuteční na centrálním prostějovském náměstí před muzeem. Veřejnost a fandové automobilových veteránů se mohou těšit na soutěž elegance (od 10 hodin), kterou bude následovat spanilá jízda ulicemi Prostějova. Ta odstartuje v 11.15 1. kolem v Trávnické ulici a přes Svatoplukovu, Újezd, Dolní, Joštovo náměstí, Sokolskou se vrátí zpět do Trávnické. Druhé kolo má trasu přes Svatoplukovu, Újezd, Wolkerovu, Palackého, Blahoslavovu s příjezdem zpět na náměstí T. G. Masaryka.

PŘEROVSKO a HRANICKO

Mezinárodní den muzeí v Muzeu Komenského

KDY: sobota 18. května, od 14 hodin

KDE: Muzeum Komenského Přerov

PROČ JÍT: Komentované prohlídky stálých expozic (archeologie Přerova, Blahoslav a Komenský, entomologie), které proběhnou zdarma u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Prohlídky začnou od 9.30, 11:00, 13:30 a od 15:00 hodin, maximální počet osob je 30 ve skupině. V případě velkého zájmu budou vytvořeny dvě paralelní skupiny.

Koncert Terezy Mátlové & Daniela Hůlky

KDY: pátek 17. května, od 18 hodin

KDE: Koncertní sál Hranice

ZA KOLIK: 550 korun

PROČ JÍT: Koncert operních zpěváků Daniela Hůlky a Terezy Mátlové, které doprovodí klavírista Ahmad Hedar. Sopranistka Mátlová se věnuje opeře, operetě i muzikálu. Byla dvakrát nominována na Cenu Thálie a jako talent roku oceněna na Wexford festivalu v Irsku. Vyniká v rolích jako Rusalka, La Traviata, Gilda, Čardášová princezna a dalších. Účinkuje v muzikálech Fantom opery, Bídníci či Noc na Karlštejně. Hůlku proslavil nejúspěšnější český muzikál Dracula. Působil v mnoha muzikálech a byl také činný na poli populární hudby. Nikdy však neopustil svoji milovanou operu. Od roku 2006 byl sólistou operního souboru Národního divadla.

Ilustrační fotoZdroj: Město Skuteč

Dance Evolution

KDY: sobota 18. května, od 9 hodin

KDE: Sportovní hala SK Start, Přerov

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti 50 korun

PROČ JÍT: Sedmnáctý ročník taneční soutěže, kterou tradičně pořádá Středisko volného času ATLAS a BIOS. Tanečníci a tanečnice se představí v devíti soutěžních disciplínách: disco dance, disco show, street dance, street show, show dance, parketové kompozice, orientální tance, dance mix a taneční aerobik. Jako každoročně se na parketu vystřídají stovky účastníků, kteří do Přerova dorazí z různých tanečních oddílů po celé ČR.

Výstava k 80. výročí fotbalu v Prosenicích

KDY: neděle 19. května, od 14 hodin

KDE: Muzeum v Prosenicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Zajímavá expozice nabídne návštěvníkům fotografický materiál a dobové dokumenty, které jsou věnovány fotbalu i místní organizaci Sokola. Na výstavě jsou k vidění také vzácné fotografie ze života místních Sokolů z roku 1912, největší část expozice je ale věnována historii fotbalu. Výstava bude přístupná každou neděli od 14 do 17 hodin nebo po telefonické domluvě. Potrvá až do konce července.

Swingový večer - Jan Smigmator & Band

KDY: sobota 18. května, od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 250 až 480 korun

PROČ JÍT: Swingový večer, v rámci něhož vystoupí Jan Smigmator & BAND, feat. Scott Hamilton (USA) a Juraj Bartoš (SK). Jan Smigmator, rodným příjmením Šmikmátor, je český swingový zpěvák, absolvent Pražské konzervatoře, moderátor a dramaturg pořadu Klub Evergreen a hudební producent. Koncertuje doma i v zahraničí, před rokem vystoupil v legendární Cernegie Hall v New York.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková Uvírová

Zahájení lázeňské sezony

KDY: sobota 18. května od 9 hodin

KDE: areál lázní Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Od devíti hodin se návštěvníci mohou těšit na řemeslné trhy. Zakoupit si zde bude možné například dřevěné hračky, kované šperky, přírodní mýdla, kosmetiku a další zboží od lokálních prodejců. Na místě budou k dispozici také stánky s občerstvením nebo oblíbený fotokoutek. A zabaví se i děti. Pro ty budou připravené hry, skákací hrad a malování na obličej. Malé i velké zaujmou také ukázky hasičské a armádní techniky. Program na pódiu u řeky Bečvy zahájí hranické mažoretky, které ve 14.20 je vystřídá Big Band ZUŠ Hranice. Následovat bude koncert primáše Jiřího Pavlici s legendární cimbálovou muzikou Hradišťan. Od 18.00 se návštěvníci mohou těšit na Acoustic Lumen – olomoucké uskupení, které zahraje především staré české hity v akustickém provedení.

ŠUMPERSKO a JESENICKO

Zahájení lázeňské sezony 2024 v Jeseníku

KDY: víkend 17. až 19. května od 9 hodin

KDE: Jeseník, lázně a okolí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V jesenických lázních o tomto víkendu zahájí už 177. lázeňské sezonu. Čeká vás bohatý program, který začne v pátek 17. května od 9 hodin na Masarykově náměstí. Můžete se těšit na taneční vystoupení Nysa, na Kristiána Šebeka nebo Ondřeje Rumla a Jazz Quintet. V sobotu dopoledne bude program pokračovat ve Smetanových sadech, kde se můžete přijít podívat třeba na divadelní představení Ať žijí strašidla nebo na zpěvačku Leonu Machálkovou. Celé oslavy vyvrcholí v sobotu a v neděli v Priessnitzových lázních, kde se mimo jiné bude konat otevření hrobky a kaple zakladatele jesenických lázní Vincenze Priessnitze.

Květinový ples v Šumperku

KDY: sobota 18. května od 19.30 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné s místenkou 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Klub tanečního sportu Šumperk pořádá v šumperském Domě kultury Květinový ples. Celým večerem vás bude provázet Vlastimil Štefl. K poslechu i k tanci zahrají Swingový orchestr Bedřicha Pukovce a hudební skupina Triangl. Dále se můžete těšit na taneční ukázky od profesionálů, jako jsou například členové národního reprezentačního týmu ČR ve standardních tancích Veronika Vykydalová a Adam Procházka nebo mistr ČR v latinskoamerických tancích Adam Chytil se svojí partnerkou Nikolou Saňákovou a v neposlední řadě vystoupí profesionální taneční pár Veronika Hanušová s Davidem Vejcharem.

Květinový ples v ŠumperkuZdroj: DENÍK/Hana Kubová

Michal je pajdulák

KDY: neděle 19. května, od 16.30 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 320 korun, v den akce 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Veselé představení krále všech dětských klaunů, komiků a vynálezců Michala Nesvadby, kterého malí diváci znají především z Kouzelné školky, zavítá do kina Retro v Zábřehu. Hodinová dětská show je koncipována jako vyprávění o lidském těle, se kterým se děti seznámí od hlavy až k patě. Chybět nebudou překvapivé kostýmy, loutky ani tradiční dárky ze samolepicí pásky. Děti i dospělí se mohou těšit na spoustu legrace, soutěží a hezkých písniček, čeká je ale také malé poučení.

Cembalisté zahrají v zábřežském kostele svaté Barbory

KDY: neděle 19. května, od 16 hodin

KDE: kostel sv. Barbory, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, v den akce 200 korun, 50 korun sleva na na slevovou abonentku, děti vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koncert určený nejen pro vyznavače klasické hudby, ale pro všechny příznivce originálních hudebních zážitků připravila Zábřežská kulturní na neděli 19. května, kdy se kostel svaté Barbory rozezní tóny dvou vynikajících cembalistů – Barbary Marie Willi a Martina Hrocha. „Slyšet hru na cembalo není běžné. Naslouchat dvěma cembalům je vzácnost. Oba interprety provází hudbou naplněná cesta jak profesní, tak i pedagogické spolupráce – oba totiž působí v moravské metropoli ve významných pedagogických funkcích,“ připomněl pořadatel koncertů Zdeněk David. Oba cembalisty světové úrovně doprovodí houslistky Ludmila Netolická a Kristýna Jungová, violistka Kateřina Kovaříková a hráč na violoncello Jan Kovařík.

