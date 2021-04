Zelenina z vlastní zahrádky chutná nejlépe. Můžete si být jisti, že vaše mrkev, okurky nebo salát nebudou obsahovat spoustu chemikálií. Malá užitková zahrada se vejde na každý pozemek. Nenáročné druhy zeleniny navíc zvládne vypěstovat i začátečník. Základem dobré úrody je kvalitní kyprá půda. Postará se o ni mulčování.

Výsledkem vaší jarní práce na záhonku budou třeba takováto parádní rajčata. | Foto: Shutterstock

Jak velká by měla být užitková zahrada? Odborníci tvrdí, že čtyřčlenné rodině postačí užitková zahrada o ploše přibližně padesáti metrů čtverečních. Kromě zeleniny se tam vejdou bylinky i některé druhy ovoce. Patizony, lilky nebo klasické dýně můžete však bez obav zasadit mezi okrasné rostliny. Sousedství květinových záhonů neuškodí ani drobnému ovoci. Není také třeba se držet tradiční podoby – co záhonek, to jeden druh zeleniny.