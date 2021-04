K založení bylinkové zahrádky jsou vhodné jarní měsíce. Nic nezmeškáte, pokud se společně s dětmi pustíte do práce v průběhu dubna. Na bylinkovém záhoně se dají pěstovat rostliny z přímého výsevu i z předpěstovaných sazeniček.

Kde se bude rostlinám dařit? Obecně je vhodné vyhradit aromatickým a kořeninovým rostlinám dostatečně osluněné, chráněné místo s dobře propustnou zeminou. To ale neznamená, že se majitelé stinných teras musí pěstování bylinek vzdát – je však třeba vybrat ty správné rostlinné druhy.

Rovnou ze semínek výborně rostou třeba brutnák lékařský, měsíček lékařský a kopr vonný. S výsevem podobných rostlin je nejlepší začít v polovině dubna, výjimku tvoří heřmánek pravý, který se vysévá klidně už o měsíc dřív: jeho droboučká semínka jen rozhoďte na povrch a nikterak je už nezasypávejte. Pro lepší manipulaci si je v hrsti můžete nejdřív smíchat s trochou písku. Ostatní bylinky se sází spíše v podobě sazeniček, nejlépe do skupinek alespoň po třech kusech.

K vysazování sazenic vzrostlých bylinek je vhodný měsíc duben. Pozor: středomořské rostliny jsou choulostivé na chlad (například rozmarýn lékařský), vysazujte je tedy ven až v polovině května, kdy už mrazíky opravdu nehrozí. „Speciální zacházení mezi bylinkami si zaslouží bazalka pravá: tato teplomilná rostlinka velmi dobře vzchází ze semen. Pokud si ji dubnu předpěstujete třeba na okně, umístěte vzrostlé rostliny stejně jako rozmarýn, teprve až bude bezpečně po zmrzlých,“ doporučuje Anita Blahušová, propagátorka k přírodě šetrného zahradničení.

TIP: Bylinkové mýdlo



Výroba mýdla je aktivita zábavná pro děti i dospělé. Nejjednodušší je koupit už předpřipravenou sadu na výrobu mýdel a doplnit bylinky a květy podle nálady a fantazie. Do mýdla se hodí měsíček lékařský, levandule, růžové plátky nebo kvítky sedmikrásky. Kromě čerstvých lze použít i sušené rostliny. Ve vodní lázni rozpustíte mýdlovou hmotu. Nesmí vařit. Tekutou hmotu promícháte s připravenými přísadami a vlijete do formiček, nelépe silikonových. Nejprve dáte třetinu hmoty, pak přidáte lístky či okvětní plátky a dolijete mýdlovou hmotu až po okraj. Než mýdlo vyklepnete, mělo by vychladnout.

Péče o rostliny v bylinkové zahrádce je jednoduchá: během sezony není potřeba žádné další přihnojování, většina bylinek navíc dobře snáší občasný nedostatek vláhy. Většinu bylinek je však třeba pravidelně seřezávat, aby keříky zůstaly hezké a husté. Jak na to? Stálezelené a dřevnatící druhy vytrvalých rostlin, jakými jsou například levandule nebo šalvěj, je vhodné sestřihnout na jaře na počátku rašení. Zkracovat by se mělo zhruba o třetinu, ale pozor, abyste nůžkami nezasáhli do dřevnaté části.

V létě po odkvětu pak postačí ostříhat jen odkvetlé části. Tyto rostliny rozhodně nesestřihávejte na podzim, po takovém zásahu už rostliny nejsou schopny rány zacelit, čelí nejrůznějším infekcím a během zimy pak většinou zahynou.

Některé z pěstovaných rostlin jsou jednoleté nebo nezvládnou naši studenou zimu, znamená to tedy, že po vykvetení uhynou a je třeba je příští rok opět zasadit (bazalka, lichořeřišnice), některé jednoletky se dokážou samy na stanovišti vysemenit a znovu vyrůst tak dobře, že budí dojem trvalek (měsíček). Trvalky jako je dobromysl, tymián, meduňka či řebříček je nejlepší přikrýt na zimu třeba spadaným listím.

Sušení bylin? Nic složitého

Krásné a užitečné aromatické bylinky a léčivé rostliny provázejí člověka už odnepaměti. V létě je jich všude dostatek, proč si tedy s dětmi nenasušit voňavé lístky do zásoby? Není na tom nic složitého! Bylinky se dají sbírat téměř po celý rok, ty nejaromatičtější nasbíráte zhruba od května do září. Potřebovat budete proutěný košík nebo plátěný sáček, neprodyšný igelitový sáček je pro sběr bylinek nevhodný. Vyberte si suchý, slunný den, vybírejte jen ty rostlinné části, které nejsou viditelně poškozené či napadené chorobou nebo škůdci.

Po nasbírání je důležité co nejrychleji rostliny volně rozprostřít na síto nebo savý papír a začít sušit. Rozhodně nesušte na přímém slunci, spíše na teplém, stinném a dostatečně vzdušném místě.

Ideální je suchý, vzdušný přístřešek, kůlna nebo půda, menší množství lze usušit i v bytě. Některé bylinky se svazují do svazečků (dobromysl, řepík nebo řebříček), zavěšují do prostoru a suší až do chvíle, než se začnou drolit mezi prsty. Správně usušené bylinky by měly v dlaních jemně šustit.

Nasušené bylinky nasypte do plechovek nebo sklenic, které se dají dobře uzavřít. Ty pak následně umístěte na tmavé místo. Děti s chutí sklenice detailně popíšou, nejlepší je kromě názvu bylinky přidat i rok a místo jejího sběru. I když se to nezdá, často bývá obtížné si vzpomenout, o kterou bylinku a sklizeň se jedná. Informace se hodí i pro ostatní členy domácnosti, aby věděli, kam při vaření nebo přípravě léčivého čaje sáhnout.

TIP: Měsíčkový olej na štípance



Měsíček lékařský je krásný, má také blahodárné účinky. „Pomáhá při popáleninách, hojí dětské opruzeniny a štípance, je výbornou prevencí proti zánětům všeho druhu,“ přidává své zkušenosti Anita Blahušová, autorky knihy Zahrada žije – Zahradničíme s dětmi. Spolu s potomky se pusťte do výroby měsíčkového oleje. Natrhejte celé květní úbory i se zeleným kalichem, případně jen okvětní lístky. Pozor, rostlina lepí. Podle množství zvolte sklenici, samozřejmě čistou, nejlépe vyvařenou. Zaplňte ji květy do tří čtvrtin a zalijte zastudena lisovaným olejem. Všechny květy musí být ponořené. Skleničku uzavřete a nechte dva týdny stát a oknem. Pak hotový olej přeceďte přes vyvařenou utěrku, tekutinu přelijte do čisté sklenice a je hotovo. Skladujte v chladu a suchu.