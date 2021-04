Měsíček lékařský je jednoletá bylina s hranatou lodyhou. Jeho květy se sbírají v červnu, ve fázi rozevírání. Při sběru dáváme přednost plnokvěté oranžové barvě, jinak zbarvený květ měsíčku má slabší účinek.Měsíček má antiseptické, protizánětlivé a hojivé účinky, proto se využívá při léčbě kožních chorob a na dezinfekci ústní dutiny. Léčí drobná zranění a odřeniny, bodnutí hmyzem a zarudnutí kůže po slunění.

Obklad na poranění kůže

Připravíme si 5 g sušené drogy, kterou zalijeme 1 l vroucí vody a necháme 5 minut luhovat. Tekutinu scedíme, namočíme do ní gázu a přikládáme na postižené místo 3x až 4x denně. Teplý nálev můžeme využít i jako kloktadlo – 2x až 3x denně.

Olej na hemoroidy

Hrst květů zalijeme 500 ml rostlinného oleje a necháme týden luhovat na slunečném místě. Poté scedíme, slijeme do lahviček z tmavého skla a uchováme v chladu a temnu. Olejem potíráme postižená místa nebo jej vlijeme do sedací koupele.

Obklad na křečové žíly

Rostlinu naklepeme, aby pustila šťávu, a přiložíme na postižené místo.

Hojivá mast

Na mírném ohni rozpustíme 250 g domácího sádla. Vsypeme do něj 2 hrsti květů, listů a stonků nasekaných nadrobno. Směs necháme vzkypět, zamícháme ji a odstavíme. Nádobu zakryjeme a necháme stát do druhého dne. Potom směs slabě zahřejeme a přecedíme ji do vypařené nádobky. Uchováme v chladu a temnu.

